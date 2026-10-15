Cómo unos azulejos vintage fueron la clave estética en la reforma de este departamento de 65 metros

“A veces se piensa que reutilizar un material supone ahorrar dinero, pero lo cierto es que la recuperación artesanal puede requerir un trabajo bastante minucioso”, explica el equipo de Yeyé Estudio. Allí radica la esencia de Casa Marina, un proyecto concebido para una joven pareja que decidió regresar a Madrid para reformar el departamento donde había vivido la abuela de uno de ellos.

El centro de las flores tiene detalles en azul grisáceo, el mismo que se llevó a la isla. Gentileza Hiperfocal

Si bien la obra implicó tirar abajo varias paredes, hubo un detalle del que los dueños de casa no se quisieron desprender: los azulejos originales de la cocina, que se rescataron durante la demolición y se restauraron uno a uno para revestir la nueva alzada. “Cuando se lo propusimos, les encantó la idea. Conservar ese elemento que había formado parte de su historia me pareció un homenaje precioso”, recuerda la arquitecta Paula Mena Albarrán, socia de Yeyé Estudio. “Al ver el resultado se emocionaron muchísimo”.

Para acompañar la mesa de comedor, sillas vintage restauradas. En este espacio que se pensó muy flexible, la isla tiene rueditas. Gentileza Hiperfocal

Con 65 m2 originales, cocina cerrada, baño y tres dormitorios chicos, el objetivo fue cambiar la distribución para que respondiera a una dinámica más actual que, en su caso, incluye el trabajo remoto. Como primera medida, el Estudio propuso integrar living, comedor y cocina en un ambiente fluido de más de 27 m2, bañado por la luz de tres grandes ventanas.

“La nostalgia es maravillosa y somos las primeras nostálgicas, pero nos interesa abordarla con honestidad material: un azulejo original tiene una historia, una textura; una pieza nueva con estampado no aporta lo mismo”.” — Arq. Paula Mena Albarrán, socia de Yeyé Estudio

Diseño versátil y modular

Para mayor practicidad y coherencia visual, piso de microcemento en todos los espacios. Luminarias colgantes y apliques comprados en Lámparas Corredera, especialistas en años 70. Gentileza Hiperfocal

En espacios chicos de uso constante y variado, el diseño modular y liviano ofrece la gran respuesta. Así se eligieron el sofá verde (Tikamoon) y la estantería de pared, un clásico de la firma Vitsœ, que desde 1959 comercializa los muebles modulares de Dieter Rams.

“El planteo original perdía metros con los pasillos, recovecos, puertas y pequeños rincones. Al unir los ambientes y armonizar los encuentros, conseguimos un espacio más fluido que potencia la luz y da una percepción de mayor amplitud”.

El tabique de placa de yeso suavizó el paso al sector privado y su cara interior se aprovechó para alojar la ducha del baño, como veremos a continuación. Gentileza Hiperfocal

Baño colorido y con pared curva

“Aprovechamos la cara interior de la curva que acompaña la entrada al sector privado para generar un acceso más amable a la ducha dentro del baño”, dice la arquitecta sobre el recurso que usó para agrandar lo pequeño.

El único gran acento de color: los azulejos bordó de la ducha. Gentileza Hiperfocal

“No hace falta renunciar al color para conseguir un hogar en el que sentirse a gusto durante mucho tiempo”, resume la arquitecta Mena Albarrán.

Detalle de vidrio amarillo bien vintage guardado durante la demolición para colocarlo en la puerta del baño. Gentileza Hiperfocal

El vanitory laqueado en el azul grisáceo que hace de hilo conductor. Gentileza Hiperfocal

Descanso y trabajo

Minimalista, la iluminación combina una lámpara esférica ‘Akari’ de papel, clásico diseño de Isamu Noguchi, con luminarias suspendidas a cada lado de la cama. Gentileza Hiperfocal

En el dormitorio principal, el respaldo pintado en el mismo tono azul grisáceo de la isla de cocina y el vanitory contrasta de un modo muy sereno con las paredes claras y la viga de hormigón.

En el escritorio, sillas ergonómicas de balanceo (Varier). Gentileza Hiperfocal