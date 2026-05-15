Alfombras protagonistas: una selección de diseños audaces que definen los espacios

Pocas cosas son más efectivas a la hora de vestir un espacio que una buena alfombra. De lana, hechas en telar o mano, un recorrido por algunas de las alfombras más audaces de las últimas ediciones

LA NACION Mercedes Lombardo Escuchar Nota

Una alfombra nueva es una forma fácil de renovar un ambiente. Lejos de los diseños minimalistas que acompañan, hay alfombras que por sus diseños son protagonistas del espacio. Buscando esas piezas diferentes, traemos una selección de algunas propuestas interesantes de nuestras últimas casas.

Con un aire mid century

“El plan era que la construcción mantuviera su impronta clásica, pero que no diera la sensación de ser vieja”, cuenta la decoradora Melanie Guibert. La casa en cuestión era la quinta de fin de semana que una pareja había recibido en herencia y quería convertir en su residencia de tiempo parcial. Con esa idea de preservar el espíritu y traerla al presente fue que compuso este living en el que la alfombra -traída de afuera- potencia una selección de mobiliario de lo más acertiba.

Un sillón curvo de Vladimir Kagan original se enfrentó con las dos piezas del sofá modular ‘Luca’ (Modani). Mesa redonda con patas cromadas (Gris Dimensión) y banco ‘Wiggle’ en cartón corrugado de Frank Gehry para Vitra. Junto con la alfombra (CB2), las obras de Luis Seoane y Del Prete aportan color. Javier Picerno

El living es el espacio que más destaca el encuentro de épocas con diseños de los años 50 que, si bien son clásicos, tienen un lenguaje contemporáneo.

Siguiendo el propio deseo

“Me gustan los lugares que ya tienen una personalidad; es interesante el encuentro de ese espíritu con la persona que llega para habitarlo. Acá empecé a armar todo muy a mi criterio, porque tenía que responderme qué soy y qué necesito. Por ejemplo, ¿voy a poner una mesa, si me encanta comer en el piso, estirarme y bailar? No, lo que va es una mega alfombra”, explica la diseñadora Eme Carranza. Cada decisión en su casa se tomó así: lejos del deber ser, cerca de los propios deseos.

Alfombra diseñada por Eme Carranza Studio y tejida por Mooody Rugs. Sillones ‘Togo’ (Landmark). Mesa de arrime italiana. Lámpara colgante (Eme Carranza). fotos GENTILEZA LAURA MACÍAS ACUÑA

Diseño de la dueña de casa, la alfombra propone un juego óptico que remite a los setentas y se lleva todas las miradas en el living.

Oda a la curva

Después de hacer unas primeras intervenciones en la estructura, la dueña de este piso en pleno centro porteño convocó al diseñador de interiores Rob Ortiz para terminar de darle forma al proyecto de remodelación e interiorismo. Con objetos que traía de casas anteriores, hallazgos vintage y mobiliario que Ortiz proyectó a medida lograron un espacio sencillamente único.

Sofá ‘Donu’ (Lacroze Studio). Almohadones (Agustina Cerato). Mesa de centro ‘Siwa’ (Achalilas) y mesa de apoyo ‘Roma’ (Ries). Sillón individual vintage restaurado por Muebles Compadritos, con pana de De Levie. Alfombra ‘Shabby Plush Laberinth Cobre’ (Mihran). Javier Picerno

Dentro de una paleta más bien neutra, con unos detalles en verde, la alfombra estampada irrumpe y otorga su carácter al living.

“Como el living-comedor no es un ambiente tan grande, elegí líneas curvas para los muebles y la trama de la alfombra, así, la circulación y la mirada fluyen mejor”” — Rob Ortiz, diseñador de inetriores

Geometría artesanal

Un altillo se convirtió en espacio de trabajo y refugio para el dueño de esta casa, que encomendó a las diseñadoras Malena Taboada y Florencia Melazza, de Melazza Mobili, el interiorismo. Así fue que la dupla diseñó un escritorio de medidas generosas, casi como una mesa, que acompañó con una alfombra de lana tejida a mano.

El escritorio, diseño de la dupla, se acompañó con una alfombra de Caucus Lab. Pompi Gutnisky

Lejos del simple detalle, la alfombra de lana define el espíritu del espacio. La potencia del patrón geométrico en blanco y negro reviste de carácter el escritorio.

Recorriendo el living

Desafiante por su escala, el living de la diseñadora Mumi Mihanovich se resolvió con un sofá extra largo acompañado de varias mesas y sillones individuales. Protagonista en el planteo, la alfombra diseñada a medida cambia su estampa varias veces a lo largo del recorrido.

La fórmula de Mihanovich es trabajar sobre una base blanca donde sumar texturas y colores. Cuadro 3D de Ana Rapela. Alfombra (El Espartano). Javier Picerno

Si bien la casa la decoré yo, en el proyecto original de las arquitectas ya figuraba un gran sillón recorriendo el living. Un extremo da lugar a un living más clásico; el otro, a una butaca y una tele en una especie de estar.” — Mumi Mihanovich, diseñadora de indumentaria y dueña de casa

De a dos

“Con el miedo a cansarse soy al revés: a mí me aburren el ocre y el caqui; prefiero los colores gráficos y los estampados alegres. Eso sí: las paredes, blancas. Siempre busco la compensación porque también quiero que mi lugar me relaje”, refleciona Elisa, DJ y dueña de este cuarto.

Dúo de alfombras tejidas ‘Quilt’ y ‘Rayas Garden’ (ambas de Seara). El cuadro de la cabecera se hizo a partir de un textil artesanal comprado en México. Ropa de cama estampada (Mercedes Segura) y lámpara colgante art déco (Guevara Gallery). Santiago Ciuffo

La apuesta por dos alfombras estampadas logra anclar la combinación que se propone con acolchados y almohadones estampados a mano y un gran bordado en la cabecera.

Buscando jerarquizar

En esta casa en Escobar, los dueños de casa pidieron a los Arqs. Matías Mosquera, Camila Gianicolo, de Atelier M, y Nicolás Krause, un living distendido y apartado, para usar en ciertas ocasiones.

Alfombras (Seara Ñañay). Piso de porcelanato (Syria Cerámicos). Almohadones con estampados geométricos en blanco y negro (Mercedes Segura Deco) Los dueños de casa pidieron un living distendido y apartado, para usar en ciertas ocasiones. Santiago Ciuffo

Buscando jerarquizar el espacio, las alfombras tejidas a mano con estampas geométricas compensan la discreción de un juego clásico de sillones con fundas de tussor.