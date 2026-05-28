Seleccionamos 20 chimeneas de casas publicadas en revista Living

Minimalistas, clásicas, de piedra o material, inmensas o integradas con sutileza en la arquitectura, les traemos modelos que crean atmósferas únicas
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Las chimeneas son fuente de un bienestar que va más allá del calor que irradian pero, también, son gestos de diseño capaces de definir la identidad de un espacio. Hoy les traemos nada menos que 20 casas muy reales, que publicamos en estos últimos tiempos. ¡Pero las primeras son inéditas!
Una miradita a Living de junio
En el número de Living que pronto van a poder tener entre manos, visitamos cuatro departamentos y cinco casas... cada una con su chimenea súper especial. Veamos.
Una de las operaciones más importantes que tuvo que hacer Sherriff Estudio en una profundísima reforma que llevaron a cabo en San Telmo fue sumar un hogar a leña, algo que la casa no tenía pero que era un deseo muy claro de los clientes; para asegurar el tiraje, perforaron la bovedilla para llevar el conducto hasta el exterior. Consiguieron un frente antiguo en un departamento en Recoleta, lo desmontaron y lo volvieron a armar en la casa, en una estructura construida en seco.
Marcar épocas
Las chimeneas son conductoras de calor, pero también de estilo, porque comunican de manera contundente una sensación de otros tiempos.
“A este living lo distinguí con una puesta escenográfica. Adelanté la pared para poner una chimenea antigua flanqueada por bibliotecas y un bar. Para que pareciera original, reproduje las molduras”, nos contó el arquitecto Marcelo Williams sobre la reforma y el interiorismo de su propia casa.
Grandiosas
Jimena Frontera decidió reformar la casa donde creció y darse el gusto de convocar a la arquitecta Silvia Soqueff para darle personalidad a la obra. El antes y el después, sumamente elocuente, muestra el impacto de integrar el hogar en una pared expresiva, en este caso, con un frente de porcelanato símil óxido ‘Piú Hander’ (Cerámica Piú) y nichos para la leña.
“La chimenea es fundamental en el living, y fue diseñada como un elemento imponente para darle carácter al ambiente. Si bien el fuego queda al mismo nivel que el sillón, el frente y el tiraje se elevan mucho más”, nos la arquitecta Andrea Von Chrismar, al frente del estudio AVON Arquitectos, sobre esta obra que llevó a cabo al sur de Chile.
De piedra (y gemelas)
“Con un enfoque práctico y sustentable, trabajamos con materiales que perduran en el tiempo con dignidad y que son fáciles de mantener en el día a día de una familia joven”, nos contó la interiorista Laura Schiebel sobre este trabajo realizado para una familia extranjera que se mudó a la Argentina.
En el interior, de la construcción original mantuvieron el volumen de piedra de la chimenea, que divide el comedor del living.
En la galería no hay una parrilla tradicional, sino una chimenea de piedra calcado del que está en el interior. “Como el espacio es amplio, podemos hacer festejos que, en invierno, se prolongan por la presencia del hogar”
Entornos relajados y acogedores
Limpita y moderna
El contorno vidriado exigía una buena climatización. Además de losa radiante y equipos frío-calor bajo silueta, en el living se optó por un biohogar con campana exenta, una elección funcional y estética que, a diferencia de una chimenea a leña, evita humo y hollín.
Con frentes minimalistas
“Proyectamos una distribución abierta y diáfana, con un lenguaje minimalista en cuanto materiales en el que un hogar dentro de un volumen blanco basta como división virtual entre dos sectores“, nos dijo la arquitecta Camino Alonso, de estudio madrileño Ábaton, revelando los múltiples usos y aportes estéticos de esta chimenea.
Los metales
“Siempre nos gustaron las casas de los años 70, y esta conserva varios detalles marcados de aquella época. Por ejemplo, la chimenea color cobre, que decidimos mantener tal cual estaba. La usamos todo el tiempo", nos dijo Valeria Montagnani, creadora de Plaintextiles, cuando la visitamos en su casa de Las Lomas de San Isidro”.
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