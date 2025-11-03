Dos familias compraron una casa de veraneo para restaurarla y disfrutarla sin conflictos

Dos familias compraron esta casa en Mallorca, con una ubicación tan única que valía la pena invertir en toda mejora posible para rescatarla de la ruina

“Nuestros clientes buscaban un lugar tranquilo. Disfrutan de contemplar el atardecer, los barcos que pasan; pero, también, son gente que tiene un enfoque contemporáneo del arte y la arquitectura”, decía describiendo a los cuatro dueños de casa el arquitecto Manuel Villanueva, de More Design.

“Escultural, la escalera conecta todos los niveles a través de las áreas comunes convirtiéndose más bien en un camino, un recorrido", dice Villanueva Greg Cox

Atrás, un bosque de encinas; al frente, una vista en la que se diluye el límite entre el cielo y el mar; en medio, una casa revestida en piedra se aferra a la barranca y goza de su entorno. Una ubicación privilegiada a la que la construcción no le hizo honor en los últimos años: erigida en el siglo XIX, ampliada en el XX y con una reforma poco feliz en los años 90, pedía urgentemente una puesta en valor que al fin llegó.

Espacios comunes

La diferencia de altura entre el estar y la cocina-comedor queda saldada con tres peldaños de piedra Santanyí, un clásico local que reviste todo este piso. Greg Cox

Manuel Villanueva fue el líder de un proyecto complejo, que no solo debía adaptarla al estilo de vida actual (y que dos familias pudieran compartirla sin roces), sino que la ajustara al estricto código municipal. “Cuando nuestros clientes compraron la casa, se estaba cayendo, literalmente. Como el código urbano no permite demoler una propiedad completamente, tuvimos que presentar una solución satisfactoria que incluyera lo que aún estaba en condiciones”.

Las vigas de madera actúan como aporte de calidez y efecto autóctono Greg Cox

“El piso intermedio es de uso común para las dos familias. El objetivo fue lograr una funcionalidad dinámica y una estética minimalista que une lo sofisticado con lo relajado”.

Sofá modular en lino, pantallas de fibras naturales y sillas de madera con respaldo de tiento de More Decor, el brazo de interiorismo del Estudo a cargo de la reforma. Cuadro de Guillem Nadal Greg Cox

La solución fue introducir una nueva estructura dentro de la existente, abrir algunos espacios y tirar abajo otros. El resultado fue el mismo en términos de volumen, pero absolutamente distinto en cuanto a la espacialidad.

“Logramos establecer un diálogo entre extremos: el verde y el anaranjado de árboles y piedras, y un azul meditarráneo interminable”.

Como el terreno es muy escarpado, el acceso está en el nivel central, donde también se encuentra la pileta con desborde infinito Greg Cox

El comedor común, con mesa y bancos de madera iluminados por el mismo tipo de lámpara del living Greg Cox

Más baja para un clima más íntimo y una mejor iluminación, la cocina sencilla, práctica y cálida, pero llena de detalles artesanales Greg Cox

Como el planteo lineal y material es tan neto, buscamos introducir un elemento orgánico mediante las lámparas de terracota, que además dan una luz muy cálida.” — Tille del Negro, interiorista al mando de More Decor

El acabado rústico del borde de la mesada y la pileta de olavar se volverá a ver en las bachas de los baños. Greg Cox

La cocina tiene acceso a la galería, abrigada por un cielo raso de cañas y la nueva piedra adoptada para el revestimiento exterior.

La mesa de la galería tiene la misma lámpara de terracota que la isla de cocina. Greg Cox

Propiedad de dos familias que vienen aquí de vacaciones, la vivienda tiene ocho cuartos en suite divididos entre el piso más alto y el más bajo. Pero si algo distingue a los dormitorios en el nivel inferior es el piso de cemento alisado.

Varía el tipo de piso según la planta alta o baja, pero todos los dormitorios tienen techo con vigas de madera y textiles en combinaciones sobrias Greg Cox

Escaleras arriba

Balconeando a los espacios comunes, un camastro hecho con madera de roble recuperada y colchoneta de lino teñido artesanalmente (More Decor) Greg Cox

Una de las dos habitaciones principales. Ambas tienen la cama alejada del escritorio y el baño en suite Greg Cox

En el extremo del cuarto principal (la cama se refleja en el espejo circular), una mesa le da al maquillaje o a un escritorio Greg Cox

Los artesanos de More Decor tallaron la mesada de los baños en suite con terminación rústica siguiendo el estilo de la bacha de la cocina Greg Cox

A las bañaderas de piedra las trabajaron para tener un resultado absolutamente liso Greg Cox