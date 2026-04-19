Loly Albasini diseñó un departamento que transmite calor y protección, pensado para un nuevo comienzo

En su propuesta para Experiencia Living, la diseñadora nos presenta un universo íntimo y cálido para una madre y su hija, rodeadas de materiales nobles, texturas y tonos profundos que las abrazan.

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Un hogar puede llenar el vacío de una ausencia con recuerdos alegres de la vida compartida. Eso es lo que plasma Loly Albasini en “Nosotras dos”, el departamento intervenido para Experiencia Living 2026 en el que creó un refugio con alma para Clara -pintora- y su hija adolescente Juanita, quienes atraviesan un momento difícil tras una gran pérdida. “Para ellas quise generar espacios que las acunaran, les trajeran paz y, también, les dieran lugar a sus deseos individuales”, dice la diseñadora.

Juego de comedor, vajilla, lámpara colgante y objetos decorativos (Loly Albasini). Revestimiento de pared (Patagonia Flooring). Obra de Luisa Jaca (Diderot.art). Santiago Ciuffo

“Creo que lo que realmente me define es la llegada que tenemos con la gente. Cada proyecto implica un nivel de acompañamiento muy alto en cada etapa del proceso, y en todas hay una carga emocional”, dice Loly sobre su modo de trabajar. “Por ejemplo, la inspiración detrás de este espacio surge de una historia real. Me sentí muy feliz de acompañar a esa familia en un momento tan especial, donde era fundamental pensar en el otro: qué era importante, qué era urgente, qué se podía resolver en ese momento y qué podía quedar para más adelante".

Detalles en video

El departamento de Loly Albasini en Experiencia Living.mp4

Uniones sin costuras

Mesada y alzada están hechas en una piedra sinterizada súper funcional sobre la que se puede cortar o apoyar objetos calientes. “Se destaca el factor visual -señala Albasini-. Las placas están unidas, pero el dibujo se ve en una sola pieza, como si fuera un mural. El dibujo de la piedra no se corta”.

Bajomesada en melamina ‘Yute’ (Faplac) con una vaina de madera natural alrededor. Horno y anafe (Tekka). Santiago Ciuffo

El cielo raso de madera sobre la cocina la sectoriza con calidez sin interrimpir su integración.

Grifería 'Augusta Pro' (FV) con terminación 'Polished brass'. La barra se hizo con Purastone Prima "Patagonia Gold" mate (De Stefano). Piso de porcelanato 'Adeona Antiq? (San Lorenzo Design). Santiago Ciuffo

“Para generar la sensación de que el hogar te abraza, elegimos una paleta monocromática con colores profundos aplicados en paredes y cielo raso”.

La araña tiene 1m de diámetro y cada uno de los caireles está enroscado de forma independiente (Loly Albasini). Santiago Ciuffo

La mesa de centro 'Milán' (Loly Albasini) une piedra y chapa de madera natural. Santiago Ciuffo

Este espacio transmite muchísima calidez y sensación de protección, algo que logramos, en gran parte, al usar materiales naturales.” — Loly Albasini

Persianas americanas y cortinas de tela de Hunter Douglas by Control Solar. Sillón (Loly Albasini) ideal para una contemplación mullida y confortable. Santiago Ciuffo

Jardín interior

“Juanita es una adolescente de 14 años que está enojada con el mundo”, cuenta Albasini. “Para darle calma y serenidad, creamos un jardín representado en el mural. El blanco, el lino y una paleta absolutamente neutra para los muebles suman serenidad a su espacio”.

Artefactos de iluminación (Idea). Cama, mesa de luz, almohadones y ropa de cama (Loly Albasini) Santiago Ciuffo

Revestimiento en melamina "Pinot Gris", línea "Blend" (Faplac) para el escritorio y maquillador de Juanita. Santiago Ciuffo

Bacha 'Tori Cuenco' y espejo inteligente 'Solda' (Ferrum). Grifería 'Epuyén' negro mate (FV). Santiago Ciuffo

Suite bordó

Revestimiento de pared (Patagonia Flooring). Ropa de cama y lámparas colgantes (Loly Albasini). Artefactos de pared 'Blugo' (Idea). Santiago Ciuffo

“No hay que creer que los colores claros agrandan los espacios y los oscuros los achican. Tonos como el borgoña oscuro que usamos para el cuarto principal envuelven con calidez”.

Para que Clara pinte, trabaje o se retire cuando necesite alejarse del área social, Albasini diseñó para ella un estudio propio. Artefactos direccionables 'Wipi' (Idea). Santiago Ciuffo

Bañadera exenta 'Concept' (Ferrum). Revestimiento de piso y techo (Patagonia Flooring). Santiago Ciuffo

Para el baño de Clara se eligió un color bordó intenso. En un gesto escenográfico, se instaló una araña colgante sobre la bañadera.