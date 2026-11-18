“Tenía una planta de base muy buena. Es un departamento racionalista y la clienta quería suavizarlo un poco”, explica Carolina Cibils Madero, arquitecta de Estudio Ces, que junto a Estudio Ese Ele llevó adelante la reforma. La distribución original funcionaba bien: una doble circulación en forma de O, con el acceso, un playroom que conecta con la cocina, y el comedor y el living hacia el frente.

“El sillón de forma más orgánica ayuda a que tenga otro dinamismo el espacio”, asegura la arquitecta. MAIA_CROIZET

La idea detrás de las molduras no fue atraer la atención hacia el aplique decorativo, sino que la vista se enfocara en las obras de arte. ” — Carolina Cibils Madero, arquitecta de Estudio Ces

Las molduras no existían: “Fue algo que pidió la clienta”, cuenta la arquitecta. Como sabían que iba a haber obras de arte importantes (muchas de ellas, de María Silvia Corcuera, pariente de la pareja propietaria), también las usaron como marco: “Lo pensamos para enmarcar estas obras y, a su vez, potenciarlas con algo de iluminación de pared”.

Luz y vistas largas

El punto de partida de esta planta circular es un hall de entrada que tiene a un lado un playroom interno sin luz natural, y al otro, un living con vista a las copas de los árboles. Para separarlos, las arquitectas propusieron una puerta de hierro y vidrio repartido.

El hall de recepción se cerró a un lado para mayor aislación del playroom. MAIA_CROIZET

“Queríamos un cerramiento por un tema de funcionalidad: necesitábamos que puedan usar ese playroom sin que los ruidos interfirieran en el living. Pero, a la vez, tenía que pasar algo de luz”.

Las arquitectas Victoria Cornudet y Carolina Cibils Madero, a cargo de la reforma. MAIA_CROIZET

Aunque no ocuparan formalmente el rol de interioristas, tanto las arquitectas de Estudio Ces como las de Estudio Ese Ele, a quienes convocaron para la reforma, acompañaron a la familia en la elección de los muebles.

La biblioteca disimula una mocheta de menos de 40 centímetros. Living, comedor y cocina quedan conectados por la puerta que repite el diseño de la entrada. MAIA_CROIZET

La biblioteca que ocupa la pared larga del living, por ejemplo, fue diseño del Estudio.

Desde el proyecto preveían que iba a haber un sillón apoyado contra su parte baja: “Por eso teníamos considerado que la parte de abajo fuera ciega”.

Los vanos de las puertas se revistieron con placa de yeso, “para que quedara más prolijo y delicado”. MAIA_CROIZET

Entendiendo el lugar que ocupa en la vida cotidiana de una familia con hijos, la cocina se abrió hacia el comedor. “La idea de poder tenerlo abierto en el día a día era lo que les interesaba”, explica la arquitecta. Aun así, “querían tener sí o sí la posibilidad de cerrarla”.

Una cocina sin cuidados especiales

La cocina original tenía una sola ventana a un aire y luz más bien cerrado y una distribución en U, con comedor diario y dos alturas en el cielorraso. La demolieron por completo.

Para la mesada y la isla eligieron Purastone Prima, una piedra sinterizada que, según la arquitecta, admite ollas calientes sin quebrarse ni mancharse. MAIA_CROIZET

“Emparejamos los cielorrasos, cambiamos el límite entre el comedor y la cocina para que pudiera entrar una isla y armamos una cocina en L con una isla en el medio”, detalla Cibils Madero.

A través de la puerta vidriada, cocina y comedor quedan conectados, pero con la posilidad de aislarlos. MAIA_CROIZET

“La clienta no quería tener tantos cuidados especiales para preservar la mesada, así que elegimos una piedra sintetizada”.

A partir de esa elección por la piedra sintética, se definió el resto: los muebles, en un gris muy clarito, y los pisos de porcelanato, mucho más prácticos que los de parquet.

“No hay nada más cómodo que tener el asiento tapizado y con un almohadoncito”, cuenta. Las banquetas tienen un tapizado antimanchas con trama. Bajo el vuelo de la mesada hay tomacorrientes para trabajar con la computadora en la isla. MAIA_CROIZET

En la penumbra

El toilette no tiene luz natural, una condición que las arquitectas decidieron acentuar.

La bacha es de mármol ‘Tundra Grey’ y los apliques son los mismos del living y el comedor, en negro. MAIA_CROIZET

“Cuando tenemos un toilette que ya es oscuro, nos gusta, en vez de llenarlo de luz, potenciar lo que ya es oscuro y hacer una cuevita... algo apagado, con una luz tenue”.