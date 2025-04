Los dueños de casa posan con sus mascotas para revista Living

Protagonismo puertas adentro siempre tuvieron, pero ahora también salen en la foto.

Un concepto inoxidable en el mundo de la publicidad y los medios gráficos es que un niño o una mascota en la foto “suman”. Nada de eso ha cambiado, pero desde hace unos años notamos que las apariciones de los perros, sobre todo, pasaron de lo espontáneo al posado. Además, es muy frecuente que los dueños de casa nos pidan que los nombres de sus compañeros aparezcan en la nota. Compartimos con ustedes algunas imágenes de estos grandes amores.

Ingrid Hajnal, creadora de The Organization Wiz, con sus perros Adi y Sam, en el living de su casa “Me interesaba conservar rasgos años 70 como la chimenea, el desnivel, la doble altura, la escalera caracol y un mueble de obra. Pero les hicimos cambios para lograr coherencia general”.

Emociones

“Cuando era chiquita, iba con mi mamá al puesto de diarios a comprar Living. Se ponía a trabajar y yo leía. Mi gusto se formó así, con ella y su colección de revistas”, compartió con nosotros Elisa, joven DJ que puso toda su creatividad en juego para reformar este PH en Belgrano R. “En marzo, cuando terminamos la obra, mi mamá falleció, así que salir en Living me da mucha alegría, porque esto lo hice con todo lo que me enseñó ella”.

Fernando es músico y Elisa es DJ. Entre los dos, encararon más de un año de obra para poner a punto su PH en Belgrano R. Santiago Ciuffo

Se tentó, y miró a la cámara. Santiago Ciuffo

Arty

Tamy Selvood, fundadora de Collage Lab, una agencia creativa que integra arte y acciones de marketing, junto con su perrita salchicha.

Estéticos

Florencia Illodo, broker, decoradora y dueña de casa, junto a Frida, una de sus perras de raza Vizsla.

Hay perros que quedan bien en cualquier situación.

Y fueron tapa

Nada de trucos ni de extorsiones detrás de la foto de Enzo y Ramona en el living de su casa, que comparten con Juan José Matijas y Roberto Cardillo Moreno, pareja de interioristas a cargo de Estudio DI | Diseño de Imagen. Salió tan bien que no dudamos en elegirla como tapa de nuestro número de julio pasado. (Acá, la nota completa).

Enzo y Ramona, los Boston Terrier tan elegantes como el entorno Mid-Century en el que se especializan sus dueños. Santiago Ciuffo

Detalle de diseño: el cajón inferior del bajomesada se hizo a medida para contener sus platitos.

Otra tapa

Natalia González, estilista de interiores y creadora de Belle Tablé (emprendimiento de textiles para el hogar) en la galería de su PH reciclado de

De la foto original a la tapa de febrero 2024. Magalí Saberian

El gran compañero

“En mis fotos inconscientemente busco situaciones familiares del hogar que te invitan a sonreír; quería que eso quede impreso en la imagen para siempre, y supongo que se trasladó a mi casa”, nos decía Gaby Messina cuando la visitamos. Y es curioso. No hay a quién no le saque una sonrisa esta foto con el enorme y tierno Walter, que no dejó de seguirla un segundo durante la producción.

La fotógrafa Gaby Messina junto a Walter, su gran compañero.

Espíritu celebrante

“Todas las fiestas de mañana” se titula el cuadro de la artista Romina Salem Taborda que domina su living. Y es un poco una declaración de principios que se comparte. “Luna, mi perra, tiene libre acceso a toda la casa, a todos los sillones; solo la educamos para que duerma en la cucha, si no lo haría en la cama”.

Romina con Luna. "Antes de ella tuve uns Gran Danés; pasé de una especie de guardaespaldas a Lunita".

“Los fines de semana la llevo al verde, donde no para de correr. De lunes a viernes, se hace un poco la guardiana, ladrándole a un gato que aparece de vez en cuando; pero la verdad es que se la pasa durmiendo. Incluso en el taller (me sigue a todos lados), donde invariablemente busca el almohadón más mullidito para echarse”.

Protegido con covers y almohadones hechos en textiles africanos que compró en Paris, el sillón de pana azul que Romina heredó de su abuela no le está vedado a Luna.

Miradas que delatan

Javier Biglieri, fotógrafo y director creativo de Büro Content Studio y su marido, Rodrigo Pedreira, junto a su Golden Retreiver en su casa de La Lucila. Javier Picerno

Amor y humor

Retratos con aire épico y mucho humor. Magalí Saberian

Cuando visitamos a la fotógrafa Verónica Ruiz en su PH de 1890 (antes de que partiera a trabajar en los Estados Unidos), sus hijos no quisieron saber nada con aparecer en la nota. Los que no tuvieron ningún problema fueron sus perros. Se nota que están acostumbrados a la fama.

Verónica junto a Rope y Lucho en una hamaca como las que usaba para sus producciones. Magalí Saberian

Pintado

Para dar una idea del espacio que la mascota ocupa en el corazón de esta familia, basta con ver el cuadro en el playroom de esta casa ambientada por el estudio Larralde-Spelzini.

Biblioteca con estructura de bronce y módulos de paraíso cepillado y laqueado (MAP Carpintería), jarrones (Quintana Casa). Alfombra de lana de oveja confeccionada a mano (Seara). Daniel Karp

Mejor, “con”