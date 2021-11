En Alberdi: La casa y taller de la artista Desirée De Ridder en un casco de estancia diseñado por Jorge Bustillo

Crecer en el campo fue lo que llevó a Desirée De Ridder a dedicarse al arte. Su madre, May Perkins, fue una de las siete hijas de Carlos Edmundo Perkins, estanciero y forjador de El 29, la emblemática estancia ubicada cerca de Alberdi que después fue dividida entre sus descendientes. Allí, en 1964, la madre de Desirée le pidió al arquitecto Jorge Bustillo -hijo del creador del hotel Llao Llao y del Casino de Mar del Plata entre tantas obras- que construyera su propio casco, al que bautizó La Providencia y que le heredó a su hija tras su muerte en 2008.

Desde entonces, Desirée ha hecho de este sitio un refugio en el que realiza la mayoría de su obra y ofrece residencias para artistas. Un lugar maravilloso que refleja como ningún otro el estilo criollo de una ceramista que ama la pampa y las tradiciones de su país.

"Al terminar el secundario, en 1991, me di cuenta de que el arte era mi vida y me inscribí en la Escuela Prilidiano Pueyrredón para cursar el profesorado de pintura. Fueron cinco años llenos de aprendizaje, donde por primera vez tuve contacto con la escultura"

Aunque la casa cuenta con dos galerías, a Desirée le gusta sentarse a tomar el té en esta porque desde aquí contempla el atardecer. Las piezas colgadas de columnas son obra de la dueña de casa y una muestra de su amor por el color.

Los muebles son los que compraron sus padres cuando equiparon la estancia a mediados de los años 60 y también de esa época es la araña de bronce.

El dormitorio de la dueña de casa está ubicado en la torre que originalmente se pensó como el escritorio de su padre.

Bustillo colocó dos bibliotecas empotradas a los costados de la ventana para que se usaran de archivero. El mueble es obra de Margarita Perkins, tía de Desirée.

“Haber pasado la vida rodeada de animales salvajes y de ganado, observando sus formas, movimientos y colores, me dio una sensibilidad particular. Hoy siguen maravillándome no bien abro la ventana de mi cuarto”