Madera natural en la cocina: seis ideas para sumarla con estilo

Atrás quedaron las cocinas quirúrgicas en las que se priorizaba lo práctico por encima de todo: hoy la madera gana terreno con su propuesta cálida y vivida

LA NACION Mercedes Lombardo

Durante años, la cocina se pensó como un espacio casi clínico: blanca, brillante e impecable, donde la practicidad parecía dejar poco margen para lo sensorial. Hoy, ese paradigma cambió: la madera natural gana protagonismo y se instala como uno de los materiales más elegidos para transformarla un ambiente más cálido, cercano y habitable.

Cocina en las Lomas San Isidro de la emprendedora textil Valeria Montagnani, quien nos cuenta que buscaron que fuera cómoda y práctica ya que es el lugar favorito de todos. Los muebles e isla (De Otro Tiempo) con mesada de Dekton ‘Kreta’. Lámparas de techo (Lumishop). FOTO: Santiago Ciuffo

Lejos de asociarse únicamente con lo rústico, la madera aparece en cocinas contemporáneas con un enfoque renovado: líneas puras, terminaciones cuidadas y combinaciones que equilibran lo orgánico con lo tecnológico. Su versatilidad permite integrarla tanto en propuestas minimalistas como en interiores más expresivos, en los que aportan textura, profundidad y un vínculo inmediato con lo natural.

Material noble, duradero y vivo, capaz de envejecer con carácter, la clave está en elegir bien dónde usarla, cómo protegerla y con qué materiales combinarla.

Calidez nórdica con acento local

En esta cocina, diseñada por el Estudio MichatekSkarstad, la madera de guatambú se convierte en el hilo conductor. Presente en los módulos inferiores, alacena flotante y en mesa y sillas, aporta una textura suave y continua que envuelve el espacio sin recargarlo.

El contraste con los planos blancos —mesada, pisos de Travertino de San Juan y paredes- refuerza la luminosidad y ordena. El resultado es una estética serena, donde la madera estructura el espacio con discreción.

Mesa ‘Met’ de madera maciza (Estudio Te), sillas Thonet de segunda mano y lámpara colgante ‘Vita’ (Glitter Iluminación). Mesada de cuarzo Purastone (De Stefano). FOTO: Javier Agustin Rojas

Pocos materiales y una paleta de colores sintética y natural nos parecen ideales en cualquier caso, y particularmente en un espacio tan chico, porque mantienen un look simple y limpio.” — Arq. Torunn Vaksvik Skarstad y su esposo Matías Michatek, a cargo de la reforma

Materiales que cuentan historia

En este PH reciclado, la madera se expresa en una versión más intensa. Los muebles en petiribí, con su tono oscuro y vetas marcadas, dialogan con otro materiales de mucha presencia como son los techos de bovedilla y la alzada de mármol.

Amoblamiento de petiribí hasta el techo (Corteza Criolla) y mesada en mármol ‘Bosque’ (De Stefano). FOTO: Santiago Ciuffo

En módulos

Más que un acabado, en la cocina de este dúplex diseñada por la arquitecta Rocío Araujo, de Paraná Muebles, la madera funciona como sistema. Distribuida en módulos abiertos y cerrados, organiza funciones, integra guardado y delimita áreas dentro de una planta compacta.

Los tableros de álamo refuerzan una estética honesta donde la estructura queda a la vista. Estantes, barrales y nichos reemplazan al equipamiento tradicional y aportan flexibilidad en un espacio práctico, contemporáneo y cercano, en el que todo está visible y al alcance.

Sobre la mesada de terrazo, un listón de madera incorpora la iluminación led, diseñada específicamente para la zona de trabajo. El módulo con la heladera en su interior mantiene la coherencia visual del conjunto. FOTO: Daniel Karp

Los muebles son de álamo macizo y conservan su aspecto y su color original; están hidrolaqueados, y son muy fáciles de limpiar.

Estantes abiertos: madera que respira

En esta cocina, la madera se llevó a los muebles de bajomesada y un conjunto de estantes que alivianan un ambiente compacto. Buscando una estética fresca y ordenada que compense la falta de metros, los arquitectos Virginia Badino y Gustavo Losa, propusieron esta combinación de estantes y muebles de MDF enchapados en guatambú con mesadas y alzadas en Silestone blanco. Lejos de molestar, las plantas, vajilla y objetos cotidianos que exhiben aportan calidez y vida.

“La distribución de la cocina se conservó tal cual; estaba muy bien aprovechada. Hicimos a nuevo los muebles, pero mantuvimos las dimensiones y ubicamos cada artefacto en el mismo lugar que antes”” — Arqs. Virginia Badino y Gustavo Losa

Continuidad material y luz

“Actualmente, las casas japonesas son más pequeñitas, entonces hay mucha verticalidad y también mucha transparencia para evitar el agobio de sentirte en un espacio acotado. La estrategia de no bloquear las vistas viene de ahí”, explican los arquitectos Mitsue Kido y Manuel Shibuya, de estudio Shido. En su propuesta, la madera trasciende el mobiliario y se extiende a la arquitectura: piso, cielorraso, isla y aberturas son del mismo material.

La elección por un tono claro ayuda a lograr una atmosfera envolvente sin ser pesada, mientras la luz natural —potenciada por grandes paños vidriados— realza la textura y genera una sensación de amplitud.

Amoblamiento de cocina (FS Integral Services) con mesadas de Silestone (Marmoles Dodera) y aberturas en PVC simil madera (Tesatech). FOTO: Daniel Karp

Compacta y resuelta en madera

En este monoambiente convertido en un dos ambientes, la cocina logra una resolución precisa y ordenada. Los muebles -en un mismo tono y con modulación cuidada- conforman un bloque que integra funciones.

Nuestros proyectos siempre mezclan madera, por su calidez; metal, para el toque sofisticado; telas sobrias, pero de textura interesante, y azulejos atractivos, pero no ostentosos. Nuestro estilo parece simple, pero está cargado de detalles.” — Simon Mimoun y Meryl Motyka, de estudio Mersi

FOTO: GENTILEZA CASSANDRE CHARPENTIER

La ausencia de tiradores y la integración de electrodomésticos refuerzan la limpieza visual, mientras que el revestimiento cerámico introduce un contrapunto sutil. La decisión de reemplazar el parquet por un entablonado de madera le da un clima más moderno y sereno.

¿Cómo aplico la madera en mi cocina?

En frentes de muebles y paneles es donde mejor funcionan por su baja exposición, que garantiza una mayor durabilidad

En islas o barras para darle más presencia

En mesadas, aunque requieren mayor mantenimiento

Cómo cuidarla:

Limpieza con paño húmedo y jabón neutro

Secado inmediato

Aplicación de aceites o protectores

Con qué combinarla:

Blanco: para potenciar luz y liviandad

Negro: para sumar contraste

Piedra: para equilibrar lo orgánico con lo mineral

Acero: para un guiño contemporáneo

Qué tipo de madera elegir:

No todas las maderas funcionan igual en la cocina. Algunas opciones recomendadas son:

Roble : resistente, duradero y con una veta elegante

: resistente, duradero y con una veta elegante Guatambú : claro y uniforme, muy usado en diseños contemporáneos

: claro y uniforme, muy usado en diseños contemporáneos Paraíso : opción accesible, de tono cálido

: opción accesible, de tono cálido Petiribí: muy valorado en Argentina por su estabilidad y textura