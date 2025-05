A pocos minutos de Bariloche, construyeron su lugar ideal para retirarse activos y en paz

“No te aburrís en el medio del campo?”, suelen preguntarle sus conocidos. La respuesta es siempre la misma: “¡No! ¡Estoy chocha! A nuestra edad muchos se encierran a pasar el día con la tele. Somos afortunados por habernos procurado esta vejez”. Nacida y criada en Bariloche, Marta Peirano fue una notable esquiadora, empresaria gastronómica (creó el mítico restaurante Kandahar) y apasionada de la decoración. “Amaba mi trabajo, pero un día me cansé. Son etapas. Había enviudado, ya era abuela, y decidí jubilarme. Entonces, comenzamos a construir acá con Pato, felices y en calma”.

“Pato” es Rodolfo García Susini, un señor de bigote celeste que se transformó en su compañero, cómplice de aventuras y partenaire creativo en el proyecto del nuevo hogar. Amantes del trabajo artesanal, eligieron juntos maderas, aberturas y detalles pintorescos para cada ambiente. Incluso montaron un aserradero para cortar tablas y vigas sin alejarse de la obra, y revistieron paredes enteras con tejuelas de alerce que rescataron por ahí.

Aunque la casa ya se asemeja bastante a lo que imaginaron, siempre hay algo que arreglar o renovar. Es por eso que los días se reparten entre el taller, caminatas por la montaña, y afectos que aman compartir este proyecto de vida tan inspirador como atípico. “¡Recibimos muchas visitas! Vienen amigos y se quedan un tiempo. Ahora estoy fascinada con una motorhome que me compré: salgo con mis amigas, hijas o marido para cualquier lado”, nos cuenta Marta, feliz. Y el eco de su alegría viaja por los valles, como tratando de inspirar a otras Martas que sueñan un futuro entre artesanías, fueguitos y yuyos silvestres.

Junto a los libros, la bici con que recorren la zona. “Al principio, nos peleábamos: Pato quería usar un auto viejo de chimenea y me puse en contra… Con el tiempo, me dije: ‘Que cada uno haga en esta casa lo que quiera y sea feliz’.

“Con los años uno va heredando muebles, recuerdos, souvenirs de viajes que se suman y conviven en nuestros espacios. Además, Pato es muy creativo. Esta casa es la síntesis de nuestras vidas“, refleziona Marta. ”En la cocina hicimos las paredes con placas pintadas que atenúan la temperatura de las chapas externas e hicimos el bajomesada en lenga".

La cocina a leña fue diseñada por Pato, aprovechando los restos del acero naval que utilizó para construir su propio barco. “Le dije que quería una bien amplia, para no estar metiéndole palitos todo el día. Les ponemos unos troncos enormes que, además de su uso en la cocina, sirven para calentar la casa”.

“Aunque ahora estoy terminando la casa de una amiga, de la decoración me retiré. No me siento identificada con lo que se usa hoy, todo gris y homogéneo. No podría vivir así, me gustan los colores, la mezcla… La vida misma”.