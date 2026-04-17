Experiencia Living Remeros Beach: las 14 tendencias de interiorismo que nos deja la muestra

Tonos profundos y envolventes, estructuras y muebles de formas orgánicas o el balcón pensado como un ambiente más: la arquitecta Mariana Kratochwil, directora de Living y curadora de la muestra, señala las tendencias que nos deja Experiencia Living Remeros Beach

LA NACION Mariana Kratochwil Escuchar Nota

Experiencia Living, la feria de arquitectura, decoración y diseño curada por la revista Living y organizada por LA NACIÓN, está a punto de llegar al final de su cuarta edición, este domingo 19. Es el momento para poner el foco en las ideas que, sin duda, marcan tendencia en el interiorismo de hoy, y la arquitecta Mariana Kratochwil las pone de relieve en esta nota.

El balcón del departamento diseñado por Rob Ortiz, las piedras luminosas 'Luma' (Idea Iluminación) se encienden al atardecer. Santiago Ciuffo

Marrón profundo, el nuevo neutro

Hubo un largo reinado del negro, y luego el gris ocupó ese lugar por años. Ahora es el turno del marrón chocolate como tono base para combinar. Aparece en múltiples texturas: brillante, rugoso, opaco. Loly Albasini, por ejemplo, lo usó como eje cromático del departamento “Nosotras dos”, creado para Clara, una pintora que reconstruye su hogar con su hija adolescente después de una pérdida.

El techo de la cocina en madera con tinte oscuro (Patagonia Flooring) y el del ambiente principal integrado en un marrón profundo de Colorín. Los muebles amurados y las vetas de la piedra elegida acompañan la propuesta. Jonathan Reiccholz

Color que envuelve

Pintar paredes y techo con el mismo tono genera una sensación envolvente que cambia por completo la percepción del espacio. Gaby López Monzón lo aplicó en el departamento de un perfumista, una apuesta afectiva vinculada con su universo familiar.

Azul por todos lados en el atelier botánico del departamento diseñado por Gaby López Monzón para un perfumista. Santiago Ciuffo

Vuelta al color en los sanitarios

El color en los sanitarios (recordemos los azules, rosados y hasta amarillos de los 60 y 70) quedó relegadofrente al blanco durante décadas; después llegó el negro como noveadad. En esta edición, Halesa Estudio se subió a la tendencia y eligió sanitarios en verde olivaa mate para el departamento “203”.

Bacha circular y sanitarios en verde oliva (Ferrum). Grifería en negro (FV). Mueble en Purastone Prima 'Travertino Navona' (De Stefano) por marmolería United Stone. Maia Croizet

Cocinas que mezclan tonos y curvas

Los materiales de revestimiento actuales permiten trabajar con curvas antes impensadas en carpintería de cocina. A eso se suma la tendencia de combinar distintos tonos en la misma unidad. Lo vimos en “Entre notas”, el hogar de una familia marcada por la música que proyectaron Julia Saramaga y Cristela Caviglia para Patagonia Flooring.

Muebles bajomesada en melamina azul 'Tuareg' de Faplac y alacena clara. Colores distintos pero las mismas formas orgánicas en ambos. Santiago Ciuffo

Lámparas esculturales

Después de buscar la discreción absoluta, vuelven al centro de la escena las luminarias de grandes dimensiones, fuerte presencia y texturas sumamente atractivas. Adriana Randazzo puso el foco en este recurso como elemento central de la decoración en su propuesta “Territorio Privado”.

La arq. Adriana Randazzo puso las lámparas colgantes al revés usando un sistema de tensores, lo cual hace que parezcan flotar en el espacio, además de acercar un elemento por lo general más distante. Santiago Ciuffo

Mesada y alzada: piedras con carácter

La tendencia de trabajar mesada y alzada en la misma piedra, con materiales de mucha presencia visual, se consolida. Pía Magri la sostuvo en su propuesta, continuación de la historia de aquella mujer profesional que adoptó una hija y que en esta edición habita un departamento más grande para mostrar la evolución de esa vida.

Mármol “Fior Di Pesco Carnico" (De Stefano) en la barra y la alzada de la cocina. A cargo de Balunek, los muebles de cocina hechos a partir de melamina “Tuareg” (Faplac) tienen sistema push, alacenas de apertura asistida, cava integrada y electrodomésticos ocultos. Santiago Ciuffo

Curvas y formas orgánicas en arquitectura interior

Las placas de Durlock permiten resolver arcos, gargantas de iluminación y formas orgánicas que antes requerían estructura pesada. El estudio Leti Rocco lo llevó al límite en “Vértice”, el departamento de un arquitecto donde conviven superficies pulidas y texturas cálidas, gestos futuristas y detalles artesanales.

Para definir el espacio de la cocina, Leti Rocco y Julieta Rocco diseñaron un medio arco de Durlock que luego pintaron de plateado (Colorín).

Geometría original en pisos y revestimientos

Combinar cerámicos en pisos y paredes para armar patrones sumamente personales, en lugar de usar piezas uniformes, es una decisión que varios estudios tomaron en esta edición. Sara Plazibat para San Lorenzo Design lo aplicó en “Nexo”, pensado para Jacinta, una cocinera influencer que usa su departamento como escenario activo.

En verde y gris, los cerámicos “Ombre” tipo subway junto al porcelanato “Bare Arena” en paredes y “Cotto” en piso (San Lorenzo Design) conforman una nueva combinación que le da personalidad al departamento. Santiago Ciuffo

“Quisimos mostrar la versatilidad de los productos aplicándolos de diversas formas, sin olvidar el aspecto lúdico, que estira la experimentación”

La arquitecta logró un respaldo de cama poco convencional con otro uso inesperado de los cerámicos “Ombre”, esta vez en verde y terracota, en combinación con el porcelanato “Cotto Natural” (San Lorenzo Design) y un gran espejo que recorre toda la pared. Santiago Ciuffo

Juego de proporciones

Cuadros que van de piso a techo, que toman el espacio con estética y presencia, muchas veces fuera de la escala esperada, fueron una apuesta en la edición 2026.

Obra "Camino", de Federico Carbia, porvista por Diderot.art, como todas las obras de la expo. JONATHAN REICCHOLZ

Mucho más allá del plateado

Negro, bronce, peltre, color: la grifería se suma a la paleta del espacio en lugar de desaparecer en ella. Veamos, por ejemplo, el movimiento osado que hizo Sandy Cairncross en “Fellow travellers”, combinando la bacha color cobre con grifería dorada.

Bacha 'Mola' en cobre brillante (Ferrum) con grifería 'Cilindra' (FV) en dorado.

Oficina con color

Los espacios de trabajo en casa también abandonaron los tonos neutros, porque el color en muros y equipamiento se valora como elemento inspirador. El showroom de Era Carlota, intervenido por Marianela Guzmán Vercellesi junto a Grupo (a)2, lo mostró con nitidez.

Sillas operativas “X5 New” y “Giga” (todo de Grupo (a)2). Porcelanato "Saing Miel" (San Lorenzo Design). Artefactos de iluminación (IDEA). JONATHAN REICCHOLZ

Sillones curvos en una sola pieza

Muchos sillones presentes en esta edición están hechos en una sola pieza curva y tienen tapizados fuertes y resistentes. Así lo eligió, por ejemplo, Rob Ortiz, en “Lo esencial entre capas”, un departamento que remite a la playa desde el diseño sofisticado.

Sillón, mesa central y pufs como estilizadas piedras en una playa que es refugio. Santiago Ciuffo

El lavadero integrado sin ceder en estética

La separación histórica entre el área de servicio y el resto de la casa, que se expresaba también en los materiales y el nivel de terminación, quedó anulada. Línea Neta (Carolina Tencaioli y Leandro Abate) lo resolvió en “Crucero” con un lavadero completamente integrado, tan cuidado desde lo estético como cualquier otro sector del departamento.

Ubicado en un mueble que abarca toda la pared del pasillo de entrada del departamento, el lavadero creado por Línea Neta se esconde detrás de puertas y cajones esterillados y hasta incluye una tabla de planchar plegable. Santiago Ciuffo

El balcón como parte real de la casa

Los balcones aterrazados, en un emprendimiento como Remeros Beach donde la laguna y los espacios verdes son parte del cotidiano, se viven -y se diseñan- con la misma jerarquía de los interiores. Iván Nahas para Wood Market lo hizo evidente en su propuesta “La orilla” con una terraza con vista directa a la laguna que no funcionó como accesorio sino como sala al aire libre.

Las vistas y las dimensiones del balcón, una invitación para aprovecharlo como un verdadero espacio de uso cotidiano, bello y confortable. Santiago Ciuffo

Misma estética, mismos materiales e igual dedicación para profundizar la conexión interior/exterior en "La Orilla", de Wood Market by Iván Nahas. Santiago Ciuffo

El mismo concepto siguieron Claudio Wertheim y Viginia Ortiz, con un espacio de juego semicubierto. Santiago Ciuffo

Dónde, cómo, cuándo y cuánto

¡Todavía quedan unos días para visitar Experiencia Living 2026!

Dónde: Remeros Beach. Camino de los Remeros 1585, Tigre, Buenos Aires. Estacionamiento gratuito.

Cuándo: hasta el 19 de abril, de 12:00 a 20:00. Todos los días excepto los lunes.

Entrada: $20.000 en boletería o anticipadas online a través de Entrada Uno (experiencialiving.com.ar).

Qué: Experiencia Living Remeros Beach 2026 es un plan de todo el día: además de los departamentos intervenidos, el programa incluye food trucks, shows en vivo, charlas y actividades en los stands de las marcas.