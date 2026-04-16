Rob Ortiz creó un departamento donde los materiales muestran lo que llevan dentro

Para su segunda participación en Experiencia Living, el interiorista salteño tomó como punto de partida el turquesa de la laguna de Remeros Beach para construir un hogar en el que los elementos despiertan los sentidos.
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Rob Ortiz creó para Experiencia Living 2026 un proyecto fresco que desafía su forma habitual de ambientar, llevando un paso más allá el juego con las materialidades. En la unidad 101, nos muestra “Lo esencial entre capas”, el refugio íntimo de Martín, cocinero; de Julia, abogada reconvertida en artista, y de Pipe, que volvieron a la Argentina después de 10 años de vivir en Tulum.
Recorrida en video
Laboratorio de ideas
Otra novedad técnica es la intervención sobre la melamina (Faplac), que abrió para dejar ver lo que hay detrás y usando el relieve resultante como tirador. “Este efecto es difícil de lograr y que quede bien”, reconoce. “Fue un experimento que quise hacer especialmente para la muestra”.
“La idea es que, como los seres humanos que van creciendo y sacándose capas, la arquitectura también lo haga El cielo raso<b> </b>sigue la misma lógica: parece que se está soltando, que algo en su interior se mueve.”
Como Martín, dueño de casa, encontró un lenguaje propio en la gastronomía, Ortiz diseñó para él un espacio destinado a la experimentación y degustación.
La biblioteca sigue la curva de la arquitectura y, según el momento del día o la intención, se ilumina, generando gran atractivo visual.
El proyecto de iluminación estuvo a cargo de Ortiz junto a la diseñadora de iluminación Verónica Bullrich, que usaron las novedades propuestas por IDEA.
Sofisticación habitable
“En esta propuesta intenté apelar a lo sensorial, utilizando materiales nobles, piedras naturales en estado puro -sin pulir- y madera. Busqué así generar un equilibrio y mostrar algo distinto, más fresco”.
En el sector comedor queda refleja la convicción de Ortiz sobre el diseño: “Hoy va hacia lo escultórico en una mezcla perfecta entre arte y función. Trabajar las capas, la rusticidad y la nobleza del material tiene que ver con el momento en el que estoy como diseñador”, dice. Una profundización, más que un cambio de dirección.
Participar de Experiencia Living me da la posibilidad de mostrar mi trabajo, expandir mi visión a otros horizontes, masificar lo que hago.”
— Rob Ortiz, autor de "Lo esencial entre capas"
Calidez envolvente
Ortiz sitúa el departamento dentro de un recorrido personal. En su primera participación en Experiencia Living el concepto giró alrededor de sus raíces salteñas: llevar ese origen a otro plano. En este proyecto, la intención fue mostrar algo nuevo y fresco, con base en la experimentación con los materiales, sin dejar de ser habitable.
Musa inspiradora
El mueble del baño principal cuenta con dos bachas macizas en la misma piedra de la estructura, la cual vuelve a aparecer como detalle en el piso.
Puente íntimo
Como conector del baño principal y el secundario, el vestidor ofrece un generoso espacio de guardado y un sector de tocador para la pareja dueña de casa.
Como estudio, este sector ofrece espacio retirado del área social para escribir, estudiar o trabajar.
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