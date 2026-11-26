El estudio Klat Arquitectura refaccionó un chalet en Olivos y le dio un aire mediterráneo.
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A veces, para que una casa llegue a buen puerto, hace falta volver a pensarla de cero. Eso les pasó a los dueños de esta vivienda en Olivos: una familia de seis integrantes que, después de dos años, decidió que era momento de hacer cambios. “La casa no funcionaba para su dinámica cotidiana, pero no querían mudarse: les encantaban el terreno y la ubicación”, recuerdan Melina Kleinmany Cinthia Atlas, de estudio Klat Arquitectura. Con esa premisa, las arquitectas encararon una reforma integral para adaptar los espacios a las necesidades de la vida familiar.
Los clientes nos pidieron que querían sentirse siempre de vacaciones, querían una casa que pareciera de revista. A partir de ahí, planteamos una estética mediterránea que acompaña la nueva distribución de los ambientes.”
— Arq. Melina Kleinman, de Estudio Klat Arquitectura, a cargo de la reforma
Cambio de piel
El exterior de la casa, que originalmente era de ladrillo a la vista y tenía el clásico bow window de estilo americano, se modificó por completo para acompañar la nueva estética mediterránea.
“Revestimos las paredes exteriores con tarquini, para darles textura, y usamos postigos negros para enmarcar. Tanto en el frente como en el jardín de la casa, diseñamos balcones metálicos”.
La parrilla estaba en el medio del jardín y no se aprovechaba. “Decidimos ubicarla como extensión de la casa y le agregarnos una mesada con banquetas para que disfruten los asados en familia”, explica.
El jardín se fusiona con el interior de la casa mediante una galería que cuenta con toldo extensible y un sector de living exterior.
Reorganizar de cero
Cuando entraron a la casa por primera vez, las arquitectas se dieron cuenta que las dos plantas estaban mal distribuidas y tenían ambientes desaprovechados.
“Nuestra propuesta fue cambiarla escalera de lugar, sacarla del centro de la casa y volcarla hacia una medianera. Eso nos permitió devolverle amplitud a la planta baja y redistribuir los dormitorios”, explica Cinthia Atlas.
“El living original era muy chiquito y ellos son una familia numerosa. Con la nueva distribución, reubicamos la mesa de comedor y armamos un juego de living completo con expansión a la galería a través de puertas plegadizas”.
La otra gran decisión fue la de eliminar el garage cubierto para sumarlo al área social. “Era un espacio que se usaba como baulera. Al eliminarlo, ganamos amplitud para organizar el sector de living en tres espacios: sala de TV, escritorio y biblioteca”.
Un pedido especial
La cocina, que originalmente estaba interrumpida por el bajo escalera, ganó amplitud y protagonismo con la reforma.
“La dueña nos hizo un pedido especial: quería que la cocina fuera verde. Para que tenga coherencia con la estética mediterránea de toda la casa, la combinamos con detalles dorados y muebles enchapados en madera natural”.
Con los metros ganados, las arquitectas lograron incorporar un lavadero dentro de la cocina: “Hicimos un herraje especial que oculta el lavarropas y el sector de lavado, para que de alguna manera tenga su privacidad”.
“La cocina quedó tan amplia que pudimos poner una mesada en L con estación de café, una isla como desayunador y un comedor diario”.
En busca del clima
“Hubo una búsqueda por combinar lo rústico con lo contemporáneo, por eso decidimos trabajar con maderas naturales”, aseguran las arquitectas.
“Para las paredes, elegimos un micro alisado para que tuvieran textura tanto a la vista como al tacto. Queríamos que den esa sensación de rusticidad, de sensibilidad”.
Para acompañar la paleta cálida de colores tierra, trabajaron la iluminación en capas, generando diferentes climas e intensidades.
Suite con vistas al jardín
“La planta alta tenía un dormitorio al que no se llegaba desde el interior de la casa, sino que se accedía a través de una escalera exterior que había en el jardín. Era un montón de superficie desperdiciada porque lo usaban de depósito”, recuerda Melina.
El cambio de ubicación de la escalera principal, no solo amplió la planta baja sino que permitió una nueva distribución de los dormitorios y la eliminación de la escalera exterior.
Con esta reforma, la suite principal ganó vista hacia el jardín con balcón incluido. “La demanda de los clientes fue, sin saber exactamente cómo, que hagamos una propuesta superadora y creemos que lo conseguimos ampliamente”, concluyen las arquitectas.