Seleccionamos 20 chimeneas de casas publicadas en revista Living

Minimalistas, clásicas, de piedra o material, inmensas o integradas con sutileza en la arquitectura, les traemos modelos que crean atmósferas únicas

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Las chimeneas son fuente de un bienestar que va más allá del calor que irradian pero, también, son gestos de diseño capaces de definir la identidad de un espacio. Hoy les traemos nada menos que 20 casas muy reales, que publicamos en estos últimos tiempos. ¡Pero las primeras son inéditas!

Una miradita a Living de junio

En el número de Living que pronto van a poder tener entre manos, visitamos cuatro departamentos y cinco casas... cada una con su chimenea súper especial. Veamos.

En un proyecto del estudio Leone-Loray, una salamandra estándar se convierte en joya revestida por azulejos artesanales.

La chimenea lograda por Sherriff Estudio, como si siempre hubiera estado ahí. Santiago Ciuffo

Una de las operaciones más importantes que tuvo que hacer Sherriff Estudio en una profundísima reforma que llevaron a cabo en San Telmo fue sumar un hogar a leña, algo que la casa no tenía pero que era un deseo muy claro de los clientes; para asegurar el tiraje, perforaron la bovedilla para llevar el conducto hasta el exterior. Consiguieron un frente antiguo en un departamento en Recoleta, lo desmontaron y lo volvieron a armar en la casa, en una estructura construida en seco.

La chimenea como vértice de líneas funcionales que surgen de ella como rayos: el tiraje altísimo, un tramo de la escalera que conecta tres niveles y un mueble de asiento y guardado, vistos en una reforma de Estudio Plök. Santiago Ciuffo

Mariano Manzi y Juan Augusto Laplacette tienen un hogar de piedra de demolición con un fondo espejado que se complementa con la pieza de vidrio repartido colocada encima para dar profundidad y duplicar la vista. Anabella Sor

En la casa de Paloma Kon y Martín Irizar, al frente de su propia marca de muebles de diseño desde hace dos décadas, Junto al hogar, diván en cuero (Irizar Kon) y bloques gigantes (Blockosso) en la chimenea de época. Santiago Ciuffo

Marcar épocas

Las chimeneas son conductoras de calor, pero también de estilo, porque comunican de manera contundente una sensación de otros tiempos.

En el living del arquitecto Marcelo Williams, frente a chimenea estilo Luis XV que compró en una remate y una fantástica chaise longue diseñada por él mismo. Los accesorios grises, a tono con las paredes. Daniel Karp

“A este living lo distinguí con una puesta escenográfica. Adelanté la pared para poner una chimenea antigua flanqueada por bibliotecas y un bar. Para que pareciera original, reproduje las molduras”, nos contó el arquitecto Marcelo Williams sobre la reforma y el interiorismo de su propia casa.

En una casa provenzal que vimos recientemente, dormitorio con chimenea de ladrillo y mampostería con la impronta medieval del lugar. Jean-Baptiste Thiriet

Grandiosas

Jimena Frontera decidió reformar la casa donde creció y darse el gusto de convocar a la arquitecta Silvia Soqueff para darle personalidad a la obra. El antes y el después, sumamente elocuente, muestra el impacto de integrar el hogar en una pared expresiva, en este caso, con un frente de porcelanato símil óxido ‘Piú Hander’ (Cerámica Piú) y nichos para la leña.

El estudio Langer-Costanzó hizo un espectacular trabajo con esta doble altura, donde la estructura que contiene la chimenea concentra arte, color y función. Mesas de arrime y lámpara de pie (Federico Churba), mesas de centro Sollos (Solsken). Maia Croizet

La mesa del comedor "formal" a dos pasos del living, fue diseñada por la arquitecta Andrea Von Chrismar, a cargo de la obra. Nicole Castillo

“La chimenea es fundamental en el living, y fue diseñada como un elemento imponente para darle carácter al ambiente. Si bien el fuego queda al mismo nivel que el sillón, el frente y el tiraje se elevan mucho más”, nos la arquitecta Andrea Von Chrismar, al frente del estudio AVON Arquitectos, sobre esta obra que llevó a cabo al sur de Chile.

De piedra (y gemelas)

“Con un enfoque práctico y sustentable, trabajamos con materiales que perduran en el tiempo con dignidad y que son fáciles de mantener en el día a día de una familia joven”, nos contó la interiorista Laura Schiebel sobre este trabajo realizado para una familia extranjera que se mudó a la Argentina.

Mesa con tapa de granito ‘Boreal’ y base de petiribí y sillas de laurel hechas con piezas encastradas (Lau Interiors).

En el interior, de la construcción original mantuvieron el volumen de piedra de la chimenea, que divide el comedor del living.

Sillones, camastro, mesa ratona y de apoyo de guayubira (todo de Lau Interiors).

En la galería no hay una parrilla tradicional, sino una chimenea de piedra calcado del que está en el interior. “Como el espacio es amplio, podemos hacer festejos que, en invierno, se prolongan por la presencia del hogar”

Entornos relajados y acogedores

Atención al detalle: tanto la tapa de la chimena como los estantes son de quebracho. Javier Picerno

El cielorraso de ladrillo y los estantes junto a la chimenea se blanquearon ligeramente para acallar los materiales en pos de un ambiente muy sereno. Santiago Ciuffo

Limpita y moderna

El contorno vidriado exigía una buena climatización. Además de losa radiante y equipos frío-calor bajo silueta, en el living se optó por un biohogar con campana exenta, una elección funcional y estética que, a diferencia de una chimenea a leña, evita humo y hollín.

En la casa que diseñó para su familia el arquitecto Fernando López Pons, el living remata en una chiemena de chapa sobre un biohogar contra una pared revestida en lapacho. Daniel Karp

Con frentes minimalistas

Geometría pura equilibrada por las antiguas vigas de roble en esta obra del Estudio Pareil. Jean-Baptiste Thiriet

En su casa de Seattle, el arquitecto Jon Gentry hizo una chimenea estilo Rumford que, con su boca angosta y alta, evita el humo en el interior e irradia más calor al ambiente. A los costados, el hormigón se convierte en bancos. Kevin Scott

A la chimenea original de su casa años 70, la estilista Daniela Rusak le sumó estantes para pocos objetos decorativos, como las piezas de cerámica de Blau. Magalí Saberian

La mesa ratona antigua originaria de China acompañada por diseños del danés Hans Wegner: la butaca ‘OX’ de cuero marrón casi anaranjado y una pareja de sillas ‘CH25’. belen-imaz-(estudio-abaton)

“Proyectamos una distribución abierta y diáfana, con un lenguaje minimalista en cuanto materiales en el que un hogar dentro de un volumen blanco basta como división virtual entre dos sectores“, nos dijo la arquitecta Camino Alonso, de estudio madrileño Ábaton, revelando los múltiples usos y aportes estéticos de esta chimenea.

Los metales

Sofás (Roche Bobois). Mesa baja de cemento y resina (Silvina Apás), sillas (Zeta Concept Store). Obra en blanco y negro de Lisy von Zehmen. Almohadones de Plaintextiles. Santiago Ciuffo

“Siempre nos gustaron las casas de los años 70, y esta conserva varios detalles marcados de aquella época. Por ejemplo, la chimenea color cobre, que decidimos mantener tal cual estaba. La usamos todo el tiempo", nos dijo Valeria Montagnani, creadora de Plaintextiles, cuando la visitamos en su casa de Las Lomas de San Isidro”.