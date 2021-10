En Mallorca: La espectacular reforma de una casa del siglo XIX con vista al Mediterráneo

Atrás, un bosque de encinas; al frente, una vista en la que se diluye el límite entre el cielo y el mar; en medio, una casa revestida en piedra del lugar se aferra a la barranca y goza de su entorno. Una ubicación privilegiada a la que la construcción no le hizo honor en los últimos años: erigida en el siglo XIX, ampliada en el XX y con una reforma poco feliz en los años 90, pedía a gritos una puesta en valor.

Como el terreno es muy escarpado, el acceso está en el nivel central, donde también se encuentra la pileta con desborde infinito. Greg Cox

El arquitecto Manuel Villanueva, socio del estudio mallorquín More Design, fue el líder de un proyecto complejo, que no solo debía adaptarla al estilo de vida actual (y que dos familias pudieran compartirla sin roces), sino que la ajustara al estricto código municipal. “Cuando nuestros clientes compraron la casa, se estaba cayendo, literalmente. Como el código urbano no permite demoler una propiedad completamente, tuvimos que presentar una solución satisfactoria que incluyera lo que aún estaba en condiciones”. La solución fue introducir una nueva estructura dentro de la existente, abrir algunos espacios y tirar abajo otros. El resultado fue el mismo en términos de volumen, pero absolutamente distinto en cuanto a la espacialidad.

Área social integrada y de uso común

en el living, el sofá modular tapizado en lino, las pantallas de fibras naturales, los almohadones hechos con géneros vintage y las sillas de madera con respaldo de tiento son de More Decor, el brazo de interiorismo del estudio de arquitectura a cargo de esta cuidada reforma. El cuadro es del artista Guillem Nadal. Manta de cashmere (Frette). Greg Cox

"El piso intermedio es de uso común para las dos familias. El objetivo fue lograr una funcionalidad dinámica y una estética minimalista que une lo sofisticado con lo relajado" Arq. Manuel Villanueva, socio del estudio More Design

En un rincón del living más íntimo, junto a la chimenea de obra, mesa de centro hecha en una pieza de madera, sillas de hierro con colchonetas tapizadas en lino y chaise longue (More Decor). Greg Cox

La diferencia de altura entre el estar y la cocina-comedor queda saldada con tres peldaños de piedra Santanyí, un clásico local que reviste todo este piso. Las vigas de madera actúan como aporte de calidez y efecto autóctono.

Vista al comedor común, con bancos de madera. En la cocina, isla (Bulthaup) con tapa de mármol, banqueta de cuero cosida a mano por Sol & Luna. Para el resto del equipamiento, también optaron por firmas alemanas líderes: bajomesada de Bulthaup y artefacto y grifería de Gaggenau. Greg Cox

"Como el planteo lineal y material es tan neto, buscamos introducir un elemento orgánico mediante las lámparas de terracota, que además dan una luz muy cálida" Tille del Negro, interiorista al mando de More Decor

Dos pasos desde la cocina a la mesa en la galería, el lugar preferido para comer durante el día. Este espacio está abrigado por un cielo raso de cañas y la nueva piedra adoptada para el revestimiento exterior. Greg Cox

Curvo ascenso

Escultural, la escalera conecta todos los niveles a través de las áreas comunes convirtiéndose mas bien en un camino, un recorrido. Greg Cox

Subiendo la escalera caracol de material y balconeando a los espacios comunes, un camastro hecho con madera de roble recuperada y colchoneta de lino teñido artesanalmente.

Los almohadones están rellenos con el algodón que se forma en las vainas del palo borracho,en otras latitudes conocido como “kapok”. Greg Cox

Cuartos arriba y abajo

Nada menos que ocho dormitorios hay en esta casa. Aunque repartidos en distintos niveles, tienen el mismo sello de delicadeza. Los de abajo se caracterizan por el piso de cemento alisado. Como el resto, tienen techo con vigas de madera y textiles en combinaciones sobrias.

Los elementos que distinguen a los dormitorios son hallazgos de mercados de pulgas (como la figura de mimbre o las alfombras de yute) y ropa de cama mandada a hacer especialmente por More Decor. Greg Cox

Un elemento de lujo para las suites en planta alta son los pisos de madera, pero en un tono discreto que se despega del color miel de las vigas, verdaderas portadoras del carácter de la casa.

Toda la decoración se resolvió con artesanos locales, con excepción de las mesas de luz cobreadas de 101 Copenhagen. En el extremo del cuarto principal, una mesa le da lugar a un mimado maquillaje o a un escritorio para trabajar inspirados por la vista.

Cama con baldaquino, sábanas y fundas de lino y banco tallado al pie (todo de More Decor). Fiel al estilo fresco y liviano de la decoración de estos cuartos de vacaciones, en lugar de veladores, bombitas “victorianas” que cuelgan del cielo raso. Greg Cox

A primera vista monacal, el baño principal está lleno de detalles artesanales.

Los artesanos de More Decor tallaron la mesada con terminación rústica siguiendo el estilo de la bacha de la cocina, mientras que trabajaron la bañadera de piedra de una manera lisa, casi aterciopelada. La grifería de bronce es de vola.com. Greg Cox

“Nuestros clientes buscaban un sitio tranquilo. Son gente que disfruta de contemplar el atardecer, los barcos que pasan. Pero, también, que tienen un enfoque contemporáneo del arte y la arquitectura”

La casa tiene dos terrazas para quedarse. Una techada, que bordea la zona social, y, bajo estas líneas, la más abierta, que acompaña las suites. En ambos casos, tienen un ancho muy generoso. Después de todo, son las estrellas de la casa. Cambian los niveles y se mantiene el colorido, el estilo.