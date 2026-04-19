Loly Albasini diseñó un departamento que transmite calor y protección, pensado para un nuevo comienzo

En su propuesta para Experiencia Living, la diseñadora nos presenta un universo íntimo y cálido para una madre y su hija, rodeadas de materiales nobles, texturas y tonos profundos que las abrazan.
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Un hogar puede llenar el vacío de una ausencia con recuerdos alegres de la vida compartida. Eso es lo que plasma Loly Albasini en “Nosotras dos”, el departamento intervenido para Experiencia Living 2026 en el que creó un refugio con alma para Clara -pintora- y su hija adolescente Juanita, quienes atraviesan un momento difícil tras una gran pérdida. “Para ellas quise generar espacios que las acunaran, les trajeran paz y, también, les dieran lugar a sus deseos individuales”, dice la diseñadora.
“Creo que lo que realmente me define es la llegada que tenemos con la gente. Cada proyecto implica un nivel de acompañamiento muy alto en cada etapa del proceso, y en todas hay una carga emocional”, dice Loly sobre su modo de trabajar. “Por ejemplo, la inspiración detrás de este espacio surge de una historia real. Me sentí muy feliz de acompañar a esa familia en un momento tan especial, donde era fundamental pensar en el otro: qué era importante, qué era urgente, qué se podía resolver en ese momento y qué podía quedar para más adelante".
Detalles en video
Uniones sin costuras
Mesada y alzada están hechas en una piedra sinterizada súper funcional sobre la que se puede cortar o apoyar objetos calientes. “Se destaca el factor visual -señala Albasini-. Las placas están unidas, pero el dibujo se ve en una sola pieza, como si fuera un mural. El dibujo de la piedra no se corta”.
El cielo raso de madera sobre la cocina la sectoriza con calidez sin interrimpir su integración.
“Para generar la sensación de que el hogar te abraza, elegimos una paleta monocromática con colores profundos aplicados en paredes y cielo raso”.
Este espacio transmite muchísima calidez y sensación de protección, algo que logramos, en gran parte, al usar materiales naturales.”
— Loly Albasini
Jardín interior
“Juanita es una adolescente de 14 años que está enojada con el mundo”, cuenta Albasini. “Para darle calma y serenidad, creamos un jardín representado en el mural. El blanco, el lino y una paleta absolutamente neutra para los muebles suman serenidad a su espacio”.
Suite bordó
“No hay que creer que los colores claros agrandan los espacios y los oscuros los achican. Tonos como el borgoña oscuro que usamos para el cuarto principal envuelven con calidez”.
Para el baño de Clara se eligió un color bordó intenso. En un gesto escenográfico, se instaló una araña colgante sobre la bañadera.
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