Consejos de expertos para elegir y cuidar tu alfombra, con 25 ejemplos de buen diseño para inspirarte

Les traemos el testimonio de diseñadores, decoradores y fabricantes, además de 25 ejemplos tomados de casas que visitamos
Abrigan pisos fríos, sectorizan, “anclan” un ambiente, dan color y textura, aligeran ambientes oscuros. Sin duda, las alfombras son uno de los elementos que terminan de armar la decoración. Por eso, antes de comprarlas les traemos el testimonio de diseñadores, decoradores y fabricantes, además de 25 ejemplos tomados de casas que visitamos.
Redescubiertas
“En los últimos 20 años las alfombras han experimentado un gran regreso, acelerado tras la pandemia, cuando la gente redescubrió sus enormes aportes al bienestar de la familia y los espacios”, nos dice Fernando Bach, creador de la emblemática firma de alfombras de pura lana tejidas en telar Elementos Argentinos, con certificación internacional de comercio justo. Van algunos:
- Confor térmico: “Las alfombras retienen el calor en invierno, pero también, en el caso de las de fibras naturales, pueden ayudar a mantener la sensación de frescura en verano”.
- Aislamiento acústico: “En casas con pisos duros como la madera y el cemento, las alfombras abosorben el sonido y reducen la reverberancia, lo que se traduce en espacios más silenciosos y calmos”.
- Bienestar físico: “Caminar, sentarse o descansar sobre una alfombra suave trae un alivio al cuerpo. También provee una protección para el juego de los chicos”.
- Conexión emocional: “Pueden transformar instantáneamente un ambiente impersonal y frío en uno personal y acogedor”.
- Otro plus intangible. “En el caso de las alfombras argentinas tejidas a mano en telar, hay que agregar su valor artesanal y cultural, la historia única que cuenta cada una”.
“La primera pregunta que hacemos siempre es: ‘¿Qué estás buscando? ¿Calidez, textura, color, diseño? ¿Es un lugar de alto tránsito? ¿Qué medidas tiene el espacio?’. De ahí se parte".
“La gente se preocupa mucho por la limpieza de las alfombras. Hace siglos que existen, y sin elementos sintéticos, y se limpian muy bien igual”.
“La alfombra es la frutilla del postre de una decoración”
“Siempre pongo alfombras y cortinas en mis decoraciones”, nos dice Sebastián Salazar, al frente de Salazar Casa Estudio. “Pero noto que elegirlas cuesta (por vacilaciones y por presupuesto) y eso hace que se las elija al final, generalmente para acompañar los cuadros o los tapizados. Yo estoy convencido de que ‘cierran’ una deco, sobre todo en el living“. Acá, les dejamos lo que rescata de su experiencia al usarlas como diseñador de interiores.
- “Estoy eligiendo texturas que se puedan lavar o de colores sufridos u oscuros, porque las alfombras se mandan a lavar una vez por año, y eso no es suficiente como para que no se note el paso del tiempo”
- “También elijo mucho el yute: la sacudis y punto; y si se ensucia, no se nota tanto. Porque hoy los ambientes se usan, como corresponde”.
- “En los comedores no suelo poner alfombras porque, para que no molesten al mover las sillas, tienen que ser enormes, y se hacen caras".
- En los dormitorios, siempre pongo alfombras con linda textura. Ahí sumo algodón, por ejemplo, porque es lindo sentirlas al pisar descalzo y, por ese mismo motivo, no se ensucian tanto como el living. Me gusta que abarquen la superficie de la cama. Si no hay presupuesto, un camino a cada lado de la cama y listo“.
Esas dudas
¿Que el sofá pise la alfombra o no? Si el living es grande, la idea es que todo el sillón esté sobre la alfombra; si es chico, puede pisarla nomás. Pero para evitar sí o sí: el “efecto estampilla”, con una carpeta que apenas sobresalga de la mesa ratona.
Todos los expertos consultados destacaron que las alfombras de fibras naturales se deben aspirar reguralmente, pero jamás usando el cepillo, solo el tubo.
La versatilidad de las fibras naturales
“Trabajamos con alfombras tejidas a mano en fibras naturales y vegetales como el yute, la lana y el algodón”, nos dijo la arquitecta Clara Cambrea, de Compañía Nativa. Como las conoce en profundidad, le pedimos su opinión.
- “Estas alfombras se integran con naturalidad en distintos ambientes: desde livings y comedores donde suman un marco acogedor, hasta dormitorios o galerías donde el tejido aporta frescura y serenidad”.
- “Su paleta neutra y sus tramas rústicas se adaptan a estilos diversos, desde lo más clásico a lo contemporáneo”.
- “Más allá de lo estético, las fibras naturales nos conectan con lo simple y lo esencial, con una forma de habitar más cercana a la Tierra. Nos dan ganas de ‘andar en patas’“.
- “Si se las cuida bien, duran muchos años, siempre y cuando se las aspire con regularidad (sin cepillo giratorio), no se expongan al sol directo y se las rote para un desgaste parejo”.
- “En ambientes muy húmedos o con alto tránsito, se puede optar por modelos mezclados con algodón o bases reforzadas que prolongan su durabilidad".
- “Algo interesante son las alfombras de alto rendimiento en PET reciclado. No son fibras naturales, pero están hechas a partir de botellas plásticas recuperadas, son aptas para exterior o zonas de mucho tránsito y mantienen la estética artesanal que tanto nos representa”.
Si los bajoalfombras siempre se recomiendan, cuando una alfombra está en medio de un pasillo, sin ningún peso que la afirme, es directamente obligatorio para evitar patinadas.
Tradicionales de telar
Hablamos con Malena López Sanabria, la mitad del estudio salteño de diseño Malena y Ana, para que nos diera tips sobre el mantenimiento de estas alfombras.
- “A esa alfombra que se ve en la foto de arriba la tuve que esperar meses. Para mí dan un resultado espectacular en cualquier ambiente, solas o combinadas con otras de lana o también de yute”.
- Siempre las uso con bajoalfombra. Es como si las ‘aireara’, como si la tierra pasara más de largo. Además de que a vos te cuida de las patinadas, al tejido lo cuidan de estirarse y deformarse“.
- “Hay que aspirarlas, pero nunca usando el cepillo de la aspiradora”.
- “En caso de que les salga alguna pelusita, se les puede pasar una gilette bien, bien despacito y quedan impecables”.
- “Si se llega a volcar una copa de vino, se seca rápido con una toalla de papel. Después, yo hago una mezcla de detergente para lavar suéters, vinagre y agua tibia. Con eso humedezco un poco un trapo, le hago unos toquecitos (nunca hay que hacer fricción) y voy secando el exceso de líquido con toallas de papel".
- Una vez al año, limpieza a seco", concluye Malena López Sanabria.
Magia oriental
“El kilim tiene una riqueza histórica, artesanal y artística que le da una impronta única a los espacios, transmiten una energía especial”, asegura Cecilia James, al frente de la firma de deco especializada Desde Asia. “Se dice que sus diseños geométricos fueron, ya hace 300 años, una forma de codificar la comunicación en Asia Central. Las tribus nómades no solo los usaban como alfombras, también, como tapices que le daban color y calor a sus tiendas”.
“Los colores de los kilims siempre fueron vibrantes, donde nunca falta el rojo. Son de tejido plano, sin nudos, lo que les da una gran suavidad y liviandad”, Cecilia James, de Desde Asia.
Pisos power
Sebastián Salazar nos decía, con razón, que en la mayoría de los casos las alfombras acompañan elementos previos, como cuadros o tapizados. Pero hay veces en que se elige que todo parta del piso. Veamos.
Hay asociaciones de diseñadores y fabricantes y, también, firmas que les ofrecen a sus clientes un (variado) grado de participación en el dibujo y el color de su alfombra.
Hay una variedad enorme de alfombras para ajustarse a las necesidades de cada uno. Si un living tiene acceso directo al jardín, es buena idea colocar allí una con un componente sintético.
