“Queríamos un departamento lo más parecido a una casa posible: con parrilla, jardín y pileta”

Una pareja que reparte sus días entre Mar del Plata y Núñez nos abre las puertas de su departamento siempre verde.

PARA LA NACION Arq. Eugenia Cides Escuchar Nota

Daniela Álvarez es licenciada en Administración de Empresas y lleva las cuentas de Malva Arquitectura, el estudio de arquitectura de su hermano Maximiliano, que construyó el edificio de Núñez donde vive con su marido, Francisco Espinosa. Él es licenciado en publicidad y tiene una agencia de marketing digital llamada Trópico que, entre otras cosas, se ocupa de la imagen de Malva.

Daniela y Francisco nos recibieron en su departamento de Núñez, dentro del edificio que proyectó el estudio de arquitectura de su hermano y cuñado, respectivamente Daniel Karp

Los dos estuvieron involucrados en el proyecto de este edificio del cual además participaron como inversores, una decisión que los enorgullece.

El departamento tiene espacios verdes a cada lado del sector social. Junto a la cocina se encuentra la parrilla, que veremos a continuación Daniel Karp

“Vivimos entre Buenos Aires y Mar del Plata, que es mucho más tranquila y menos calurosa que la Capital. Por eso acá queríamos un departamento lo más parecido a una casa: con parrilla, jardín y pileta, fresca y silenciosa”, comparten. “El edificio fue evolucionando y ahora está en su mejor momento. Además de que cada uno hizo alguna pequeña obra para adaptar su departamento a piacere, también intervinimos los espacios comunes".

Pasto a la altura de las ventanas y la parrilla a la altura de la puerta que sale de la cocina. Daniel Karp

La pareja eligió el primer piso, próximo a la cota cero, para sentirse más cerca de una casa que de un departamento. Acertaron, porque ahora disfrutan de dos jardines que se armaron sobre las losas del estacionamiento y del área de servicio de la planta baja. Uno, con pileta; el otro, con parrilla.

La biblioteca es un diseño de Malva ejecutado por Chapa Chapó Muebles. Daniel Karp

Los pulmones verdes están alineados entre sí, a lado y lado del living-comedor. Cuando se abren las ventanas, permiten la ventilación cruzada, otra figurita difícil en las propiedades porteñas.

Pintaron la escalera y la pared en 'Verde Petróleo’ (paleta de Mesopotamia para Sherwin Williams) para fundir ambos planos Daniel Karp

“Las áreas de trabajo se mezclan con las de expansión y descanso. Tenemos un montón de lugares donde hacer videollamadas: la mesa, el sillón, el bajoescalera, los escritorios de los cuartos. ¡Hasta nos conectamos desde la pileta!”, nos cuenta Daniela.

Las muelitas son asiento y, además, escalones para acceder al jardín. A la derecha se vislumbra el paso al dormitorio principal en planta baja Daniel Karp

“No solo corre mucho aire, sino que entra refrescado por el agua”, se entusiasma la pareja, que reparte sus días entre una casa en la costa bonaerense y este departamento.

Con buen criterio, la pileta se ve y se siente desde todos los ángulos de la casa. Reposeras (Confort y Muebles) Daniel Karp

Manta de lana tejida a mano (Elementos Argentinos). Silla (Bacano) Daniel Karp

La losa de hormigón visto desaparece en el dormitorio principal, reemplazada por un cielo raso blanco que aporta mayor silencio visual.

Circulación fluida, mucho aire y luz y cortinas roller para el momento de mitigar el sol. Daniel Karp

De vuelta a la cocina

Isla y mesa de comedor en petiribí (diseño de Malva ejecutado por el carpintero Eduardo Quiroga). Daniel Karp

Piso prefinished (The Flooring Company). Aberturas de aluminio (König Group). Daniel Karp

En una caja de materiales sobrios, las sillas azules, el mural y la caja de la escalera se convirtieron fácilmente en el foco de atención.

Al fondo, el mural que realizó in situ el grupo Buenos Aires Pasteup Daniel Karp

La biblioteca aprovecha el espacio bajo la ventana y deja los libros al alcance de la mano Daniel Karp

Entre todos los integrantes de la familia se hicieron cargo de diseñar el paisajismo del edificio y de mantenerlo en buen estado. Como enredaderas, eligieron ampelopsis y enamorada del muro.