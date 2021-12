Obra titánica. Recorremos una casa histórica de San Isidro, donde una galería de arte abrió su nueva sala subterránea

“Esta era mi casa. Ahora, mi casa es mi cuarto”. Al contrario de lo que podría leerse, Clara Martínez dispara la frase sin resignación ni añoranza. “Mudarnos acá desde Avenida de Mayo tuvo la intención específica de darle la bienvenida a la gente de un modo más personal y amable”, comparte, consciente de que las famosas cajas blancas suelen inhibir más que recibir.

Para esta vivienda familiar en un barrio lejano del Centro en 1930, el estudio Sánchez, Lagos y de la Torre tomó el estilo colonial californiano. Daniel Karp

“Mi bisabuelo fue el primer galerista de Buenos Aires. Cuando el dueño de la casa de fotografía Witcomb (donde había entrado como pinche) lo hizo socio, arrancó a hacer exposiciones. Fue una enorme influencia para mi padre, que en 1977 abrió Jacques Martínez Arte Contemporáneo en la calle Florida, un espacio absolutamente vanguardista, y luego se mudó a Avenida de Mayo. " Después de años de haber cerrado, le propuse reabrirla juntos. Al principio me dijo que no, que una galería debe tener el nombre de su galerista. Pero me negué rotundamente. ‘Quiero reabrir la galería Jacques Martínez, que a esta altura no somos ni vos ni yo’”. Es cierto, ya es patrimonio de tres generaciones y de la historia del arte argentino.

Una obra titánica en pleno San Isidro

El arquitecto Cristian O’Connor nos explica que la obra fue como construir una pileta llena de tierra: primero se apuntaló el perímetro; recién después entró la retroexcavadora. “Formamos un círculo de confianza en el que cada uno aportó su expertise: Clara, yo y Rodi Riva, el constructor, sin quien no se hubiera podido concretar el proyecto”.

“Le conté al arquitecto Cristian O’Connor mi plan de instalar la galería en un galpón que diera a la calle y lo descartó. ‘¿Y vos qué harías?’, le dije. ‘Yo la haría subterránea, donde está la entrada de autos, que ya es dura, así no tocás el jardín’. Ahí mismo lo contraté”

La imagen del antes, de cara a la calle Roque Sáenz Peña. La raja entre los muretes de cemento es el techo translúcido del nuevo espacio de exposiciones. Añosa, la enredadera sobre la pared no se tocó. Daniel Karp

Vamos a la sala subterránea

Tras la puerta de entrada nos recibe un hall con los mismos tacos de madera que veremos abajo. A mano derecha está la antigua escalera con alzadas revestidas en mayólicas que tiene un nuevo tramo igualmente espiralado. Sobre el círculo negro, que funciona como guía para pisar en la dirección correcta, pronto colgará una lámpara-escultura para reforzar esa advertencia de modo alternativo.

“La sensación que conseguimos es que sea tan agradable ir para arriba como para abajo”, comparte O'Connor. Cortesía Carlos Furman

"Aplicamos un concepto de patio inglés (‘abajo’ no quiere decir ‘oscuro’) y tamizamos la entrada de luz con tela náutica, como hizo Renzo Piano en la galería Cy Twombly de Houston." Arq. Cristian O’Connor, a cargo del proyecto

“Esto es, sobre todo, una trastienda de lujo, con humedad y temperatura reguladas y un sistema de paneles que permite mover con seguridad las obras", señala Clara sobre cuadros firmados por consagrados como Felipe Noé o Ernesto Deira, o talentos emergentes. Daniel Karp

"Nuestro mayor activo es la trastienda. Antes, el público general no pedía verla; venía la gente especializada a mirar lo que quería y se lo teníamos listo. Acá, la sala de exposiciones convive con ella." Clara Martínez, dueña de casa y directora de la galería Jacques Martínez

“Más importante que elegir los tacos de madera fue la decisión de hacer con ellos un rectángulo tal que la pared y el piso formaran un continuo”, explica el arquitecto O'Connor. Cortesía Galería Jacques Martínez

Arriba, una imagen de la muestra “Bestiarias”, de la artista Loló Bonfanti, que estuvo colgada hasta fines de noviembre. El 7de diciembre se inaugura “Incidencias”, de Pablo de Monte. Para estar al tanto de todas las actividades, basta con consultar el Instagram de Galería Jacques Martínez.

Ambientes sociales

“Al principio, intenté dividir: que una parte del jardín se mantuviera como sector privado, por ejemplo; lo mismo con el living. Pero comprobé que no funciona… Los visitantes se apropian la casa con naturalidad. Y está buenísimo. Creo que tenemos que dar algo más que los museos”, dice Clara.

Sobre un arcón del siglo XVII, escultura en madera de Nino, artista popular brasileño. Acrílico sobre tela “Joan Baez” (1967) de Ernesto Deira. Al fondo, el acrílico con forma de oreja es de Elena Acquarone. Daniel Karp

El piso de calcáreos junto al living indica que el espacio donde hoy está parte de la trastienda es una sección techada de la galería original de la casa, una intervención previa a la mudanza de Clara, hace once años.

Una parte de la trastienda, vista desde y hacia el living. Daniel Karp

“Viví muchos años en Brasil y me sumergí a fondo en su cultura. Me costó muchísimo esa vuelta. Creo que fue en ese momento cuando empecé a pensar: ‘¿Qué pasa si abro la galería de papá... con papá?’”

Sillas (Mercado Libre) tapizadas con tela de la Compañía del Comercio. Daniel Karp

En el lugar de trabajo del equipo de Jacques Martínez, al fondo, dos obras de Remo Bianchedi y una escultura de Enio Iommi. En la pared enfrentada a la biblioteca, óleo de Héctor Giuffré “El pintor y la modelo”.

Todas las obras detrás del sofá modular son de Pablo de Monte. La araña hecha en Murano es un diseño de Carlo Scarpa para Venini. Daniel Karp

Luego del living hay un estar comunicado con el comedor. Sobre la pared con raja transparente que da a la cocina, cacerolas de piedra jabón y barro de Minas Gerais y platos de barro pintado de Salvador de Bahía.

Como fondo del juego de mesa y sillas ‘Tulip’, cuadro en técnica mixta sobre hardboard de Daniel Senise, artista de la llamada Geração 80. En el comedor formal, sillas tapizadas en brin (Compañía del Comercio) y un plano original de la casa. Daniel Karp

Una cocina para suspirar

Un detalle maravilloso en esta cocina con un tradicional piso de baldosas color terracota: el enorme mueble curvo con tapa de mármol. Daniel Karp

“Cuando vine a ver la casa para comprarla, hace 11 años, no sabía que era de los creadores del edificio Kavanagh. Sí sabía que acá había vivido la artista Mara Marini, conocida de mi padre”.

Si en la escalera principal las alzadas de los escalones están revestidas en mosaicos azules, la de la cocina tomó ese color pleno, un detalle simple que la llena de frescura Daniel Karp

A continuación, el bar

Detrás de dos tallas en madera que Clara encontró en una feria en una plaza de San Pablo, más planos de esta casa, hechos sobre tela por el estudio Sánchez, Lagos y de la Torre. Daniel Karp

La reformulación de este espacio como una suerte de bar para servirse algo y luego ir a disfrutarlo al jardín con el resto de los visitantes responde al objetivo fundamental de hacer de la galería también un lugar de encuentro.

“Cristian propuso demoler una construcción de servicio para dejar libre lo que ahora es el jardín junto al bar, pensado para que la gente se reúna en las inauguraciones”. Además de ganar ese espacio, hoy se aprovecha astutamente los árboles del vecino.

Junto a la nueva ventana (réplica de las que ya había en ese sector), escultura de Hernán Guiraud. En el rincón inferior derecho, la escalera exterior ofrece otra entrada a la galería. Daniel Karp

El boceto del arquitecto O'Connor muestra el corte longitudinal del proyecto. Cortesía Arq. Cristian O'Connor

Área privada

“Yo no era una persona de cuarto antes”, se ríe nuevamente Clara cuando llegamos al suyo y recordamos cómo empezó la charla. Sobre el respaldo, pintura de Cuti Pradére, que en Brasil firmaba Carmen Ramos. Junto a la ventana, obra en técnica mixta sobre madera del joven artista argentino Ramiro Oller.

Almohadones bombón y pie de cama pintado a mano (Mercedes Segura). Daniel Karp

“Compré la chaise longue de Le Corbusier en Interieur Forma. Desde 1982, vivió conmigo en Buenos Aires, San Pablo, Río de Janeiro y nuevamente Buenos Aires”.

B&B

Con sus hijos más grandes, Clara decidió crear en planta alta un bed & breakfast de dos habitaciones. Ideal para los amantes del arte, la arquitectura y la naturaleza.

Mantas de La Rioja. Almohadones escoceses pintados a mano y caramelo (Mercedes Segura). Daniel Karp

“Este es un boceto para el retrato de Ignacio Pirovano, de Héctor Giuffré, y fue donado al MAMBA por su mujer. Está esperando que lo vengan a buscar para reunirse con la pintura en la colección Ignacio Pirovano”.

Tres pinturas de Pablo de Monte, cuya muestra la galería inaugura el 7 de diciembre. Plato y bol de vidrio amarillo (Salazar Casa). Daniel Karp

Pocos saben que, al margen de su experiencia como galerista, Clara es botánica. Como tal, se ocupó personalmente del diseño de su jardín.

En uno de los tantos rincones mágicos y misteriosos del jardín, bancos de Diana Cabeza. Daniel Karp

“Como muchos estudios de esa época, Sánchez, Lagos y de la Torre hacía pintoresquismo. En este caso, tomaron el estilo colonial californiano y el bolseado responde a las paredes irregulares de adobe”, nos cuenta Cristian O’Connor.