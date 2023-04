Oriental contemporáneo. Delicado equilibrio de sensaciones en el espacio de Desde Asia en Experiencia Living

Cecilia James, pionera en la importación de muebles de Oriente, nos recibe en Oasis’, el departamento de Distrito Quartier que su estudio ambientó para la feria con piezas antiguas y modernas llegadas de Vietnam, China, India y Mongolia.

Inés Marini Revista LIVING

“Mis abuelos eran grandes viajeros, y primer contacto con los viajes, con Oriente, fue a través de sus cartas; tan descriptivas, tan llenas de sensaciones, de color, hasta de aromas y sabores”, recuerda Cecilia James, al frente de Desde Asia, el icónico local de decoración que ofrece lo mejor de ese mundo vastísimo desde hace 36 años.

De entrada, la fusión de lo antiguo y lo moderno en una consola oriental y un cuadro de Sofía Mastai (Diderot.art) que parece hecho ad hoc para este 'Oasis'. Eliana Paternostro

La ubicación de su departamento en Distrito Quartier no podía ser más ella. El puerto, el horizonte oceánico de nuestro Río de la Plata, el movimiento de containers... Ese misterio y ensoñación son parte de la vida de esta auténtica aventurera que, hasta no hace tanto, pasaba casi seis meses al año entre Vietnam, China, Tailandia, India, Indonesia, Bali, Japón o Turquía.

“Con la diseñadora de interiores Florencia Foi y el arquitecto Juan Coronel, concebimos ‘Oasis’ como un lugar único, mágico, que llevara a soñar”.

La fusión de épocas, el leitmotiv

Kilim de Turquía, antiguos morteros de teca (todo de Desde Asia) y lámparas de chapa de bambú (Patricia Lascano). Eliana Paternostro

“Cuando todavía no había vidrio, las casas estaban separadas por paneles tallados”, dice Cecilia refiriéndose a este antiguo portón chino de olmo que enmarca el dormitorio. “Traigo muchos para hacer biombos pero también respaldos de cama o tapas de mesa”. Un aspecto muy disfrutable de la visita a ‘Oasis’ es satisfacer la curiosidad que naturalmente despiertan estas piezas preguntándole sobre su origen y uso al equipo de Desde Asia.

“Cada día es más difícil encontrar antigüedades, porque se van agotando, lógicamente. Hoy hago un mix con lo moderno, también para aprovechar lo bien que se está trabajando en India, por ejemplo”.

Si al entrar nos recibe esta instalación, girando a la izquierda nos encontraremos con el living, el comedor, la cocina y el toilette. Eliana Paternostro

El rincón temático frente al portón de dos siglos de antigüedad convive armónicamente con las lámparas de Patricia Lascano, que también hizo las que están sobre la mesa de comedor. “La iluminación es un rubro al que nos dedicamos con placer”, dice James.

Sectores sutilmente integrados

La vista al puerto le va como anillo al dedo a esta decoración que habla de horizontes lejanos. Las cortinas (Hunter Douglas) tamizan la luz sin bloquear el espectáculo.

“Lo que me convenció de participar en esta feria fue, desde luego, los años de relación con Living y, después, que Mariana [Kratochwil, curadora de Experiencia Living] me dijera que el objetivo era ambientar un espacio que la gente quisiera habitar. Me interesó muchísimo pensar un departamento en el que alguien se pudiera proyectar. Porque lo cierto es que hasta la pandemia prestaba a los arquitectos y decoradores para las muestras, pero esta vez quise hacerlo yo. Creo que con Florencia Foi y Juan Coronel, del estudio de Desde Asia, alcanzamos el objetivo”.

Cecilia James posa en su espacio de Experiencia Living 2023. "Mi contacto con Oriente ha significado un enorme aprendizaje en mi vida. Me ha enseñado ha seguir mi intuición y a practicar la perseverancia". Eliana Paternostro

“Lo que este tipo de objeto aporta a un ambiente (y a una casa) es personalidad, historia, presencia. Representan tradiciones milenarias que tienen su propia energía”.

Otro cuadro de Sofía Mastai (Diderot.art) se une a los sillones (Hábito) para hacer el contrapunto con la mesa antigua y la asombrosa colección de vasijas vietnamitas que, en Desde Asia, también convierten en lámparas. Eliana Paternostro

Como en un bar de Kioto

En el espacio que se recorre longitudinalmente, se abre esta cocina perfectamente orgánica en sus tonos, pero con el acento puesto en Japón, “una joya única dentro de Oriente”, en palabras de Cecilia James.

Sobre una antigua mesa de olmo china, tapa de cuarcita 'Roma Imperial' (Canteras del Mundo), también usada en mesadas y alzadas. Banquetas de Bali, contemporáneas. Lámparas de India tejidas a mano en metal que recuerdan una fibra natural. Eliana Paternostro

“Elegimos esta piedra natural porque sus vetas nos recordaron las pinceladas de la pintura tradicional japonesa”.

"Estas láminas japonesas logran recrear una cocina que podría ser un pequeño bar o restaurante de Kioto. Fue una idea del ambientador Martín Roig, un querido amigo, quien colaboró en varios detalles de nuestro Oasis". Eliana Paternostro

"Para darle marco a las puertas antiguas de Mongolia y el bargueño chino colocamos un papel de Raldua, que quedó fascinante por su color y textura. El taburete de aluminio es contemporáneo, ya que buscamos la fusión entre lo antiguo y lo moderno". Eliana Paternostro

Un dormitorio que transporta

"En el dormitorio, nos propusimos mostrar cómo materiales, texturas y épocas diferentes pueden combinarse en total equilibrio". Ropa de cama de Melissa Domit y ventilador de ratán, un clásico de Desde Asia. Eliana Paternostro

“Cada color transmite algo distinto. En Desde Asia amamos la vitalidad de los colores y el desafío de combinarlos”.

En el antebaño, nuevamente un papel de Raldua contiene a la perfección los tesoros orientales. Eliana Paternostro