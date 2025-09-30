Entre contrastes y memorias, una cocina de diseño buscó unir dos mundos opuestos

Una remodelación integral transformó un PH cargado de recuerdos en un espacio funcional y lleno de identidad.
En la casa de la infancia de él, una pareja encontró un nuevo comienzo gracias a la reforma integral de Bouré Studio. Botón de muestra es su cocina, que refleja sus diferencias y, al mismo tiempo, cómo se complementan.
La vivienda, un antiguo PH de Núñez cargado de recuerdos, fue transformada por completo: se demolieron muros portantes, se reforzó con hierro y se sentaron bases sólidas para permitir un futuro piso con terraza. El hierro repartido tuvo un rol central. Aunque no tan eficiente energéticamente, fue una elección consciente. “Queríamos mantener algo del espíritu del PH, reinterpretado en clave actual”.
“Era clave resolver lo estructural para no tener que volver a intervenir la cocina más adelante”.
El proyecto se nutrió de la propia pareja. Ella, extrovertida, apasionada por la música y la danza; él, ingeniero en sistemas, reservado y meticuloso. La propuesta buscó traducir esas diferencias en la paleta cromática. El azul, elegido desde el inicio, viste los muebles; el contraste lo aportan una columna y las banquetas en color ladrillo, un recurso vital y fácil de cambiar.
Otro gesto clave aparece en el mueble de madera que integra la heladera: una pieza pensada como un bloque, intervenida con una franja vertical celeste. “La idea fue que funcionara como un Lego, con piezas que encajan y se distinguen por color”.
La pareja pidió una barra donde pudieran sentarse al menos cuatro personas. El diseño resolvió esa necesidad, además de incorporar soluciones muy específicas: desde cajones con la altura justa para que él guarde las cucharas paradas (en vez de acostadas), hasta muebles que integran despensa, escobero y un sector especial para los perros de la familia.
¿Qué se hizo?
- Abrieron la cocina hacia el área social demoliendo dos paredes portantes y reforzaron la estructura con la columna naranja.
- Se liberó el sector de la antigua mesada y se trasladó la línea de trabajo a la pared perpendicular.
- Incorporaron una barra con banquetas en el tono de la columna para armar un lugar de encuentro acorde.
“Ellos son muy distintos. La propuesta buscó, justamente, representar esa diferencia en la paleta: colores opuestos y complementarios que conviven en armonía”.
“Hicimos la mayoría de los módulos cerrados por expreso pedido de los dueños de casa”.
