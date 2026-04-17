Experiencia Living Remeros Beach: las 14 tendencias de interiorismo que nos deja la muestra

Tonos profundos y envolventes, estructuras y muebles de formas orgánicas o el balcón pensado como un ambiente más: la arquitecta Mariana Kratochwil, directora de Living y curadora de la muestra, señala las tendencias que nos deja Experiencia Living Remeros Beach
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Experiencia Living, la feria de arquitectura, decoración y diseño curada por la revista Living y organizada por LA NACIÓN, está a punto de llegar al final de su cuarta edición, este domingo 19. Es el momento para poner el foco en las ideas que, sin duda, marcan tendencia en el interiorismo de hoy, y la arquitecta Mariana Kratochwil las pone de relieve en esta nota.
Marrón profundo, el nuevo neutro
Hubo un largo reinado del negro, y luego el gris ocupó ese lugar por años. Ahora es el turno del marrón chocolate como tono base para combinar. Aparece en múltiples texturas: brillante, rugoso, opaco. Loly Albasini, por ejemplo, lo usó como eje cromático del departamento “Nosotras dos”, creado para Clara, una pintora que reconstruye su hogar con su hija adolescente después de una pérdida.
Color que envuelve
Pintar paredes y techo con el mismo tono genera una sensación envolvente que cambia por completo la percepción del espacio. Gaby López Monzón lo aplicó en el departamento de un perfumista, una apuesta afectiva vinculada con su universo familiar.
Vuelta al color en los sanitarios
El color en los sanitarios (recordemos los azules, rosados y hasta amarillos de los 60 y 70) quedó relegadofrente al blanco durante décadas; después llegó el negro como noveadad. En esta edición, Halesa Estudio se subió a la tendencia y eligió sanitarios en verde olivaa mate para el departamento “203”.
Cocinas que mezclan tonos y curvas
Los materiales de revestimiento actuales permiten trabajar con curvas antes impensadas en carpintería de cocina. A eso se suma la tendencia de combinar distintos tonos en la misma unidad. Lo vimos en “Entre notas”, el hogar de una familia marcada por la música que proyectaron Julia Saramaga y Cristela Caviglia para Patagonia Flooring.
Lámparas esculturales
Después de buscar la discreción absoluta, vuelven al centro de la escena las luminarias de grandes dimensiones, fuerte presencia y texturas sumamente atractivas. Adriana Randazzo puso el foco en este recurso como elemento central de la decoración en su propuesta “Territorio Privado”.
Mesada y alzada: piedras con carácter
La tendencia de trabajar mesada y alzada en la misma piedra, con materiales de mucha presencia visual, se consolida. Pía Magri la sostuvo en su propuesta, continuación de la historia de aquella mujer profesional que adoptó una hija y que en esta edición habita un departamento más grande para mostrar la evolución de esa vida.
Curvas y formas orgánicas en arquitectura interior
Las placas de Durlock permiten resolver arcos, gargantas de iluminación y formas orgánicas que antes requerían estructura pesada. El estudio Leti Rocco lo llevó al límite en “Vértice”, el departamento de un arquitecto donde conviven superficies pulidas y texturas cálidas, gestos futuristas y detalles artesanales.
Geometría original en pisos y revestimientos
Combinar cerámicos en pisos y paredes para armar patrones sumamente personales, en lugar de usar piezas uniformes, es una decisión que varios estudios tomaron en esta edición. Sara Plazibat para San Lorenzo Design lo aplicó en “Nexo”, pensado para Jacinta, una cocinera influencer que usa su departamento como escenario activo.
“Quisimos mostrar la versatilidad de los productos aplicándolos de diversas formas, sin olvidar el aspecto lúdico, que estira la experimentación”
Juego de proporciones
Cuadros que van de piso a techo, que toman el espacio con estética y presencia, muchas veces fuera de la escala esperada, fueron una apuesta en la edición 2026.
Mucho más allá del plateado
Negro, bronce, peltre, color: la grifería se suma a la paleta del espacio en lugar de desaparecer en ella. Veamos, por ejemplo, el movimiento osado que hizo Sandy Cairncross en “Fellow travellers”, combinando la bacha color cobre con grifería dorada.
Oficina con color
Los espacios de trabajo en casa también abandonaron los tonos neutros, porque el color en muros y equipamiento se valora como elemento inspirador. El showroom de Era Carlota, intervenido por Marianela Guzmán Vercellesi junto a Grupo (a)2, lo mostró con nitidez.
Sillones curvos en una sola pieza
Muchos sillones presentes en esta edición están hechos en una sola pieza curva y tienen tapizados fuertes y resistentes. Así lo eligió, por ejemplo, Rob Ortiz, en “Lo esencial entre capas”, un departamento que remite a la playa desde el diseño sofisticado.
El lavadero integrado sin ceder en estética
La separación histórica entre el área de servicio y el resto de la casa, que se expresaba también en los materiales y el nivel de terminación, quedó anulada. Línea Neta (Carolina Tencaioli y Leandro Abate) lo resolvió en “Crucero” con un lavadero completamente integrado, tan cuidado desde lo estético como cualquier otro sector del departamento.
El balcón como parte real de la casa
Los balcones aterrazados, en un emprendimiento como Remeros Beach donde la laguna y los espacios verdes son parte del cotidiano, se viven -y se diseñan- con la misma jerarquía de los interiores. Iván Nahas para Wood Market lo hizo evidente en su propuesta “La orilla” con una terraza con vista directa a la laguna que no funcionó como accesorio sino como sala al aire libre.
Dónde, cómo, cuándo y cuánto
¡Todavía quedan unos días para visitar Experiencia Living 2026!
Dónde: Remeros Beach. Camino de los Remeros 1585, Tigre, Buenos Aires. Estacionamiento gratuito.
Cuándo: hasta el 19 de abril, de 12:00 a 20:00. Todos los días excepto los lunes.
Entrada: $20.000 en boletería o anticipadas online a través de Entrada Uno (experiencialiving.com.ar).
Qué: Experiencia Living Remeros Beach 2026 es un plan de todo el día: además de los departamentos intervenidos, el programa incluye food trucks, shows en vivo, charlas y actividades en los stands de las marcas.
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