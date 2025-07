Entramos en el mundo creativo de la chef Jessica Scarpati y visitamos su nuevo local en San Isidro

“Hice una casa donde me gusta estar y donde viví la mayor parte de mi vida. La compré en el 93 y en 2018 le sumé el taller”, nos cuenta Jessica Scarpati, dueña del catering y el café Jacinto y, desde hace poco, del emprendimiento de productos artesanales y deco, 7&diez.

En su casa del Bajo de San Isidro, Jessica tuvo durante años un celebrado restaurante a puertas cerradas. Arriba, en chapa negra, el agregado del taller. Pompi Gutnisky

“En un mundo loco y acelerado, con humildad y del todo convencidas, insistimos en el toque humano, auténtico y reflexivo”, comparte Jessica sobre lo que guía a 7&diez, cuyos diseños nacen muchas veces en este taller donde confiesa pasar la mayor parte del tiempo y dejar ser su costado más creativo.

Vista del taller desde el contrafrente. Las puertas corredizas dejan el taller abierto a la terraza llena de cactus y suculentas. Denise Giovaneli

Entre el 2010 y el 2014, Jessica tuvo un restaurante en su casa. En aquella época intensa de su vida, recuerda que las mesas llegaban hasta su cuarto, que tuvo que mudarse a otro lugar y que su cocina fue también el set de filmación del programa de cocina de Narda Lepes.

“Al principio, amaba ser anfitriona. Pero, de a poco, dejé de disfrutarlo. Y yo todo lo que hago lo tengo que disfrutar. Desde que cerré, siempre tuve en mente abrir mi propio local”.

La llegada de Ayelén Gómez Kort, su socia, fue clave. “Fue la primera en ‘casarse’ con Jacinto y 7&diez, tomó esos proyectos como propios. Ella se dedica a la parte más operativa, de gestión, y yo a la creativa. Hace cuatro años trabajamos en equipo y hace uno que somos socias”.

El arte de crear

“7&diez es una forma de decir te quiero, es un devenir hacia la naturaleza, es dejar andar las líneas que me atraviesan, es seguir desde mis manos”, define.

El producto que marcó la esencia de 7&diez fueron los cuadernos de animales estampados y bordados a mano. Pompi Gutnisky

Con el pasar del tiempo, fue incorporando nuevos productos tales como delantales, repasadores, individuales, vajilla, bolsas de tela, canastos, tablas y pequeños animalitos en madera hechos con sus propias manos y algunos de artesanos del Chaco.

Los animalitos en madera son producidos por Nancy Benito Coronel, artesana del Chaco. Pompi Gutnisky

“Cada vez quiero estar más acá y menos en la cocina. Estoy en un proceso en el que me estoy permitiendo más el juego. Antes no lo hacía, porque vengo de una familia estructurada, alemana. Hoy estoy en un buen momento. Al taller vengo a jugar y a probar, sin saber bien qué voy a hacer. Quizás, en esa búsqueda, sale algo bueno. La idea es hacer cada vez más productos”.

Retazos de tela, pruebas de bolsos y repasadores, cuadernos, libros de botánica, fotos viejas, sellos, tintas, flores secas y recuerdos familiares forman parte de su mundo creativo. Denise Giovaneli

Jessica se considera cocinera, pero también una persona muy manual y creativa. “Aprendí primero serigrafía, después cianotipia, que me encantó, y ahora estoy incursionando en la cerámica“.

El manifiesto de Jacinto impreso en tela y un tatú chaqueño en silicona, ubicados sobre un resorte de colchón, que pintó de blanco y sirve a modo de "corcho" en su taller. Denise Giovaneli

“Es como si quisiera ser una suerte de traductor; encontrar, en la naturaleza, un lenguaje“.

Los que conocen personalmente a Jessica, destacan “la confianza en el hacer” como su mayor virtud. Cuando empezó con Jacinto, confiesa que no hizo ningún curso en el que le enseñaran cómo ser empresaria. Fue aprendiendo sobre la marcha (además de defender su proyecto “a capa y espada” ante la mirada de su padre).

Las creaciones de Jessica siempre parten de la naturaleza, su principal inspiración desde chica. Denise Giovaneli

Inspiración norteña

En 2022, tuvo la oportunidad de hacer un viaje por el norte del país con una gran amiga, la artista plástica y florista Cecilia De La Fournière. Recorrieron Chaco, Formosa, cruzaron a Paraguay y volvieron por Misiones. “Recuerdo bajar por el Río Bermejo y ver la naturaleza más virgen. Era como estar en aquellos cuentos de la selva que eran mis favoritos de chica. Me acuerdo que la gente nos decía ‘las biólogas’ a Ceci y a mí, porque íbamos anotando, oyendo, juntando y mirando”.

Fue en ese viaje que conoció a Mónica Silberio, de quien aprendió el arte de la cestería. “¡Volví fanatizada!“, se ríe. También, a Nancy Benito Coronel, experta en trabajar la madera. "La línea de productos que estoy haciendo ahora tiene mucho del Chaco, de su flora y su fauna”.

Algunas pruebas de cestería que aprendió de los artesanos del Norte. El último canasto que hizo es de raíces de orquídea. Denise Giovaneli

Pero, antes de Chaco, vino Jujuy. “Viajaba ahí porque me hacía acordar mucho a Guatemala, donde viví seis años con mi familia. Mi madre era de ahí y solía llevarnos a recorrer mercados y pueblos de la zona. Jujuy es mi segundo amor. Mi papá siempre me cuestiona que me guste más el norte que el sur, porque mi familia es de Bariloche, y yo le respondo que me emociona su parte humana, su cultura, sus artesanos y la pureza de su tierra. Ves la montaña y sus entrañas, el color de la tierra. Todo es una belleza”.

Trabajos en cianotipia de Jessica Scarpatti para 7&diez. Pompi Gutnisky

En las creaciones de Jessica, también hay una gran influencia de Guatemala. El año pasado pudo ir y recordar viejas épocas. Próximamente, lanzará remeras y delantales con un diseño inspirado en el país.

Una pintura de la abuela de Jessica con flores japonesas. Denise Giovaneli

De sus hermanas, Jessica es la del medio y “la más disruptiva”. Sandra y Martina Scarpati, hacen arreglos florales en De Verdes y Flores y también cerámica. Para 7&diez, pintan tazas que están a la venta en el local. “Por mi papá viene la parte italiana, la de la comida; por mi madre paisajista, el amor por las plantas y los pájaros; por mi abuela, la parte artística... ¡Aunque no le gustaba mi costado rebelde!“.

Jacinto Almacén

El flamante local, tan esperado, en Ituzaingó 429, centro de San Isidro. Denise Giovaneli

Hace un año, Jessica y Ayelén, abrieron el primer local a la calle de Jacinto, en pleno centro de San Isidro, diseñado por la arquitecta Julia Canevaro, sobrina de Jessica.

Jacinto abre de lunes a viernes, de 9 a 18. Denise Giovaneli

Lo definen como “un almacén gourmet” donde no solo hay diferentes platos, pastelería y conservas hechas especialmente por ellos, sino también textiles, cuadernos en cianotipia, vajilla de cerámica artesanal y objetos de decoración hechos artesanalmente por Jessica y por diferentes emprendedores del interior del país.

Junto a la ventana, objetos expuestos sobre el mismo sistema de resorte de colcón que tiene en su taller. Los bolsos de tela están estampados con técnicas de serigrafía y de cianotipo y son los que más vendidos en el local. Denise Giovaneli

Los canastos, el bolso de tela y los individuales están hechos artesanalmente por Jessica y los animalitos de madera, por Nancy Benito Coronel, artesana del Chaco.

Si bien la gastronomía y la cafetería es su fuerte, de a poco la gente que lo visita sabe que “tiene cosas diferentes” como un set de platos enlozados de animales hechos artesanalmente y traídos especialmente del Galpón del Edén, en General Acha, La Pampa. “En nuestros viajes al sur con mi hermana, reservamos un hotel a la vuelta y nos encanta ir al galpón a las ocho de la mañana y conseguir objetos únicos”.

Jacinto Almacén ofrefce platos del día; productos de almacén, como conservas y dulces, y objetos artesanales de Siete y Diez (@7y.diez). Denise Giovaneli

“Me encantaría dedicarme más a Siete y Diez y tener libertad de viajar. Son muchos años de estar dedicada al mundo gastronómico”.

El arreglo floral está hecho por De Verdes y Flores, el emprendimiento de sus hermanas Sandra y Martina. Denise Giovaneli

El otro día, una señora visitó el local y le dijo a Jessica que había ido a su casa, en el momento en el que funcionaba su restaurante a puertas cerradas. “Me pasa también con chicas jóvenes, que ahora deben tener como veintipico. Me cuentan que venían de chiquitas, que se acuerdan de cuando su mamá las traía a comer a casa. Es muy lindo que suceda eso”.