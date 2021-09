Estilo inglés. Luminosa fusión de detalles clásicos y modernos en una casa reciclada de 1930 en La Lucila

Dos arquitectas confluyeron en la aventura de unir el encanto de lo antiguo con la simpleza de lo moderno.

“Que tuviera potencial”. Ese fue el norte que guió a una familia de cuatro hacia su nuevo hogar. Claro, una de sus integrantes es la arquitecta Mercedes Oneto, quien junto con su colega María Maqueda conforman el estudio MMO Arquitectas, responsables de la reforma.

El sector más amplio corresponde al living, que se ambientó con lámpara ‘Arco’ de pie, mesa con patas cromadas (MMO Arquitectas), dúo de sillas ‘Eames Plywood’ (Manifesto) y recipiente con ramo tropical (El Jardín de las Flores Market). Magalí Saberian

“Lo que buscábamos era una casa antigua con características especiales para intervenir y reinterpretar con nuestra impronta”, amplía Mercedes.

La búsqueda terminó frente a la torreta y los vitrales de cuento que definen la fachada de esta propiedad de 1930. También había jardín, como se pretendía: integrarlo al interior y dotar a la casa de una identidad propia fue la tarea siguiente.

Armonía y claridad en el ambiente principal

La nueva salida segmentó los usos del ambiente: de un lado, el rincón de lectura junto a la salamandra; del otro, un estar más social abierto al jardín. Magalí Saberian

Tras preservar los vidrios originales y las celosías de chapa, blanquearon la madera de las ventanas.

Nuevas aberturas y la ampliación y rectificación de las arcadas transformaron la planta baja en una sucesión de espacios conectados y plenos de claridad; el contraste con la pino tea recuperada los dotó de la sutil elegancia que ahora los distingue. ¡Qué logro! Del latín potentialis: aquello que se define porque no es, no se manifiesta o no existe, pero tiene la posibilidad de ser, de manifestarse o de existir.

Alfombra de la línea ‘Barrancas’ (Elementos Argentinos). Biblioteca empotrada y sofá ‘Ghost’ en tussor (Wynsy) con almohadones (MS Deco). Sillón individual BKF. Magalí Saberian

"Priorizamos colores tierra, grises y algún destello ocre o rosa viejo, que dan armonía y se amalgaman con la madera sin competir con el brillo del verde exterior" María Maqueda y Mercedes Oneto

La profundidad de la bay window dio lugar a un rincón de lectura junto a la estufa (Tromen). Sobre el banco-mesita artesanal (MMO Arquitectas), esculturas torneadas y cuenco metálico (ambos de Salazar Casa).

El toilette, con su ventana original de hierro restaurada, tiene azulejos ‘Subway’ (Barugel Azulay), grifería ‘Aromo Cromo’ (FV). Espejo y mesada de mármol de Carrara (MMO Arquitectas). Magalí Saberian

Cuando empezaron a rasquetear la escalera para pintarla, apareció la magnífica nobleza de la madera en estado natural. Magalí Saberian

“Buscamos introducir conceptos modernos en una casa antigua”. La premisa se plasma en la escultural mesa de comedor: una hoja de mármol Calacatta suspendida sobre una cruz de madera, hecha por el Estudio. La misma se rodeó de sillas ‘Bertoia’ y ‘Hee’ (Martins Casa). Lámpara colgante (Griscan Iluminación). Cuadro de Milo Lockett. En la entrada, lámparas ‘Farola’ (La Feliz), alfombra ‘Lluvia’ (Elementos Argentinos) y banco (Salazar Casa).

Cocina conectada hacia el exterior

Azulejos tipo ‘Subway’, grifería Hansgrohe (todo de Barugel Azulay), mesada de mármol de Carrara (Jorge Villalba Mármoles), amoblamiento enchapado en petiribí y estanterías colgantes de hierro (diseños de MMO Arquitectas ejecutados por Rodríguez Hermanos). Sobre el mesón de madera, cuencos de cerámica (Dolores Oneto). Magalí Saberian

“Sin duda el mayor desafío era la cocina. Es el lugar de encuentro y donde más tiempo compartimos: queríamos llenarla de magia”, cuenta la dueña de casa y responsable de la reforma.

La ventana plegable permite que el jardín y la cocina conformen un mismo espacio. Para definir la estética del conjunto, aprovecharon la resolución estructural y dejaron la perfilería a la vista, que acentúa el aspecto industrial.

Piso de porcelanato y banquetas ‘Hee’ (Martins Casa). Magalí Saberian

Es frecuente que las casas antiguas estén implantadas en el medio del terreno, lo que desarticula el jardín. Por eso, la reforma incluyó abrir ventanas en todas las caras para aprovechar al máximo la entrada de luz y verde.

En la galería exterior, una mesa de madera, diseñada por MMO Arquitectas y construida por Pablo Amadeo, y sillas metálicas modelo ‘Hee’ (Martins Casa). Bandeja de cerámica y esculturas (todo de Salazar Casa). Magalí Saberian

“Parte del objetivo fue conservar la mayor cantidad posible de vegetación. Nuestra premisa siempre es transformar y reinterpretar”.

Azareros, monsteras, rosa china y hasta un árbol de palta preexistentes fueron el eje en torno al cual se diseñó la galería, que está protegida por una estructura de hierro con techo de policarbonato sobre de listones de kiri.

Merecido espacio

Pie de cama, cortinas con estampado artesanal (todo de MS Deco), láminas de Bianca Tessore (Yunta Galería de Arte) y, en el detalle, mesa vintage (Mercado de Pulgas), cajas con tapa esmaltada (Salazar Casa) y florero mini (Polina Deco). Magalí Saberian

La suite tomó el espacio de dos dormitorios organizando sus funciones con un tabique central que hace de respaldo de cama y separa el vestidor y el acceso al baño.

El baño tiene piso y paredes en porcelanato (Barugel Azulay), grifería ‘Epuyén Black’ (FV), bacha conformada en Carrara y espejo de piso a techo con marco en granito negro (ambos de MMO Arquitectas). Magalí Saberian

Luminoso y funcional

Cama de madera con pie y almohadones estampados (todo de MS Deco), silla de herencia familiar y alfombra de yute (Salazar Casa). La biblioteca es un diseño de MMO Arquitectas. Magalí Saberian

Para el cuarto de su hija menor, Mercedes apeló a la funcionalidad. “Es un espacio bastante dinámico donde podemos ir cambiando elementos a medida que ella crece”. Originalmente era la suite principal. La reforma agrandó la ventana con un paño fijo central para ganar vista y luz.

Entrada verde

María Maqueda y Mercedes Oneto, socias de MMO Arquitectas, la dupla que llevó adelante la reforma. Magalí Saberian

Casi centenaria y de estilo inglés, la solidez de la construcción permitió preservar sus rasgos característicos con una impronta más actual.

La galería de acceso resultó un espacio ideal para hacer un leñero con estantes de hierro. Magalí Saberian

La fachada principal se mantuvo con su arcada intacta. Otro ítem preexistente: el salpicré, hoy pintado en un luminoso gris perla. Los marcos negros les dan profundidad a las ventanas de planta alta y armonizan la apariencia exterior.