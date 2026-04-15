Con pinzado y sustrato: esta es forma ideal de cuidar un árbol de bonsái de jade

El bonsái de Jade, derivado de la planta Crassula Ovata, es una de las opciones más populares y recomendadas tanto para principiantes como para expertos en el arte del bonsái.

A diferencia de las especies de hoja caduca tradicionales, el jade es una suculenta extremadamente resistente, capaz de almacenar agua en sus hojas y tallos, lo que le otorga una gran capacidad de adaptación. Sin embargo, transformar esta planta en un verdadero bonsái requiere de técnicas específicas de poda para lograr esa estética de árbol antiguo y robusto que lo caracteriza.

En el mes de febrero, el Bonsái de Jade atraviesa una etapa de crecimiento activo. Es el momento ideal para observar su estructura y llevar a cabo los ajustes necesarios para mantener su forma. El secreto de un ejemplar exitoso reside en el equilibrio entre la luz solar, el drenaje del suelo y una poda estratégica que estimule la ramificación fina, evitando que las hojas crezcan demasiado y rompan la escala del árbol miniatura.

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Cómo cuidar un árbol de bonsái de jade

A continuación, los cuidados esenciales para tu bonsái de jade:

1 Ubicación y requerimientos de luz

El jade es un amante del sol. Para que desarrolle un tronco grueso y entrenudos cortos (la distancia entre las hojas), necesita al menos 4 a 6 horas de luz solar directa por día. Si se cultiva en interiores, debe estar pegado a una ventana orientada al norte o al este. La falta de luz provocará que las ramas se estiren excesivamente y las hojas se vuelvan grandes y débiles, perdiendo la forma de bonsái.

Durante los meses más intensos del verano, conviene protegerlo del sol del mediodía para evitar quemaduras en el follaje.

Cómo cuidar un bonsái de jade R.Kido - Shutterstock

2 El arte del riego y el sustrato

Siendo una suculenta, el error más común es el exceso de riego. El jade prefiere que el sustrato se seque por completo entre riegos.

Sustrato: debe ser altamente poroso. Una mezcla de akadama, piedra pómez y un pequeño porcentaje de sustrato orgánico es ideal para garantizar que el agua fluya y las raíces respiren.

debe ser altamente poroso. Una mezcla de akadama, piedra pómez y un pequeño porcentaje de sustrato orgánico es ideal para garantizar que el agua fluya y las raíces respiren. Frecuencia: en verano puede requerir riego cada 2 o 3 días, mientras que en invierno puede pasar semanas sin agua. La mejor guía es tocar la tierra: si está seca a dos centímetros de profundidad, es momento de regar.

3 Poda, pinzado y alambrado

Para mantener la apariencia de árbol, la poda es la herramienta principal. El jade responde muy bien a la poda drástica del tronco para generar grosor.

El bonsái de jade requiere muchos cuidados Unsplash

El pinzado consiste en quitar los brotes nuevos cuando desarrollaron dos pares de hojas, dejando solo uno. Esto obliga a la planta a ramificar, creando una copa densa. El alambrado debe hacerse con cuidado, dado que las ramas del jade son quebradizas por su alto contenido de agua. Es recomendable usar alambre de aluminio anodizado y retirarlo en pocas semanas para evitar que se clave en la corteza.