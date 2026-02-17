Tras una reforma impresionante en tiempo récord, este PH de Caballito logró el confort de una casa con jardín

Después de una primera experiencia exitosa, las dueñas de casa volvieron a convocar al estudio Ottone-Victorica y no se equivocaron: en cuatro meses se mudaron a su hogar ideal

“Habíamos refaccionado su PH anterior hace 10 años, y nos llamaron porque querían agrandarse. Tenían en vista una propiedad en Caballito y las asesoramos sobre el potencial y el volumen de la inversión. En base a eso, hicieron una oferta, compraron y nos contrataron con una condición: teníamos cuatro meses para proyectar y ejecutar la obra”. Ana Ottone y Diego Victorica, la dupla de arquitectos que comanda el estudio Ottone-Victorica repasa esas instancias como parte inicial de un ciclo que dominan. Recién después de un buen rato de charla, revelarán que un trabajo de esta magnitud requiere, en las circunstancias habituales, al menos un año de trabajo.

En el living, sofá modular (Club Sillón) y láminas certificadas 'Flora' y 'Rosa' (Pared) enmarcadas Ivan Breyter

El PH tiene las características de un lote propio con la disposición típica de las casas-chorizo, lo cual permitía proyectar sol, independencia, ambientes de calidad, un jardín y también espacio aéreo para la eventualidad de seguir creciendo. “Una propiedad con muchas posibilidades”, resumen Diego y Ana sobre una remodelación que iba a requerir grandes cambios estructurales hasta conseguir su premisa de máxima: el disfrute.

Duo de sillones diseñados por el danés Finn Juhl en 1953 (3001 Deco) restaurados, lámpara de pie cromada vintage y sofá (Ejercito de salvación) tapizado en pana color visón Ivan Breyter

Aunque se plantearon necesidades programáticas concretas, como alojar a los perros y poder recibir alguna visita, la premisa más importante tenía que ver con la vivencia de los espacios de encuentro y que la casa fuera un lugar de ocio.” — Arqs. Ana Ottone y Diego Victorica, a cargo del proyecto y la reforma integral

Auténticamente social

Cuando se quitó el cielo raso y apareció la estructura de madera, optaron por restaurarla y dejarla vista. Luego, colocaron spots direccionables para destacar la nobleza del material y crear un clima envolvente por las noches. Por otro lado, para recuperar el piso de pinotea existente, se levantó completo, se impermeabilizó la cámara y se volvió a colocar.

La strelizia se adaptó bien tras la mudanza gracias a las fuentes de luz natural del ambiente. Mesas bajas hechas con recortes de mármol y estructura a medida Ivan Breyter

Además de disfrutarse con familia y amigos, el espacio central que integra la cocina, el comedor (con capacidad para una docena de comensales) y el living está pensado para los eventos de cata de Mariana, sommelier y técnica en gastronomia.

Mesa de comedor, sillas 'Cantilever', de Mart Stam (Abril Mestre Antigüedades) restauradas. Dúo de lámparas colgantes (G2 Iluminacion) Fotografía y lámina certificadas (Pared) Ivan Breyter

Hoja de ruta y plano de esta reforma exprés

Desde el estudio Ottone-Victorica comparten algunos de los recursos que usaron para completar el trabajo en 4 meses:

Patio despejado, colocación de nuevos pisos exteriores e interiores, remoción de cielos rasos, restauración de postigos... Y sigue la lista de un enorme trabajo muy bien orquestado

Planificar y ajustarse a una hoja de ruta : “Eso incluye al cliente -advierten- que debe respetar esa guía aun cuando en el proceso la casa presente cuestiones inesperadas”.

: “Eso incluye al cliente -advierten- que debe respetar esa guía aun cuando en el proceso la casa presente cuestiones inesperadas”. Solapar equipos dentro de los rubros: “Un herrero hacía los muebles, otro avanzaba con las escaleras y un tercero fabricaba las puertas; fue igual con los carpinteros: mientras uno restauraba las puertas, otro colocaba el piso”, grafican.

La vieja escalera de material estrangulaba las posibilidades del patio

Optimizar materiales seleccionando aquellos que den múltiples soluciones : Un buen ejemplo es elegir un mismo revestimiento para baños y cocina. En este caso, que había muchas aberturas, conservaron la mayor cantidad posible de las existentes, y las nuevas se fabricaron todas en hierro.

: Un buen ejemplo es elegir un mismo revestimiento para baños y cocina. En este caso, que había muchas aberturas, conservaron la mayor cantidad posible de las existentes, y las nuevas se fabricaron todas en hierro. Resolver: “Uno de los mayores desafíos es tomar buenas decisiones en poco tiempo”, apuntan los arquitectos y resaltan la confianza de sus clientas: “Fueron muy resolutivas, y cuando se trababan, lo delegaban en nosotros”.

"El corazón del proyecto", en plena realización

ANTES Y DESPUÉS, con unión de ambientes, nuevos servicios, la reubicación de la escalera externa con nuevo diseño para crear un patio con pileta y un buen jardín. Otra vida

El color de la cocina

La cocina ganó altura al demoler un viejo altillo. Dejando parte de la losa, se hizo el volumen del lavadero con una “terraza interior” para sumar espacio de guardado y colgar plantas.

Pisos y alzadas en mosaico granítico (Esede Revestimientos) y mesadas de pórfido ‘Rosa Leather’ (Marmoles Granitos GyG). Isla de chapa a medida diseñada por el Estudio con banquetas de hierro (Casa Vissuta) Ivan Breyter

Las herrerías nuevas lucen un terracota profundo que eligieron como sutil evocación del vino, pasión y expertise de una de las dueñas. Además, engama con la isla, mesada y muebles, y combina divinamente con la vegetación.

Al jardín

El alero preexistente se recuperó y se extendió para proteger las aberturas. “También nos parecía interesante el dibujo de la sombra y el sonido de la lluvia contra el vidrio”, suman los arquitectos.

Una gran abertura de hierro integra la cocina al exterior equipado con un juego de living (Coconut lounge) Ivan Breyter

“La pileta era una voluntad, pero en el primer presupuesto no entró. Al mes consiguieron la plata y, por suerte, la pudimos hacer, porque es el corazón del proyecto”.

El piso del patio está revestido con laja de pórfido irregular, una piedra nacional con muy buenas prestaciones Ivan Breyter

Dispuesta en paralelo al ambiente principal, la pileta está levantada y tiene un perímetro de piedra suelta que absorbe el rebalse para evitar encharcamientos y suciedad. El paisajismo diseñado por Hernán Achaval generó un perímetro de inspiración tropical en la zona de la pileta y, hacia el fondo, un jardín de aires italianos, en línea con el concepto de casa chorizo.

La nueva escalera caracol sube al cuarto de huéspedes, provisto de baño y un pequeño office Iván Breyter

Tener este oasis urbano es impagable y disfrutamos mucho de regar las plantas, caminar descalzas en el pasto y, por supuesto, compartir la pileta y el jardín con familia y amigos.” — Mariana y Marina, dueñas de casa

El escritorio, desde adentro. Lámpara articulada 'Pixar' y sillón vintage (Cottolengo Don Orione) Ivan Breyter

Pisos y revestimiento del box de ducha en granito (Esede Revestimientos), vanitory (Mercado de Pulgas) artefactos sanitarios (Ferrum) con griferias en color negro (FV). Lamina enmarcada (Pared) Ivan Breyter

La dupla de arquitectos suele apelar a lucarnas y claraboyas para ganar luz cenital (como se ve sobre la ducha). En palabras de los expertos, “técnicamente, se trata de cambiar una chapa común por otra transparente”.