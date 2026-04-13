Un dos ambientes con aires playeros para una diseñadora gráfica amante del surf

El interiorista Iván Nahas junto a la marca de diseño y fabricación de muebles Wood Market le dieron a su departamento de Experiencia Living 2026 una estética relajada con detalles sofisticados y guiños al mar
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Hoy visitamos “La Orilla”, el hogar que el interiorista Iván Nahas creó junto a Wood Market para una joven diseñadora gráfica que ama la vida al aire libre y el surf. Cuando Nahas visitó por primera vez el departamento con Paula Inglese y Fernando García Porcel, a la cabeza de Wood Market, varias referencias aparecieron instantáneamente: Punta del Este, Bali, surf, playa, arena. Con eso en mente, le dieron forma al hogar de la joven diseñadora.
Como la musa del departamento es relajada y trabaja freelance desde casa, el espacio combina funcionalidad, sensibilidad estética y confort en partes iguales que le permiten combinar su profesión con el descanso. Y hemos sido testigo de personas que entraban al departamento diciendo: “Me dijeron que este sillón es comodísimo”, ¿me puedo sentar?“, para deleite de Nahas, que lo invitó a hacerlo en el acto.
Mini recorrido en video
Cocina integrada y coffee station
“Minimalista, la cocina tiene poco y dice mucho”, señala Nahas. Por eso, les recomendamos reparar en las mesadas en “Coralina”, que trae la eternidad del mar al interior con discreción, pero con sentido.
El piso es de madera (Patagonia Flooring), elegida para dar calidez sin perder la sensación de frescura.
El departamento dialoga con el entorno abierto de Remeros Beach para que su dueña cierre cada jornada con una copa de vino frente al agua.
Como en un hotel
“Para el dormitorio quisimos generar la sensación de estar en un hotel cinco estrellas en Bali, potenciando la presencia de Crystal Lagoon que nos transporta a geografías acuáticas”, explica Nahas. El efecto se resalta gracias al dosel de cama.
Las paredes fueron revestidas en madera (Patagonia Flooring), reforzando la presencia de materiales naturales.
Blanco y arena son colores que nos encantan y son frecuentes en Wood Market. Por eso, ambientar este departamento con vibra de playa nos resultó muy natural.”
— Paula Inglese, de Wood Market
Sumar un vestidor al programa fue todo un desafío. “Teníamos muy poco espacio -recuerda Inglese-, por lo que tuvimos que desarrollarlo especialmente con un equipo de arquitectos”. El resultado fue un éxito.
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