Rob Ortiz creó un departamento donde los materiales muestran lo que llevan dentro

Para su segunda participación en Experiencia Living, el interiorista salteño tomó como punto de partida el turquesa de la laguna de Remeros Beach para construir un hogar en el que los elementos despiertan los sentidos.

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Rob Ortiz creó para Experiencia Living 2026 un proyecto fresco que desafía su forma habitual de ambientar, llevando un paso más allá el juego con las materialidades. En la unidad 101, nos muestra “Lo esencial entre capas”, el refugio íntimo de Martín, cocinero; de Julia, abogada reconvertida en artista, y de Pipe, que volvieron a la Argentina después de 10 años de vivir en Tulum.

Pie de la isla torneado en granito "Amadeus" con terminación "Leather" (De Stefano, desarrollada por Ital Piedras). Arreglo de Protea, estudio floral. Santiago Ciuffo

Recorrida en video

El departamento de Rob Ortiz en Experiencia Living 2026.mp4

Laboratorio de ideas

Las banquetas "44" (La Feliz) suman color de forma sutil. Sobre la barra, sistema de cocción Pitt Cooking. Santiago Ciuffo

La isla tiene una media caña con detalle en madera que sigue la línea del mueble. Santiago Ciuffo

Otra novedad técnica es la intervención sobre la melamina (Faplac), que abrió para dejar ver lo que hay detrás y usando el relieve resultante como tirador. “Este efecto es difícil de lograr y que quede bien”, reconoce. “Fue un experimento que quise hacer especialmente para la muestra”.

Mesada y alzada con gran textura en granito "Patagonia", en terminación "Deep" (De Stefano, desarrollada por Ital Piedras). Bacha armada en la misma piedra. Hornos (Tekka). Santiago Ciuffo

“La idea es que, como los seres humanos que van creciendo y sacándose capas, la arquitectura también lo haga El cielo raso<b> </b>sigue la misma lógica: parece que se está soltando, que algo en su interior se mueve.”

Mesada ingletada en granito “Negro Bali”, terminación en leather ranurado (De Stefano). Grifería (RV). Bacha (Ferrum). El ranurado del revestimiento negro dialoga con el acero que rompe las líneas rectas. Santiago Ciuffo

Como Martín, dueño de casa, encontró un lenguaje propio en la gastronomía, Ortiz diseñó para él un espacio destinado a la experimentación y degustación.

Santiago Ciuffo

La biblioteca sigue la curva de la arquitectura y, según el momento del día o la intención, se ilumina, generando gran atractivo visual.

Santiago Ciuffo

El proyecto de iluminación estuvo a cargo de Ortiz junto a la diseñadora de iluminación Verónica Bullrich, que usaron las novedades propuestas por IDEA.

Sofisticación habitable

“En esta propuesta intenté apelar a lo sensorial, utilizando materiales nobles, piedras naturales en estado puro -sin pulir- y madera. Busqué así generar un equilibrio y mostrar algo distinto, más fresco”.

Sillas “Retórica”, de la colección “Fugaz”, luminarias “Hoja” y mesa “Prêt-à-Porter” con cuña de aluminio (todo de La Feliz). Santiago Ciuffo

En el sector comedor queda refleja la convicción de Ortiz sobre el diseño: “Hoy va hacia lo escultórico en una mezcla perfecta entre arte y función. Trabajar las capas, la rusticidad y la nobleza del material tiene que ver con el momento en el que estoy como diseñador”, dice. Una profundización, más que un cambio de dirección.

La piedra al natural vuelve a aparecer en las patas de la mesa (La Feliz). Santiago Ciuffo

Participar de Experiencia Living me da la posibilidad de mostrar mi trabajo, expandir mi visión a otros horizontes, masificar lo que hago.” — Rob Ortiz, autor de "Lo esencial entre capas"

Calidez envolvente

Sillón (Walmer). Puffs (Sierra). Alfombra (Rugit). Santiago Ciuffo

El sillón, que sigue la forma orgánica del espacio, se dispuso de cara a la laguna, para disfrutar de la vista en cualquier momento del día. Santiago Ciuffo

Ortiz sitúa el departamento dentro de un recorrido personal. En su primera participación en Experiencia Living el concepto giró alrededor de sus raíces salteñas: llevar ese origen a otro plano. En este proyecto, la intención fue mostrar algo nuevo y fresco, con base en la experimentación con los materiales, sin dejar de ser habitable.

Sillón 'Rollo' (Satch Gallery). Santiago Ciuffo

Musa inspiradora

Para generar una atmósfera cálida cuando baja el sol, se colocaron piedras luminosas 'Luma' de exterior (Idea Iluminación). Santiago Ciuffo

Porcelanato “Bare Marfil” en Wet Grip (San Lorenzo Design). Grifería (Fv). Bacha en mármol "Bosque" sobre base en granito "Costra" de “Blanco Dallas” (De Stefano, desarrolados por Ital Piedras). Santiago Ciuffo

Cama "Nube" (La Feliz). Luminarias (Dynamo). Santiago Ciuffo

Detrás de los sanitarios, revestimiento en melamina (Faplac) y mármol “Camouflage” apomazado (De Stefano). Porcelanato “Navona Natural” con técnica “Deep Touch” (San Lorenzo Design). Santiago Ciuffo

El mueble del baño principal cuenta con dos bachas macizas en la misma piedra de la estructura, la cual vuelve a aparecer como detalle en el piso.

Puente íntimo

El vestidor enlaza diversos tipos de melamina, entre ellos el “Gris Tapir” de la línea “Mesopotamia” (Faplac). En el baño, mármol “Vittoria Antic”, terminación leather en versión lisa y con ranuras (De Stefano). La bacha armada se hizo en la misma piedra. Revestimientos en porcelanato “Fast Cemento”, técnica “Velvet Traction” y cerámica “Ombre Satin Lake” (San Lorenzo Design). Santiago Ciuffo

Como conector del baño principal y el secundario, el vestidor ofrece un generoso espacio de guardado y un sector de tocador para la pareja dueña de casa.

Jarrones pintados a mano con apliques de bronce provenientes de Vietnam (Desde Asia). Santiago Ciuffo

Como estudio, este sector ofrece espacio retirado del área social para escribir, estudiar o trabajar.