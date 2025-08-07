Consejos de expertos para elegir y cuidar tu alfombra, con 25 ejemplos de buen diseño para inspirarte

Les traemos el testimonio de diseñadores, decoradores y fabricantes, además de 25 ejemplos tomados de casas que visitamos

Revista LIVING Inés Marini

Abrigan pisos fríos, sectorizan, “anclan” un ambiente, dan color y textura, aligeran ambientes oscuros. Sin duda, las alfombras son uno de los elementos que terminan de armar la decoración. Por eso, antes de comprarlas les traemos el testimonio de diseñadores, decoradores y fabricantes, además de 25 ejemplos tomados de casas que visitamos.

“En nuestro cuarto, el escritorio, las alfombras, los cuadros y los libros son elementos que aportan calidez y vivencia”, nos dijo la arquitecta Inés Fuseo en la nota de su casa que pueden leer en la edición de Living Agosto. Santiago Ciuffo

Redescubiertas

“En los últimos 20 años las alfombras han experimentado un gran regreso, acelerado tras la pandemia, cuando la gente redescubrió sus enormes aportes al bienestar de la familia y los espacios”, nos dice Fernando Bach, creador de la emblemática firma de alfombras de pura lana tejidas en telar Elementos Argentinos, con certificación internacional de comercio justo. Van algunos:

Confor térmico : “Las alfombras retienen el calor en invierno, pero también, en el caso de las de fibras naturales, pueden ayudar a mantener la sensación de frescura en verano”.

: “Las alfombras retienen el calor en invierno, pero también, en el caso de las de fibras naturales, pueden ayudar a mantener la sensación de frescura en verano”. Aislamiento acústico : “En casas con pisos duros como la madera y el cemento, las alfombras abosorben el sonido y reducen la reverberancia, lo que se traduce en espacios más silenciosos y calmos”.

: “En casas con pisos duros como la madera y el cemento, las alfombras abosorben el sonido y reducen la reverberancia, lo que se traduce en espacios más silenciosos y calmos”. Bienestar físico : “Caminar, sentarse o descansar sobre una alfombra suave trae un alivio al cuerpo. También provee una protección para el juego de los chicos”.

: “Caminar, sentarse o descansar sobre una alfombra suave trae un alivio al cuerpo. También provee una protección para el juego de los chicos”. Conexión emocional: “Pueden transformar instantáneamente un ambiente impersonal y frío en uno personal y acogedor” .

“Pueden transformar instantáneamente un ambiente impersonal y frío en uno personal y acogedor” Otro plus intangible. “En el caso de las alfombras argentinas tejidas a mano en telar, hay que agregar su valor artesanal y cultural, la historia única que cuenta cada una”.

“La primera pregunta que hacemos siempre es: ‘¿Qué estás buscando? ¿Calidez, textura, color, diseño? ¿Es un lugar de alto tránsito? ¿Qué medidas tiene el espacio?’. De ahí se parte".

"Otro aporte de las alfombras es que ayudan a sectorizar o dividir un ambiente sin necesidad de paredes o muebles extra", dice Fernando Bach, de Elementos Argentinos. Magalí Saberian

“La gente se preocupa mucho por la limpieza de las alfombras. Hace siglos que existen, y sin elementos sintéticos, y se limpian muy bien igual”.

“La alfombra es la frutilla del postre de una decoración”

“Siempre pongo alfombras y cortinas en mis decoraciones”, nos dice Sebastián Salazar, al frente de Salazar Casa Estudio. “Pero noto que elegirlas cuesta (por vacilaciones y por presupuesto) y eso hace que se las elija al final, generalmente para acompañar los cuadros o los tapizados. Yo estoy convencido de que ‘cierran’ una deco, sobre todo en el living“. Acá, les dejamos lo que rescata de su experiencia al usarlas como diseñador de interiores.

Detalle de uno de los trabajos de @salazarcasaestudio: afombra a tono con el tapizado de la silla, todo de Salazar Casa. Santiago Ciuffo

“Estoy eligiendo texturas que se puedan lavar o de colores sufridos u oscuros , porque las alfombras se mandan a lavar una vez por año, y eso no es suficiente como para que no se note el paso del tiempo”

, porque las alfombras se mandan a lavar una vez por año, y eso no es suficiente como para que no se note el paso del tiempo” “También elijo mucho el yute : la sacudis y punto; y si se ensucia, no se nota tanto. Porque hoy los ambientes se usan, como corresponde”.

: la sacudis y punto; y si se ensucia, no se nota tanto. Porque hoy los ambientes se usan, como corresponde”. “ En los comedores no suelo poner alfombras porque, para que no molesten al mover las sillas, tienen que ser enormes, y se hacen caras".

porque, para que no molesten al mover las sillas, tienen que ser enormes, y se hacen caras". En los dormitorios, siempre pongo alfombras con linda textura. Ahí sumo algodón, por ejemplo, porque es lindo sentirlas al pisar descalzo y, por ese mismo motivo, no se ensucian tanto como el living. Me gusta que abarquen la superficie de la cama. Si no hay presupuesto, un camino a cada lado de la cama y listo“.

En el cuarto de Sonia Bustamante, dueña de 7-27 Home Collection, alfombra de lana importada de Marruecos (Kasbah). Santiago Ciuffo

Esas dudas

Una decoración planteada por Karina Contini. Alfombra (Mercer). Sillón (Mardeco). Almohadones (Lote Propio). Mesa ‘Longslide’ y sofá ‘Doha’ (Wood Market). Lámpara (Increa). Cortinas (Syria Home). Javier Picerno

¿Que el sofá pise la alfombra o no? Si el living es grande, la idea es que todo el sillón esté sobre la alfombra; si es chico, puede pisarla nomás. Pero para evitar sí o sí: el “efecto estampilla”, con una carpeta que apenas sobresalga de la mesa ratona.

En un departamento ambientado por Cali Herrera, vimos la alfombra 'Ralph' con bajorrelieve de Jt. Pfeiffer, la marca de Julia Tonconogy Pfeiffer con sedes en Buenos Aires y Nueva York. Javier Picerno

Todos los expertos consultados destacaron que las alfombras de fibras naturales se deben aspirar reguralmente, pero jamás usando el cepillo, solo el tubo.

La versatilidad de las fibras naturales

“Trabajamos con alfombras tejidas a mano en fibras naturales y vegetales como el yute, la lana y el algodón”, nos dijo la arquitecta Clara Cambrea, de Compañía Nativa. Como las conoce en profundidad, le pedimos su opinión.

Una imagen que tomamos en la casa de Clara. La ambientación es muy Compañía Nativa: muebles grandes, maderas bien estacionadas y fibras naturales. Daniel Karp

“Estas alfombras se integran con naturalidad en distintos ambientes : desde livings y comedores donde suman un marco acogedor, hasta dormitorios o galerías donde el tejido aporta frescura y serenidad”.

: desde livings y comedores donde suman un marco acogedor, hasta dormitorios o galerías donde el tejido aporta frescura y serenidad”. “Su paleta neutra y sus tramas rústicas se adaptan a estilos diversos , desde lo más clásico a lo contemporáneo”.

, desde lo más clásico a lo contemporáneo”. “Más allá de lo estético, las fibras naturales nos conectan con lo simple y lo esencial , con una forma de habitar más cercana a la Tierra. Nos dan ganas de ‘andar en patas’“.

, con una forma de habitar más cercana a la Tierra. Nos dan ganas de ‘andar en patas’“. “ Si se las cuida bien, duran muchos años , siempre y cuando se las aspire con regularidad (sin cepillo giratorio), no se expongan al sol directo y se las rote para un desgaste parejo”.

, siempre y cuando se las aspire con regularidad (sin cepillo giratorio), no se expongan al sol directo y se las rote para un desgaste parejo”. “En ambientes muy húmedos o con alto tránsito, se puede optar por modelos mezclados con algodón o bases reforzadas que prolongan su durabilidad".

o con alto tránsito, se puede optar por modelos mezclados con algodón o bases reforzadas que prolongan su durabilidad". “Algo interesante son las alfombras de alto rendimiento en PET reciclado. No son fibras naturales, pero están hechas a partir de botellas plásticas recuperadas, son aptas para exterior o zonas de mucho tránsito y mantienen la estética artesanal que tanto nos representa”.

En casa de la diseñadora de indumentaria Carolina Berro Madero, alfombra de yute (Gloria Atelier Deco) y sillones con esterilla (Esto es Regio). Cecilia Longar

Arquitectura clásica y alfombra de fibras naturales (Seara), gran combinación. Daniel Karp

Si los bajoalfombras siempre se recomiendan, cuando una alfombra está en medio de un pasillo, sin ningún peso que la afirme, es directamente obligatorio para evitar patinadas.

Tradicionales de telar

Hablamos con Malena López Sanabria, la mitad del estudio salteño de diseño Malena y Ana, para que nos diera tips sobre el mantenimiento de estas alfombras.

Alfombras de Malena y Ana en la casa de Salta de la fotógrafa Céline Frers. La de la izquierda es obra del tejedor Mario González, de los pagos de Molinos. Magalí Saberian

“A esa alfombra que se ve en la foto de arriba la tuve que esperar meses. Para mí dan un resultado espectacular en cualquier ambiente, solas o combinadas con otras de lana o también de yute”.

con otras de lana o también de yute”. Siempre las uso con bajoalfombra . Es como si las ‘aireara’ , como si la tierra pasara más de largo. Además de que a vos te cuida de las patinadas, al tejido lo cuidan de estirarse y deformarse “.

. , como si la tierra pasara más de largo. Además de que a vos te cuida de las patinadas, “. “Hay que aspirarlas, pero nunca usando el cepillo de la aspiradora”.

de la aspiradora”. “En caso de que les salga alguna pelusita , se les puede pasar una gilette bien, bien despacito y quedan impecables”.

, se les puede pasar una gilette bien, bien despacito y quedan impecables”. “Si se llega a volcar una copa de vino , se seca rápido con una toalla de papel . Después, yo hago una mezcla de detergente para lavar suéters, vinagre y agua tibia . Con eso humedezco un poco un trapo, le hago unos toquecitos (nunca hay que hacer fricción) y voy secando el exceso de líquido con toallas de papel".

, se seca rápido con una . Después, yo hago una . Con eso humedezco un poco un trapo, le hago unos toquecitos (nunca hay que hacer fricción) y voy secando el exceso de líquido con toallas de papel". Una vez al año, limpieza a seco", concluye Malena López Sanabria.

En esta casa salteña proyectada por @etchegarayramosmejia y decorada por @concepto_ayd, alfombra de Elementos Argentinos. Magalí Saberian

Alfombra (Elementos Argentinos) y puf verde seco (Carola Mauer) Daniel Karp

Magia oriental

“El kilim tiene una riqueza histórica, artesanal y artística que le da una impronta única a los espacios, transmiten una energía especial”, asegura Cecilia James, al frente de la firma de deco especializada Desde Asia. “Se dice que sus diseños geométricos fueron, ya hace 300 años, una forma de codificar la comunicación en Asia Central. Las tribus nómades no solo los usaban como alfombras, también, como tapices que le daban color y calor a sus tiendas”.

"Esta alfombra marroquí de Desde Asia le da una calidez y un diseño único a una casa de arquitectura neta, muy blanca y con mucho vidrio".

“Los colores de los kilims siempre fueron vibrantes, donde nunca falta el rojo. Son de tejido plano, sin nudos, lo que les da una gran suavidad y liviandad”, Cecilia James, de Desde Asia.

En el tríplex de Cecilia James en los Silos de Dorrego, kilim ‘Desert’ antiguo confeccionado en Anatolia y silla ‘Soma’ de cuero con estructura de hierro (todo de Desde Asia). Magalí Saberian

En casa de Cecilia Larralde, socia del estudio de interiorismo Larralde-Spelzini, alfombra (Mihran) y obra de la artista argentina Anabella Sapia. Magalí Saberian

Un rincón de la casa de la arquitecta Sofía Superti, socia del estudio MMS. Alfombra (Kasbah). Daniel Karp

Pisos power

Sebastián Salazar nos decía, con razón, que en la mayoría de los casos las alfombras acompañan elementos previos, como cuadros o tapizados. Pero hay veces en que se elige que todo parta del piso. Veamos.

La pareja de arquitectos Flor Ordóñez y Nik Wenzke tienen en su living la alfombra ‘Comba’, que crearon con Estudio Tender para la colección 'Alexa' de El Espartano. Daniel Karp

Hay asociaciones de diseñadores y fabricantes y, también, firmas que les ofrecen a sus clientes un (variado) grado de participación en el dibujo y el color de su alfombra.

Para su living, Flavia Mihanovich, diseñadora y cabeza del equipo creativo en Jazmín Chebar, eligió la alfombra 'Moire', de Federico Varone para la colección 'Alexa' de El Espartano. Javier Picerno

Alfombra diseñada por Eme Carranza y tejida con la técnica de handtufting por Mooody Rugs, que tiene su taller en Bariloche. Gentileza Laura Macías Acuña

En esta reforma que llevó a cabo Melanie Guibert en el Olivos Golf Club, la impactante alfombra de CB2 y las obras de arte son las que traen color. Javier Picerno

Hay una variedad enorme de alfombras para ajustarse a las necesidades de cada uno. Si un living tiene acceso directo al jardín, es buena idea colocar allí una con un componente sintético.

Desde Tandil, Mancha Handmade hace alfombras y tapices a pedido para marcas y cine y, también, diseños lúdicos para todas las edades y ambientes. Santiago Ciuffo

"Nos gusta crear un juego de elementos que consiste en unir dos carpetas para generar una verdadera experiencia visual y sensorial", dice Magdalena Loza, de ILO Argentina. Daniel Karp

En el departamento de Retiro del arquitecto italiano Francesco Minervini, alfombra (ILO Argentino) y sillones de los años 60 que compró y retapizó. Obra de Daniel Karp (Galería Jaques Martínez). Daniel Karp

Las ondas de la alfombra de Vanina Mizrahi acompañan increíblemente bien el patio interno de espíritu tropical proyectado por la arquitecta Gabriela Barrionuevo. Daniel Karp

Tomás Magrane y Martina Correa superpusieron alfombras rayadas con kilims en el living de su casa de arquitectura francesa y muebles de diseño contemporáneo. Javier Picerno