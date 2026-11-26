A veces, para que una casa llegue a buen puerto, hace falta volver a pensarla de cero. Eso les pasó a los dueños de esta vivienda en Olivos: una familia de seis integrantes que, después de dos años, decidió que era momento de hacer cambios. “La casa no funcionaba para su dinámica cotidiana, pero no querían mudarse: les encantaban el terreno y la ubicación”, recuerdan Melina Kleinmany Cinthia Atlas, de estudio Klat Arquitectura. Con esa premisa, las arquitectas encararon una reforma integral para adaptar los espacios a las necesidades de la vida familiar.

La entrada principal se cambió hacia el lateral de la casa y se construyó un hall de entrada con piso de mosaico (Kenya Mosaicos). Cecilia Kelly

Los clientes nos pidieron que querían sentirse siempre de vacaciones, querían una casa que pareciera de revista. A partir de ahí, planteamos una estética mediterránea que acompaña la nueva distribución de los ambientes.” — Arq. Melina Kleinman, de Estudio Klat Arquitectura, a cargo de la reforma

Cambio de piel

El exterior de la casa, que originalmente era de ladrillo a la vista y tenía el clásico bow window de estilo americano, se modificó por completo para acompañar la nueva estética mediterránea.

Aberturas de aluminio (A4). Diseño especial de vidrio repartido (Klat Arquitectura). Cecilia Kelly

“Revestimos las paredes exteriores con tarquini, para darles textura, y usamos postigos negros para enmarcar. Tanto en el frente como en el jardín de la casa, diseñamos balcones metálicos”.

La parrilla cuenta con sistema de cooking Surface, para cocinar al disco. Cecilia Kelly

La parrilla estaba en el medio del jardín y no se aprovechaba. “Decidimos ubicarla como extensión de la casa y le agregarnos una mesada con banquetas para que disfruten los asados en familia”, explica.

Juego de living exterior en hierro (Estudio Cantón). Cecilia Kelly

El jardín se fusiona con el interior de la casa mediante una galería que cuenta con toldo extensible y un sector de living exterior.

Reorganizar de cero

Cuando entraron a la casa por primera vez, las arquitectas se dieron cuenta que las dos plantas estaban mal distribuidas y tenían ambientes desaprovechados.

Pisos en tonos tierra (SBG). Lámparas colgantes haciendo juego (Dimm). Cecilia Kelly

“Nuestra propuesta fue cambiarla escalera de lugar, sacarla del centro de la casa y volcarla hacia una medianera. Eso nos permitió devolverle amplitud a la planta baja y redistribuir los dormitorios”, explica Cinthia Atlas.

“El living original era muy chiquito y ellos son una familia numerosa. Con la nueva distribución, reubicamos la mesa de comedor y armamos un juego de living completo con expansión a la galería a través de puertas plegadizas”.

Sillón hecho a medida por Klat Arquitectura sobre alfombra (Tramma). Cecilia Kelly

La otra gran decisión fue la de eliminar el garage cubierto para sumarlo al área social. “Era un espacio que se usaba como baulera. Al eliminarlo, ganamos amplitud para organizar el sector de living en tres espacios: sala de TV, escritorio y biblioteca”.

Mesa ratona en madera natural con detalle tallado en bajorrelieve (Urbano Estudio). Cecilia Kelly

Un pedido especial

La cocina, que originalmente estaba interrumpida por el bajo escalera, ganó amplitud y protagonismo con la reforma.

Muebles de cocina a medida (Klat Arquitectura). Cecilia Kelly

“La dueña nos hizo un pedido especial: quería que la cocina fuera verde. Para que tenga coherencia con la estética mediterránea de toda la casa, la combinamos con detalles dorados y muebles enchapados en madera natural”.

Mesada en color blanco (Dekton Zenith). Iluminación embutida (Dimm). Cecilia Kelly

Con los metros ganados, las arquitectas lograron incorporar un lavadero dentro de la cocina: “Hicimos un herraje especial que oculta el lavarropas y el sector de lavado, para que de alguna manera tenga su privacidad”.

Banquetas de madera (Marini). Cecilia Kelly

“La cocina quedó tan amplia que pudimos poner una mesada en L con estación de café, una isla como desayunador y un comedor diario”.

En busca del clima

“Hubo una búsqueda por combinar lo rústico con lo contemporáneo, por eso decidimos trabajar con maderas naturales”, aseguran las arquitectas.

"Para la biblioteca usamos tablones de madera maciza como estantes”. Biblioteca a medida por Klat Arquitectura. Cecilia Kelly

“Para las paredes, elegimos un micro alisado para que tuvieran textura tanto a la vista como al tacto. Queríamos que den esa sensación de rusticidad, de sensibilidad”.

Revestimiento de paredes (Handel). Iluminación dimerizada (Dimm). Cecilia Kelly

Para acompañar la paleta cálida de colores tierra, trabajaron la iluminación en capas, generando diferentes climas e intensidades.

Silla de escritorio (Urbano Estudio) sobre alfombra gris (Tramma). Piso en madera lapacho (Patagonia Flooring). Cecilia Kelly

Suite con vistas al jardín

“La planta alta tenía un dormitorio al que no se llegaba desde el interior de la casa, sino que se accedía a través de una escalera exterior que había en el jardín. Era un montón de superficie desperdiciada porque lo usaban de depósito”, recuerda Melina.

Piso de madera lapacho (Patagonia Flooring). Ropa de cama en fibras naturales (Carolina Biercamp).

El cambio de ubicación de la escalera principal, no solo amplió la planta baja sino que permitió una nueva distribución de los dormitorios y la eliminación de la escalera exterior.

Cortina de techo a piso (Carolina Biercamp). Mueble de madera con detalles circulares (Urbano Estudio). Cecilia Kelly

Con esta reforma, la suite principal ganó vista hacia el jardín con balcón incluido. “La demanda de los clientes fue, sin saber exactamente cómo, que hagamos una propuesta superadora y creemos que lo conseguimos ampliamente”, concluyen las arquitectas.