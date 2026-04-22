En Capilla del Señor, siete locales de objetos deco y curiosidades vintage para descubrir

A 80 kilómetros de Buenos Aires, este pueblo de tradición gauchesca va sumando locales de curiosidades vintage que es todo un programa ir a visitar

PARA LA NACION Silvina Pini Escuchar Nota

A una hora de la ciudad de Buenos Aires llegamos a Capilla del Señor, un pueblo histórico fundado en 1735. El arribo al pueblo comienza cruzando el arroyo de la Cruz por el puente Brigadier Mitre. Muy fácil para recorrer a pie, en las dieciséis manzanas del casco histórico hay muchas casonas de más de ciento cincuenta años hoy convertidas en restaurantes, hospedajes, cafés de especialidad y casas de decoración, antigüedades y platería criolla. Aquí te proponemos este recorrido.

Antiguo Moderno

Siguiendo la tradición que iniciara Josefina Jara, su hija Andrea está al frente de este enorme galpón de antigüedades y objetos vintage de todo tipo, y con el mismo entusiasmo.

Para perderse entre mil juegos de vajilla vintage. Mario Cherrutti

¿Qué se puede encontrar en Antiguo moderno? Cristalería, juegos de cubiertos, fuentes, pero también muebles, desde un vestidor estilo francés con espejo triple, un aparador Luis XV con marquetería, cristaleros, mesas de todas las formas posibles, juegos de sillas retapizadas, sillones de varios cuerpos, carteles antiguos y juegos de jardín. San Martín 952 @antiguomoderno

La fachada sobre San Martín 952. Mario Cherrutti

Se pueden encontrar juegos de vajilla completos de loza inglesa Johnson Bros o de porcelana alemana Seltmann Weiden.

Hay cubiertos y platería, pero también una interesante colección de alfombras. Mario Cherrutti

RAD Arte y Deco

Lorena Peñalba abrió un local frente a la plaza San Martín, pero le quedaba chico y ese lo dejó para poner Selema Point y sumó otro lugar a media cuadra, una casa entera donde puede dar rienda suelta a su pasión por seleccionar artesanos argentinos que realizan piezas únicas, muchas veces con diseño de la propia Lorena.

Vajilla en vidrio o cerámica entre telares, lámparas artesanales y obras seleccionadas por Peñalba Mario Cherrutti

Egresada de la carrera de diseño, arte y decoración de interiores en la Universidad Tecnológica Nacional, Peñalba pone el foco en el diseño local, emocional y con sentido, que bien puede sintetizar su almohadón bordado con la bandera argentina. La puesta en escena refleja su trabajo de curaduría, donde hablan el mismo idioma tapices tejidos, piezas de vidrio soplado, muebles, cafeteras italianas Dolce Gabbana de edición limitada, un sillón de ratán modelo pavo real, banquitos materos de tiento o fotografías originales de un fotógrafo de National Geographic. Moreno 529. @rad.arteydeco

No faltan las piezas de vidrio, algunas vintage Murano.

Sorpresa de edición limitada, una Bialetti by Dolce Gabbana.

Tiempo Pasado

Durante años, Osmar Zárate viajaba por trabajo por todo el país, Chile y Uruguay. Y de cada viaje, siempre se traía una pieza antigua. En 2022 tomó la decisión de darle un giro a su vida y abrir Tiempo Pasado a metros de su casa. En la vereda ofrece la colección actual de fogoneros de hierro y bancos de exterior, mientras que adentro hay de todo, desde antiguas fonolas, jarrones y potiches de porcelana, y una importante colección con más de quince relojes cucú y de carrillón, algunos de pie y otros de pared. Se destaca uno de pie de 1920 de origen alemán y otro más antiguo de pared de 1910. Moreno 935 @tiempo_pasado.capilla

Tiempo Pasado y su profusión de objetos vintage. Mario Cherrutti

Con la misma paciencia con la que buscaba objetos en sus viajes, Zárate compra cucús y relojes y los repara con los escasos especialistas que quedan de estos relojes tan especiales.

Platería Arredes

Gabriel Arredes se dedica desde hace años a las antigüedades y objetos criollos. Suele participar en ferias gauchescas en todo el país, como la de Jesús María en Córdoba o Nuestros Caballos. En su local es posible encontrar un sable de granadero, un poncho de alpaca de medio siglo, cuchillería antigua y platería criolla. También hay carteles de chapa centenarios y artículos ecuestres, desde estribos a cencerros, y algunas delicadas esculturas de caballos y jinetes. Balcarce 191 @plateria_criolla_arredes

LIVING recorrida Capilla del Señor, platería Arredes Mario Cherrutti

En la vitrina, rastras de alpaca y cuero, con monedas y piezas talladas a mano por Arredes, mates y bombillas. Mario Cherrutti

La entrada, por Balcarce 191 Mario Cherrutti

La Pérgola

Gabriel y Virginia Carreras, padre e hija, abrieron La Pérgola hace doce años. Se trata de un gran espacio con un área abierta y otra cubierta. Al aire libre se exhibe un centenar de aberturas antiguas de maderas duras, vidrio y metal, celosías, piezas de demolición, grandes mesas de trabajo de madera dura, cocinas de campo, asientos de tractor, cadenas y un sinfín de piezas de hierro oxidado.

Objetos de demolición en La Pérgola. Mario Cherrutti

Aquí cada objeto refleja sus años. En el salón interior, exhiben una colección de espejos de marcos pintados diseñados a partir de material reciclado y diseñado por Virginia. También hay picaportes, bocallaves, llamadores, fallebas y otros herrajes antiguos de bronce. Balcarce 234. @lapergolaantiguedades

Tole Tole Home

Este amplio local ubicado en esquina se dedica al diseño industrial y rústico a medida en madera y hierro que combina con objetos de todo tipo. Es posible encontrar una biblioteca de madera reciclada con cruz de hierro, un juego de mesa de madera dura y bancos a medida, un sillón Eames con otomana original, sillones mecedores tapizados en cuero vacuno, un carrito bar de quebracho con puertitas de hierro, globos terráqueos de pie o de mesa, una antigua boya de mar convertida en una cava de vinos, un cuadro de moto que es la base de una consola, mantas de llama o pinturas originales. Balcarce 320 @toletolehome

El Patio Secreto

En lo que fuera el hotel Centenario del siglo pasado, Cecilia Stanicia abrió su local soñado. Hacía 62 años que estaba cerrado y, después de un largo reciclado, lo inauguró a fines de 2024. Se trata de un espacio donde Stanicia combina eclécticamente muebles y objetos antiguos, reciclados y actuales. Desde tiradores de cerámica a sofás chester de cuero, jaulas de pájaro, platos ingleses, lámparas, objetos de acrílico que evocan los años 60, un antiguo karting en la pared, atrapasueños, antiguas mesas de arrime pintadas en colores fuertes, una mesa baja de la India, todo puede suceder porque la consigna es “una colección libre y loca”. Irigoyen 521. @elpatiosecreto_