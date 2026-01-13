Una mirada única: Homenaje a Daniel Karp, excepcional fotógrafo argentino

Director de fotografía de clásicos del cine argentino, autor, docente y firme colaborador de la revista Living

El aporte de Daniel Karp (1949-2026) a la revista Living es, literalmente, inconmensurable. Casi veinte años ininterrumpidos de colaboración lo hacen un eslabón tan sólido como ineludible cuando se habla de la calidad de nuestra publicación. Porque lo cierto es que sus fotos, brillantes, mostraban un enorme bagaje cultural que, inevitablemente, se filtraba en cada nota.

Daniel Karp y María Luisa Bemberg durante la filmación de "Camila"

Formado en arquitectura, teatro y música, desde los años 70, Karp se desempeñó en el campo de la imagen y la narrativa. En 1974 inició su carrera cinematográfica profesional como asistente de cámara de Juan José Stagnaro y Leonardo Favio. Posteriormente, fue director de fotografía de los filmes “Volver”, “El desquite”, “Señora de nadie”, “Camila” y “Tacos altos”.

Daniel Karp y Luisina Brando durante el rodaje de "Señora de nadie"

Su actividad como director de fotografía le brindó la posibilidad de trabajar en Los Ángeles y también en Cinecittà, nada menos que con Michelangelo Antonioni.

Amor por la arquitectura

“Daniel era profundamente versátil: viajar con él nos aseguraba que volveríamos con interiores divinos pero, también, con grandes retratos e inolvidables tomas casuales (sabía robar fotos dignas de un documental o una publicidad). Se entusiasmaba con los proyectos y tenía una curiosidad natural. ¡Cuántas veces se habrá quejado porque las entrevistas se hacían en simultáneo a las fotos y no podía estar en los dos frentes! ¡Y con cuántos personajes interesantísimos nos conectó! Tenerlo como amigo de la casa, sin dudas, contribuyó al prestigio de nuestra revista y nuestro equipo", nos dijo la arquitecta Mariana Kratochwil, directora editorial de la revista Living.

Una de tantas y tantas tapas con fotos de Daniel. Esta, de nuestro dossier sobre Berlín, los viajes donde se lucía, y de los que volvíamos con material suficiente para hacer 100 páginas editoriales

Vista desde la terraza del Parlamento alemán hacia otras Alemanias: la clásica (representada en la catedral); la ex DDR (en la torre de televisión) y la de pujante economía (en el Centro de Comercio Internacional) daniel karp

Interior del Reichstag (el parlamento alemán) daniel karp

Una de las notas más increíbles que logramos fue la que le hicimos al galerista de arte Juerg Judin, que nos abrió las puertas de su casa de Berlín: una estación de servicio Shell de los años 40, restaurada daniel karp

Tapa de la revista que contenía el dossier de Milán, que hiciemos en 2017

El viaje a Milán fue el campo perfecto para desplegar su gusto por el diseño, la arquitectura, la moda y la belleza en todas sus formas.

Una toma fabulosa en la Fondazione Prada, Milán

Lujo, misterio, silencio. El clima de la Fondazione Prada, en las afueras de Milán, bien captado por la cámara de Karp

Una toma callejera, ya en el centro de Milán. Moda al mil por ciento Daniel Karp

Un alto frente a la extensión del museo de Ordrupgaard, en Copenhague, firmado por Zaha Hadid. La cámara, siempre cerca daniel karp

Docente y autor

Daniel compartió su saber en Los Angeles Film School, Fundación Universidad del Cine, la Escuela Internacional de San Antonio de los Baños (Cuba), California College of the Arts, Universidad Torcuato Di Tella y la Universidad de Palermo.

También, realizó libros de autor sobre las ciudades de Buenos Aires y Los Ángeles, y acababa de publicar una antología de cuentos llamada “Mentira”

En agosto de 2025 presentó su libro de relatos breves "Mentira", disponible en Amazon

En colecciones públicas y privadas

Una imagen tomada en 1980 que integra el acervo del Museo Nacional de Bellas Artes Daniel Karp

Además de integrar colecciones privadas del país y del exterior, su obra enriquece el acervo del Museo Nacional de Bellas Artes, la Pinacoteca del Estado de San Pablo y el Fondo Nacional de las Artes.

True Fictions #1, presentada en la muestra "Antes que las palabras" en la galería Jacques Martínez, que lo representaba, al igual que la galería Praxis y @diderot.art Daniel Karp

Una de sus fotos expuesta en Experiencia Living 2023 en Distrito Quartier Daniel Karp

En casa

Entre los numerosos comentarios en redes para despedirse de él, hubo muchos de personas cuyas casas fotografió para Living, como, por ejemplo, el arquitecto Francesco Minervini. “Daniel era muy generoso. Había vivido muchas vidas en una sola. Tenía un ojo especial para la belleza; una belleza impregnada de cultura. Le gustaban las casas llenas de libros porque, para él, la belleza era sinónimo de cultura. Esa cultura que eleva a las personas y las convierte en pensadores libres. Me gusta pensarlo así, hojeando ‘buenos libros’, como decía él”.

Tapa de la revista #128 que hiciimos en Diciembre de 2018 Daniel Karp

En el hotel Santa Clara de Cartagena, close-up a la obra de la artista colombiana Olga Amaral

Una toma callejera en Cartagena, una de esas sorpresas espontáneas que nunca desaprovechaba

Con humor

Su experiencia como director de cine lo hacía ideal para lidiar con estrellas a veces tímidas y, por ende, complicadas para la foto. Fue el caso de los excelentes retratos que logró de la ídola de la cocina australiana Donna Hay que logró frente a la Ópera de Sydney.

Donna Hay, en blanco y negro

¡Logró hacerla jugar un rato!

En la Neues Galerie de Berlin, que abrieron especialmente para nosotros, captar a los dos únicos humanos conversando en medio de una instalación... daniel karp