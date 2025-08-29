Azul Klein y curvas suaves: una cocina con sello artístico en Palermo

Una cocina tan incómoda que no daban ganas de tener visitas pasó a ser el lugar más celebrado del departamento

La arquitecta Elina Dibarboure, al frente de Bouré Studio, reformó la cocina del dos ambientes palermitano de una diseñadora de indumentaria. El disparador fue un color que la clienta mencionó en el brief inicial: el famoso azul, intenso y profundo, que era el sello del artista francés Yves Klein.

Banquetas (Tortuga). Artefactos de iluminación sobre la barra (DA Iluminación) Anabella Sor

El punto de partida: un espacio imposible

La cocina original era apenas un cuadrado incómodo, con el lavarropas en el medio y sin superficie para cocinar. La transformación comenzó tirando abajo el cerramiento que la ahogaba y desplegándola con una L. “Eso permitió liberar espacio, ganar luz y dar lugar a un diseño que no solo resolviera lo funcional, sino que también hablara de su identidad”.

La dueña nos explicó que le resultaba muy difícil cocinar; no había dónde apoyar nada. Y eso le sacaba ganas de invitar gente a su casa.” — Arq. Elina Dibarboure, Bouré Studio

Arq. Elina Dibarboure, fundadora de Bouré Studio Anabella Sor

El brief que todo lo cambia

En Bouré tienen una costumbre: pedirles a los clientes que armen un pequeño brief con sus gustos, preferencias y anhelos. “En este caso, ella mencionó a Yves Klein, el artista francés conocido por su azul intenso. Esa pista fue mágica, porque nos dio un norte claro: animarnos al color en un lugar donde suele predominar lo neutro”, cuenta Elina.

El volumen azul se laqueó en el tono 'Morning Glory' SW6971 de Sherwin Williams Anabella Sor

El resultado fue un gran mueble laqueado en azul profundo que organiza la cocina, desde donde arranca, y se prolonga hasta la puerta del dormitorio, abasteciendo también ese sector.

Una verdadera “cajita azul” que integra lo práctico con lo personal y le da identidad al espacio Anabella Sor

“No solo oculta la heladera, el calefón y el lavarropas, sino que además resuelve guardado extra: zapatos, carteras y, sobre todo, una colección de más de treinta gafas de sol”.

Curvas que acompañan

Mesada (Silestone Miami White). Piso de terrazo (Quadri) Anabella Sor

La idea de suavidad y movimiento atraviesa todo el proyecto. Las terminaciones redondeadas en la mesada de terrazo dialogan con las curvas de los azulejos y continúan en la división de hierro que conecta la cocina con el pasillo de acceso.

Detalle de la división de hierro que va de la mesada al techo Anabella Sor

Paletas y texturas

La elección cromática dialoga directamente con las referencias de Yves Klein. “Si mirás sus obras, casi todo está trabajado en blanco y solo se rompe con el azul. Esa idea de lienzo neutro y frío fue lo que buscamos trasladar: superficies laqueadas, sin interferencias cálidas ni texturas de madera, para que el azul tenga el protagonismo absoluto”, explica Elina.

“Cuando prendés el led del bajo mesada, se genera un movimiento lindísimo en la superficie”. Los azulejos son de @azulejos_azul_marino Anabella Sor

Una cocina para compartir

Hoy, el espacio se transformó en un ámbito social, versátil y lleno de vida. “El concepto era abrir para recibir. Que la cocina dejara de ser un rincón incómodo para convertirse en el centro de la casa”, resume Elina.

Las curvas en el extremo de la mesada y el mueble blanco, sumadas a las de la división de vidrio agregan otra nota de actualidad. Anabella Sor