¿La madera “baja las revoluciones”? Mirá cómo los revestimientos naturales mejoran el bienestar emocional

La propuesta de Patagonia Flooring en esta edición de Experiencia Living lo apuesta todo a los materiales y texturas que suman diseño, innovación y una nueva forma de pensar los espacios

Escuchar Nota

¿Puede haber dudas de que los espacios nos afectan a nivel emocional? En los últimos tiempos se ha avanzado en comprender cómo es que las texturas, los materiales, la iluminación, la circulación, la temperatura y la acústica condicionan la forma en que nos sentimos, cómo pensamos y hasta nuestro descanso. A esa corriente se la ha dado en llamar “neurointeriorismo”, una tendencia que une la arquitectura con las neurociencias para estudiar qué nos pasa por la cabeza cuando habitamos un lugar.

-

En el diseño interior los materiales nunca son neutros. Y la madera destaca en ese mapa de posibilidades como un recurso poderoso y no solo porque “es cálida”, o porque “queda linda”, sino porque nos conecta con lo natural y eso, automáticamente, baja las revoluciones.

La propuesta de Patagonia Flooring en esta edición de Experiencia Living Remeros Beach 2026 apunta exactamente en esa dirección. El espacio 001, ubicado en la planta baja e intervenido por Julia Saramaga y Cristela Caviglia, organiza sus revestimientos –por prestaciones, por funcionalidad y por estética– como un verdadero dispositivo de bienestar o una “máquina para vivir”, como alguna vez definió a las viviendas el célebre Le Corbusier.

Julia Saramaga

Materiales que construyen toda una experiencia

El departamento 001 fue pensado para una familia “muy musical”, de hecho cuenta con instrumentos en todos los ambientes y algunos requerimientos especiales en cuanto a la insonorización. En el living-comedor-cocina integrado domina la belleza de un clásico: los pisos de roble de Eslavonia patrón Chevron de Patagonia Flooring, un fondo “activo” que a la vez acompaña y define la escena. Para paredes y techo de la zona de circulación se usó también roble de Eslavonia, en este caso en un formato tablas de una medida más grande.

En el living-comedor-cocina integrado: pisos de roble de Eslavonia en formato Chevron, y roble de Eslavonia en paredes y techo de la zona de circulación.

Para las paredes que comparten los dormitorios se empleó un revestimiento acústico en formato tradicional y damero: son los Acoustic Panels de la marca, que al reducir notablemente el rebote del ruido crean espacios súper confortables, además de que vienen en diversos tonos como Natural, Grey Himalaya y Roble Brown.

Habitación adolescente: los paneles acústicos de Patagonia Flooring, en este caso colocados en formato damero, reducen notablemente el rebote del ruido. Robinson Wdoviak

También está generando interés entre los visitantes uno de los baños íntegramente revestido en Fusion Concret, una de las más recientes innovaciones de la marca. Se trata de una placa de revestimiento disponible en colores cementicios (Concret) o pétreos laminados en tono Carrara (Marble) con una serie de prestaciones de alto rendimiento: es resistente al agua, es antibacteriano y es antideslizante. Marble y Concret parten de la idea de mantener una estética sobria y minimalista, pero con un giro: son materiales que se sienten cálidos al tacto y que no requieren obras eternas para instalarse.

Como en Remeros Beach los exteriores importan, la dupla de arquitectas eligió para el balcón hacia la laguna un Deck Fusion en lapacho, una madera reconocida por su resistencia natural a la intemperie que en este caso se potencia con un sistema constructivo cuidado en cada detalle: desde la selección de las tablas hasta una instalación invisible que refuerza la continuidad visual del espacio. El revestimiento se combinó además con Slat Fusion Lapacho, los nuevos revestimientos de madera compuesta desarrollado por Patagonia Flooring exclusivamente en Argentina con calidad de exportación.

Revestimiento "Fusion Concret", de Patagonia Flooring: antibacteriano, antideslizante y resistente al agua.

Deck Fusion en lapacho: belleza y resistencia en los exteriores.

Innovación en patrones y texturas

“Si hablamos de tendencias e innovaciones: estamos llevando los patrones de instalación, como Chevron o Herringbone, a todas nuestras líneas, desde madera hasta Composite y Fibrex, y sumando nuevas texturas, entre ellas la Brush o la rústica Proa, que aportan profundidad y carácter a las superficies”, describe el director operativo de Patagonia Flooring, Kevin Saramaga. “A eso –añade– se incorpora una familia de materiales con impronta mineral, como concreto o mármol, desarrollados bajo el mismo espíritu sustentable FSC de la marca”.

Como parte de su participación en Experiencia Living, Patagonia Flooring organizó en la playa de Remeros Beach un encuentro en el que Iván de Pineda compartió escenario con el doctor en Biología Molecular y divulgador en neurociencias Estanislao Bachrach, para conversar acerca de cómo los ambientes en los que vivimos impactan en nuestras emociones.

Estanislao Bachrach conversó con Iván de Pineda en el evento organizado por Patagonia Flooring en Experiencia Living Remeros Beach.

“El contacto con la madera y con elementos naturales tiene un efecto comprobado de corregulación del sistema nervioso: ayuda a bajar la activación, a encontrar un equilibrio. De algún modo, produce un efecto parecido al que ocurre con los vínculos cercanos”, explicó el experto.

“Experiencia Living es, este año, una síntesis de todo eso –resumió Kevin Saramaga– una enorme diversidad de materiales y soluciones que se amalgama con el talento de algunos de los arquitectos y diseñadores más destacados del país.”

Explorá todas las colecciones y soluciones en Patagonia Flooring y encontrá la opción ideal para tu proyecto en patagoniaflooring.com

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.