Continuidad visual y coherencia estética: los grandes fundamentos de la arquitectura y el diseño contemporáneo

La arquitectura contemporánea avanza hacia una idea cada vez más nítida: espacios luminosos, integrados y eficientes, donde el diseño convive con la tecnología y el confort. REHAU participó de Expo Construir, uno de los encuentros más importantes de la industria de la construcción y el diseño con una propuesta centrada en la innovación y la performance.

En el evento, que se desarrolló en el Hilton Buenos Aires, la compañía presentó una serie de lanzamientos que reflejan las nuevas demandas del mercado arquitectónico: sistemas de aberturas que priorizan la continuidad visual, el ingreso de luz natural y la conexión fluida entre interior y exterior, sin resignar prestaciones técnicas. También una solución para pisos nivelados y un revestimiento para puertas que permite unificar la estética de las fachadas.

El imponente Stand de REHAU en Expo Construir, que se realizó el 6 y 7 de mayo en el Hilton Buenos Aires. IGNACIO ARNEDO

3 desarrollos que dijeron presente en Expo Construir

Entre las principales novedades expuestas en el stand de REHAU se destacó el nuevo perfil central minimalista para su sistema High-Design Slide, desarrollado para grandes superficies vidriadas. La innovación incorpora un remate central de aluminio de apenas 35 milímetros —frente a los tradicionales perfiles de mayor espesor—, lo que permite ampliar la superficie visual y potenciar la sensación de apertura en los ambientes.

Una de las novedades fue el perfil central minimalista -creado para el sistema High-Design Slide-, ya que el marco central mide apenas 35mm. IGNACIO ARNEDO

El resultado es una estética más limpia y contemporánea, alineada con la tendencia internacional de las carpinterías minimalistas. Además de su impronta visual, el sistema fue diseñado para alcanzar un alto rendimiento estructural, admitiendo hojas de hasta tres metros de altura y garantizando estanqueidad frente al viento y al agua. La propuesta responde a una demanda creciente dentro de la arquitectura residencial y corporativa: lograr espacios con luz natural, conectados con el exterior y estructuras que se vean livianas y elegantes.

Expo Construir fue una oportunidad para conectar con clientes y profesionales de industria y conocer sus necesidades. IGNACIO ARNEDO

La marca también amplió su línea de Door Panels. Se trata de paneles de puerta diseñados para combinar con los perfiles y terminaciones de sus sistemas de carpintería. La propuesta apunta a lograr una coherencia visual en fachadas y accesos, con materiales resistentes a impactos, rayos UV y que tengan buena performance en condiciones climáticas exigentes.

Los paneles para puerta permiten unificar las fachadas con el resto de la arquitectura y las aberturas instaladas. IGNACIO ARNEDO

En el stand podía verse tanto los Door Panels instalados como la amplia colección de acabados, colores y motivos disponibles. IGNACIO ARNEDO

Entre los nuevos tonos lanzados este año aparecen acabados como Shadow Grey, Signal Grey y Peltre, entre otros, en sintonía con la paleta de colores que domina la arquitectura contemporánea.

Desde tonos que replican la madera hasta propuestas que simulan hierro pintado al horno, el revestimiento Door Panel, se presenta en una amplia variedad de tonos para favorecer la coherencia visual en las fachadas. IGNACIO ARNEDO

Otra de las incorporaciones presentadas por la marca fue el nuevo Umbral Nivel Zero, una solución pensada para integrar ambientes interiores y exteriores sin desniveles. Compatible con los sistemas High-Design Slide y Euro-Design Slide, el desarrollo permite generar una continuidad visual absoluta entre los espacios y mejorar la accesibilidad, un aspecto cada vez más valorado tanto en viviendas como en proyectos de hospitalidad y usos mixtos. Este sistema evita el clásico desnivel que generan las carpinterías.

El sistema Umbral Nivel Zero de REHAU permite una continuidad absoluta entre exterior e interior, para un acceso sin desniveles.

El sistema incorpora un drenaje optimizado para exteriores, es decir que permite la integración con sistemas pluviales y la posibilidad de revestir la canaleta con el mismo porcelanato del piso, logrando una superficie uniforme y sofisticada. A esto se suma el rendimiento termoacústico característico de REHAU, pensado para maximizar el confort interior y la eficiencia energética.

El evento, que se realizó en el Hilton Buenos Aires, tuvo una gran convocatoria. El stand de REHAU estuvo siempre repleto. IGNACIO ARNEDO

Detalle de corte del Umbral Piso Zero, para evitar desniveles en las transiciones entre el interior y el exterior. IGNACIO ARNEDO

Con su participación en Expo Construir, REHAU reafirmó su posicionamiento dentro del segmento premium de soluciones integrales para arquitectura, en un contexto donde la innovación ya no pasa únicamente por la técnica constructiva, sino también por la experiencia de habitar los espacios.

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