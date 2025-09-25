Antes de empezar su vida juntos, potenciaron este dos ambientes con una obra orientada a la integración

“Armar tu primera casa es un desafío enorme pero, también, un momento y un paso único que quería disfrutar, por más complicaciones que hubiera”, recuerda Dominique Schulzen, pensando en el departamento al que se mudó cuando todavía era una (aun más) joven soltera. “Lo que más me gustó del departamento fueron la luz y su ubicación, en Olivos. Lo que menos, la cocina y el baño, muy antiguos, pero estaba dispuesta a hacer una obra linda para actualizarlos”.

La mesa del comedor es un recuerdo familiar: la recibieron los padres de Dominique como regalo de su casamiento. Sillas de petiribí macizo con asiento tapizado en lino antimanchas (Casa Leopoldo) Javier Picerno

Así, un encuentro de deseos propios y de soluciones que surgieron en su círculo íntimo le dio forma al flamante departamento. Su novio de entonces, hoy su marido, Tomás Recondo, al frente de BT Construcciones, fue el encargado del proyecto.

Dominique y Tomás frente a los planos que tantas veces conversaron Javier Picerno

Los aspectos fundamentales de la reforma fueron integrar la cocina con el living-comedor, idear un cerramiento para el lavadero y cambiar las viejas instalaciones del baño.

ANTES. Una estética muy desactualizada como para poner en contacto con el área social, muebles gastados y el termotanque a la vista Javier Picerno

DESPUÉS. Donde antes estaba la pared que cerraba la cocina hoy está la barra. El nuevo piso es de porcelanato ‘Urban Anthracite’ de 60x60 (Vite) Javier Picerno

“Al demoler la pared, quedaban a la vista el termotanque, el lavarropas y el ténder. Ideamos esta puerta corrediza para ocultar el sector sin bloquear por completo la luz de la ventana", explica Tomás.

Muebles de cocina de MDF enchapado en melamina gris grafito y cajón revestido en madera de laurel (BT Construcciones), mesada de mármol ‘Venatino’ (Purastone). Barra de laurel (BT Construcciones) con dos banquetas (Philippa Deco Boutique) Javier Picerno

Bacha de acero ‘Luxor Mini’ (Johnson Acero), grifería ‘Discovery’ (Hidromet), tablas (Philippa Deco Boutique). Barral negro mate de cuatro luces distribuidas en un metro de longitud (Siete Iluminación) Javier Picerno

Pensar a medida

Un espacio totalmente integrado. Cortinas de gasa de algodón con barrales de hierro y mesa de centro con base de petiribí macizo y tapa de mármol de Carrara (todo de Casa Leopoldo) Javier Picerno

Al ser un ambiente angosto, necesitaban un mueble de TV que no avanzara demasiado sobre el espacio.

Mueble enchapado con cajones y frente varillado de madera maciza ideado junto con Casa Leoplodo Javier Picerno

Desde la L del sofá se ve el placard espejado que ilumina el pasillo y le da profundidad al living. Escalera-repisa (Casa Leopoldo) Javier Picerno

Cortinas de gasa de algodón con barrales de hierro, como en el living; mesas de noche enchapadas en petiribí; respaldo de cama con funda reversible: de un lado es de lino, del otro de tussor (todo de Casa Leopoldo) Javier Picerno