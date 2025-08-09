Hicieron la cocina a nuevo y resolvieron la falta de espacio con una isla central que contiene casi todo

”Sí o sí queríamos cambiar el piso y hacer la cocina a nuevo”, cuenta la artista Ana Maino sobre las modificaciones esenciales que buscaba para su casa de fin de semana en Pilar, pensada como punto de encuentro para ella y su marido (que viven en Pergamino) y sus tres hijos, que estudian en Capital. Para la reforma, convocó a la arquitecta Gisela Literas, a quien conoció por casualidad durante un viaje a Mendoza.

Literas, sentada en una banquetas de Estudio Te. El ingreso a la cocina es a través de una puerta doble que ya estaba en la casa y pintaron de blanco.

Inquietudes y soluciones

“El principal desafío era que se trataba de un ambiente angosto, de 2,70m de ancho, donde los dueños querían mucho espacio de trabajo, porque les encanta cocinar y compartir tiempo en la cocina“, explica Literas. “Pensé diferentes disposiciones, pero finalmente nos quedamos con esta: una isla central que contuviera casi todo”.

Un cambio extraordinario sin tirar paredes, solo cerrado el acceso al antiguo toilette. Las ventanas se mantuvieron en el mismo lugar.

En el extremo de la isla, sector de mesa en melamina símil madera (Egger). Piso vinílico click (Patagonia Flooring). Cortinas de gasa pañalera (Usalo Como Quieras).

La isla tiene 1,20m de ancho. Quedaron 0,70m a un lado y 0,60m al otro, lo justo para poder abrir las puertas o cajones con naturalidad.

La puerta revela el lavavajillas panelable. Con ingenio, hubo lugar para todas las comodidades.

Después de la mesa, en la punta, sigue un módulo blanco que contiene bacha, el anafe, mucho espacio de guardado y el lavavajillas. Es más, ese electrodoméstico fue uno de los factores que inclinó la reforma hacia la versión actual, ya que así se iba a poder abrir sin hacer maniobras forzadas.

Algo único

La dueña de casa quería sumar color a la cocina, y se tentó con unos calcáreos que vio por Instagram. “Los fuimos a ver con Gisela, tenían un toque antiguo y divertido. Los había pensado azules, pero cuando los tuve enfrente, me decidí por los verdes”, cuenta Ana.

Mueble de cocina de melamina y termoformado (Cesaro Cocinas). Mesada de mármol 'Mirage NC Calacatta Gold' (Mármoles Anton). Grifería 'Topaz' y pileta 'Farmhouse' (Gema Interiores, Uruguay).

“Cuando los calcáreos llegaron a la obra pensé que era demasiado, pero al final todo se fue integrando. De hecho, inspiraron el diseño de los tiradores de los muebles”, explica la dueña de casa.

Cálcareos 'Mérida' verde (Noi Estudio). Para ganar un poquito de profundidad, la arquitecta rebajó unos centímetros el muro en el que montaron los calcáreos.

Los tiradores fueron diseñados especialmente por la arquitecta Camila Monge.

Cierre y optimización

A través del muro posterior, antes se ingresaba a un toilette, que decidieron desmontar. Al cerrar esa puerta, lograron una superficie completa para instalar el resto del equipamiento y contrastar un cambio visual.

Revestido de melamina símil madera y sin puertas, el nicho resalta entre los frentes blancos.

“Además de mayor volumen de guardado y espacio para la heladera y el horno, buscamos generar un remate visual para que no fuera todo tan blanco”, cuenta la arquitecta sobre el módulo que funciona como coffee station y vajillero.

Juego de vajilla y tazas de cerámica hechas por Ana Maino, la dueña de casa.

Protección

Alargados y con juntas blancas, los calcáreos 'Vainilla Natural' (Noi Estudio) apenas se perciben a la vista pero cumplen un rol importante.

Al estar arrinconada, la puerta de la heladera podía terminar golpeando la pared. Para proteger esa superficie, la revistieron con cerámicas blancas.