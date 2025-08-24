En Olivos, un pianista asumió la reforma total del chalet ferroviario donde vive con su familia y el resultado es genial

Para configurar el hogar familiar, el dueño partió de una planta de distribución antigua y la transformó por completo con un concepto integrado, abierto y atemporal.

Juan vivía solo con Philippe, su perro salchicha, en un departamento sobre la calle Crisólogo Larralde. “Mi mundo eran 50m2, un piano Steinway & Sons en el centro del living y una colección de objetos cuidadosamente organizada”, relata como preludio de la mañana en que, paseando a Philippe por el Parque Saavedra, conoció a Sami, una instructora de yoga, que caminaba con su perra Olga.

La casa conserva la fachada característica de los chalets destinados a empleados ferroviarios británicos Javier Picerno

“Fue amor a primera vista. Desde ese encuentro se instaló algo difícil de nombrar, pero imposible de ignorar, y no tardamos mucho en apostar por eso que se había encendido entre nosotros. Primero convivimos en mi ‘Museo de la calle Larralde’ y cuatro meses después, con Philippe, Olga y un bebé en camino, supimos que era hora de movernos para seguir construyendo nuestra vida juntos”.

Otro capítulo

En Olivos empezó otro capítulo de la historia: el del chalet en la calle Félix Amador, donde Juan Martín asumió la tarea de hacer él mismo la reforma de su hogar. “Amador es mucho más que un proyecto de arquitectura; hay días en que no puedo creer tener una casa y una familia con todo este amor. Es como un sueño hecho realidad”.

En la entrada, alfombra mid century, reflectores de aluminio facetado, un dressoir de guindo con tapa de mármol y espejo antiguo importado de Indonesia. El toilette se ubicó en el bajoescalera Javier Picerno

"Encaré esta reforma como un proyecto personal, sin arquitecto, pero con la mirada generosa de profesionales cercanos. Empezaba a las cinco de la mañana y cerraba la obra al anochecer. Fue un trabajo artesanal y también emocional." Juan Martín Teitelbaum, dueño de casa

Sillones ‘Chesterfield’ de cuero marrón y alfombra persa. Y el Steinway, por supuesto Javier Picerno

Obra propia

Sin los viejos tabiques, la casa brilla y luce la bow window del frente en todo su esplendor.

Con la intención de unificar la planta, reemplazaron los muros de carga por tres columnas de hormigón unidas por vigas doble T. En el medio del ambiente principal, dejaron una a la vista. “No la revestimos porque es el corazón de la casa”, explica Juan.

En el interior se eliminaron divisiones para integrar living, comedor y cocina, reforzando con columnas; sobre una de ellas, el antiguo reloj del Ferrocarril General Mitre, como un guiño al origen de la casa Javier Picerno

Para un ambiente especial, dirigieron luces cálidas de muy baja intensidad al follaje de los potus.

Mesa de comedor extensible con estructura de hierro y tapa de vidrio biselado, rodeada de sillas ‘Bertoia’. Dos lámparas galponeras enlozadas (Landmark), intervenidas con una malla metálica Javier Picerno

La premisa: abrir e integrar

La vieja cocina era una tira que corría en paralelo al jardín uniendo el cuarto de servicio y el lavadero. Ahora es un espacio integrado, funcional y estético.

En la cara que da al jardín, el ventanal de hierro repartido con vidrios laminados de seguridad completó el concepto de la reforma.

La nueva cocina integrada tiene piso de porcelanato símil cemento alisado sin junta Javier Picerno

"“Soñaba con una cotidianidad donde quien estuviera en el living pudiera hablar con el que estaba cocinando o descansando en la pileta. Mi visión era un espacio amplio y abierto, como un loft industrial neoyorquino"."

La familia en pleno en la cocina con mesada (Silestone), amoblamiento (decocinas.com.ar) y artefacto (Smeg). Pileta (Johnson) con monocomando ‘Temple’ (FV) y lavaplatos panelable (Ariston) Javier Picerno

También el exterior

Un solo cerramiento vidriado y el mismo piso en la cocina y en la galería ayudan a integrar el exterior. Arriba se distingue la ventana de la suite, ahora orientada al jardín.

El típico cuarto “guarda-tutti” del fondo se acondicionó como playroom para que las chicas tuvieran un espacio de juego en planta baja, además del que les brinda su dormitorio en el primer piso.

Antes y después de una construcción bien aprovechada Javier Picerno

Placas antihumedad y piso de porcelanato revitalizaron el play exterior Javier Picerno

Paso a paso

La nueva caja blanca, con un único piso de madera, aprovecha mejor lo que ofrece el contrafrente vidriado.

Qué se hizo

Se demolieron todos los tabiques divisorios de la planta baja y se reforzó la estructura con columnas y vigas.

La cocina original tipo pasillo se reemplazó por una nueva, integrada al living-comedor.

En el contrafrente, se colocó un cerramiento de vidrio repartido.

Cambiando el revestimiento de pared y los pisos, convirtieron un viejo cuarto de herramientas en playroom.

Para conformar la suite, reubicaron las ventanas y sumaron un baño tomando la superficie de un escritorio contiguo.

La cámara de aire en el techo fue acondicionada como un ambiente más con salida a la terraza, otra incorporación que no existía, con acceso desde el pasillo de los cuartos y también a través de una escalera exterior.

Aquí el resultado de una remodelación que alcanzó los tres niveles de la construcción. Javier Picerno

Escaleras arriba

Dos movimientos para un cambio radical: el cielo raso blanco y el piso de madera, más cálido y en continuidad con la escalera Javier Picerno

Conservaron las puertas y ventanas de cedro con sus herrajes y las tiñeron.

La cama cucheta en el dormitorio fue una elección orientada a promover la complicidad entre hermanas. Javier Picerno

Pisos hidrolaqueados sin el brillo del barniz, para un acabado más natural.

El dormitorio principal, ahora orientado al jardín Javier Picerno

El cuarto principal incorporó un baño en suite tomando un escritorio contiguo.

Mesada de mármol de Carrara a medida con puntas redondeadas y grifería monocomando ‘Temple’ (FV) Javier Picerno

Fue una obra grande, porque no dejamos ni un centímetro de desperdicio: se aprovechó hasta el techo, con una escalera plegable. Todo el proceso fue desafiante, pero lo hice con gusto y aprendí mucho.

En el corredor que distribuye a los dormitorios, una escalera (Rintar) se despliega manualmente para conectar con la terraza Javier Picerno

El broche de oro

Para acondicionar el espacio se revistió el interior con lana de vidrio, paneles acústicos y madera de pino Javier Picerno

Ni el altillo ni la terraza existían: este sector era una cámara de aire.

En el exterior, piso de WPC, macetones rotomoldeados (Estudio Cabeza) con gigantescas strelitzias y macetas con suculentas Javier Picerno

Cuando pensás que ya viste toda la casa, se abre una puertita, baja una escalera y aparece una terraza de película. Esa fue mi idea, como una fantasía, y siento que quedó increíble.