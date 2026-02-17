Tras una reforma impresionante en tiempo récord, este PH de Caballito logró el confort de una casa con jardín

Después de una primera experiencia exitosa, las dueñas de casa volvieron a convocar al estudio Ottone-Victorica y no se equivocaron: en cuatro meses se mudaron a su hogar ideal
- 4 minutos de lectura'
“Habíamos refaccionado su PH anterior hace 10 años, y nos llamaron porque querían agrandarse. Tenían en vista una propiedad en Caballito y las asesoramos sobre el potencial y el volumen de la inversión. En base a eso, hicieron una oferta, compraron y nos contrataron con una condición: teníamos cuatro meses para proyectar y ejecutar la obra”. Ana Ottone y Diego Victorica, la dupla de arquitectos que comanda el estudio Ottone-Victorica repasa esas instancias como parte inicial de un ciclo que dominan. Recién después de un buen rato de charla, revelarán que un trabajo de esta magnitud requiere, en las circunstancias habituales, al menos un año de trabajo.
El PH tiene las características de un lote propio con la disposición típica de las casas-chorizo, lo cual permitía proyectar sol, independencia, ambientes de calidad, un jardín y también espacio aéreo para la eventualidad de seguir creciendo. “Una propiedad con muchas posibilidades”, resumen Diego y Ana sobre una remodelación que iba a requerir grandes cambios estructurales hasta conseguir su premisa de máxima: el disfrute.
Aunque se plantearon necesidades programáticas concretas, como alojar a los perros y poder recibir alguna visita, la premisa más importante tenía que ver con la vivencia de los espacios de encuentro y que la casa fuera un lugar de ocio.”
— Arqs. Ana Ottone y Diego Victorica, a cargo del proyecto y la reforma integral
Auténticamente social
Cuando se quitó el cielo raso y apareció la estructura de madera, optaron por restaurarla y dejarla vista. Luego, colocaron spots direccionables para destacar la nobleza del material y crear un clima envolvente por las noches. Por otro lado, para recuperar el piso de pinotea existente, se levantó completo, se impermeabilizó la cámara y se volvió a colocar.
Además de disfrutarse con familia y amigos, el espacio central que integra la cocina, el comedor (con capacidad para una docena de comensales) y el living está pensado para los eventos de cata de Mariana, sommelier y técnica en gastronomia.
Hoja de ruta y plano de esta reforma exprés
Desde el estudio Ottone-Victorica comparten algunos de los recursos que usaron para completar el trabajo en 4 meses:
- Planificar y ajustarse a una hoja de ruta: “Eso incluye al cliente -advierten- que debe respetar esa guía aun cuando en el proceso la casa presente cuestiones inesperadas”.
- Solapar equipos dentro de los rubros: “Un herrero hacía los muebles, otro avanzaba con las escaleras y un tercero fabricaba las puertas; fue igual con los carpinteros: mientras uno restauraba las puertas, otro colocaba el piso”, grafican.
- Optimizar materiales seleccionando aquellos que den múltiples soluciones: Un buen ejemplo es elegir un mismo revestimiento para baños y cocina. En este caso, que había muchas aberturas, conservaron la mayor cantidad posible de las existentes, y las nuevas se fabricaron todas en hierro.
- Resolver: “Uno de los mayores desafíos es tomar buenas decisiones en poco tiempo”, apuntan los arquitectos y resaltan la confianza de sus clientas: “Fueron muy resolutivas, y cuando se trababan, lo delegaban en nosotros”.
El color de la cocina
La cocina ganó altura al demoler un viejo altillo. Dejando parte de la losa, se hizo el volumen del lavadero con una “terraza interior” para sumar espacio de guardado y colgar plantas.
Las herrerías nuevas lucen un terracota profundo que eligieron como sutil evocación del vino, pasión y expertise de una de las dueñas. Además, engama con la isla, mesada y muebles, y combina divinamente con la vegetación.
Al jardín
El alero preexistente se recuperó y se extendió para proteger las aberturas. “También nos parecía interesante el dibujo de la sombra y el sonido de la lluvia contra el vidrio”, suman los arquitectos.
“La pileta era una voluntad, pero en el primer presupuesto no entró. Al mes consiguieron la plata y, por suerte, la pudimos hacer, porque es el corazón del proyecto”.
Dispuesta en paralelo al ambiente principal, la pileta está levantada y tiene un perímetro de piedra suelta que absorbe el rebalse para evitar encharcamientos y suciedad. El paisajismo diseñado por Hernán Achaval generó un perímetro de inspiración tropical en la zona de la pileta y, hacia el fondo, un jardín de aires italianos, en línea con el concepto de casa chorizo.
Tener este oasis urbano es impagable y disfrutamos mucho de regar las plantas, caminar descalzas en el pasto y, por supuesto, compartir la pileta y el jardín con familia y amigos.”
— Mariana y Marina, dueñas de casa
La dupla de arquitectos suele apelar a lucarnas y claraboyas para ganar luz cenital (como se ve sobre la ducha). En palabras de los expertos, “técnicamente, se trata de cambiar una chapa común por otra transparente”.
