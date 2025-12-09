Entre el cielo y el mar, un refugio esteño soñado para las vacaciones

A orillas de la playa de Manantiales, este departamento es una invitación a disfrutar de la esencia más genuina del verano costero en clave relajada y atemporal

“Suavizar... esa fue la idea. Suavizar colores, materiales, geometrías y texturas”. La interiorista y diseñadora industrial Valeria Lamas resume así su intervención en esta unidad del edificio The Colette Residences en la playa de Manantiales, uno de los balnearios más emblemáticos de Punta del Este.

Trío ‘Fat-Fat’ diseñado por Patricia Urquiola (todo de B&B Italia), sofá modular ‘Paris Seoul’ (Poliform) y dúo de acrílicos de la argentina María Maggiori. Pompi Gutnisky

Además del equipamiento y ambientación integral, se trabajó con una estética de casa de playa sumando, por ejemplo, revestimientos de machimbre blanco y puertas corredizas en la cocina −así como en la zona de los dormitorios y el estar de la TV− para una circulación flexible acorde con la dinámica de los días de vacaciones.

Retratada entre detalles preciosos y muy personales, la diseñadora Valeria Lamas previó un asiento más profundo y confortable para ver los icónicos atardeceres esteños. Lámpara de pie ‘AJ’ (Louis Poulsen). Pompi Gutnisky

Para ello, Valeria asumió la dirección general desde Buenos Aires sobre un proyecto del Estudio Cánepa-Sevilla con ejecución de Melanie Guibert. El trabajo en equipo dio resultados óptimos y cumplió con todos los objetivos planteados, justo a tiempo para estrenar este refugio de ensueño entre el cielo y el mar.

Sillón ‘Bask’ (Paola Lenti) y mesa baja ‘Tobi-Ishi’, inspirada en las piedras del mismo nombre que se usan en los jardines tradicionales japoneses. Pompi Gutnisky

Ingrávido, como suspendido en la orilla, el living está inmerso en un paisaje de arena, mar y cielo que fue la guía e inspiración del proyecto.

Composiciones que dialogan: formas puras, texturas nobles y piezas que evocan calma frente al mar. Pompi Gutnisky

Las líneas de la arquitectura se suavizan gracias a una paleta tenue, texturas naturales y geometrías orgánicas a tono con el entorno.

Sobre el mueble-bar ‘Titanes’ firmado por Antonio Citterio (B&B Italia), la clásica luminaria ‘Atollo’, de 1977 (Oluce). Obra perteneciente a la serie “Geometría sensible”, de Guillermo Llaca. Colgando desde las gargantas que ocultan su riel, cortinas de lino. Pompi Gutnisky

El comedor y la cocina

En el comedor, acrílico sobre tela de la argentina Magalí Milkis, mesa ‘Alex’ con tapa de mármol de Carrara y sillas de la colección ‘Jens’ (todo de B&B Italia). Pompi Gutnisky

Un cerramiento corredizo sobre la barra separa la cocina del comedor. Blanco de un lado y roble del otro, el mueble es una efectiva transición entre los dos ambientes.

En este ambiente, dos luminarias para destacar: el modelo colgante ‘Flamingo’ (Vibia) y la lámpara de mesa ‘Yoruba Rose’, con base metálica y pantalla de papel japonés, diseñada por Ingo Maurer y Dagmar Mombach. Pompi Gutnisky

Separar la cocina permitió mantener sus elegantes revestimientos en negro y madera, y habilitar una paleta más fresca y playera para el ambiente principal.

Amoblamiento con frentes enchapados en nogal y mesadas en Dekton negro. La isla se intervino calando un nicho para las banquetas (Coin Vert). Fotografías enmarcadas de Vicky Aguirre. Pompi Gutnisky

Dormitorio juvenil

Cama baja tipo tatami japonés hecha a medida. Pompi Gutnisky

La exquisita selección de diseños para estos ambientes incluyó varios favoritos de la interiorista Valeria Lamas. “Fue muy satisfactorio trabajar con estas piezas”, aseguró.

En el cuarto de una de las hijas, el modelo ‘Parentesi’ de pie (Flos) y sillón ‘Togo’ color mostaza. Pompi Gutnisky

Dos “Fancy Monas” del artista argentino Edgardo Giménez sobre el escritorio hecho a medida en roble, con lámparas con base de cemento y otra modelo ‘Tab’ (Flos) con cabezal ajustable. Pompi Gutnisky

Cama tapizada ‘Jacqueline’ (Poliform). Lámpara ‘Magneto’ (Juan Diciervo). Sillón ‘Pacific’, un diseño de Patricia Urquiola para Moroso. Pompi Gutnisky

“Trabajamos mucho en la síntesis de elementos para mantener la premisa del descanso visual, mental y físico; que todo se sintiera liviano”.

El balcón, con revestimiento de incienso, se equipó con muebles de exterior de Coin Vert. Pompi Gutnisky

En el baño de la master suite, alfombra de fibras naturales (Monoccino), bañadera exenta y cortinas de algodón. Pompi Gutnisky

Todo el paquete del dormitorio principal mira hacia el mar, al igual que el estar.