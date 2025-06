Son familia y unieron fuerzas para comprar un terreno donde construir dos casas, cada una con su pileta

La arquitecta Cecilia Gómez Abuin se las ingenió para cumplir con los ideales que tenía para una casa propia: la quería ubicada dentro del mapa porteño, con luz natural, jardín, pileta, ambientes integrados y una planta baja a nivel de la calle. “Esa pulseada se la gané a Sebastián, por haber sido yo quien estuvo a cargo del proyecto”, anticipa, entre risas, la creadora de Monoestudio, quien convenció a su hermano de embarcarse en lo que define como una “vecindad”.

“Se trata de dos casas de tamaños casi idénticos, cuya distribución se amolda a los distintos formatos familiares. “Nosotros somos cuatro: mi marido, Santiago Pinasco [dueño de la galería de arte Espacio Pinasco]; mis dos hijos, de 12 y 15, y yo. Ellos son seis, con chicos de entre 4 y 22 años. Las dinámicas, por ende, difieren”, detalla.

“En algún momento pensamos en dejar un paso común para que cruzasen con facilidad entre primos, pero de inmediato recalculamos y optamos por mantener cada cual su privacidad. En la práctica, sin embargo, acudimos a algún que otro grito o traficamos comida a través de una de las ventanas de servicio”.

Antes de dar inicio a la obra, el terreno era casi un baldío . “Acá había una casa chorizo , pero cuando llegamos no tenía ni techo ni puertas ; solo quedaban algunas paredes ahogadas entre plantas”, recuerda Cecilia.

“Las ventanas son de chapa, por la nobleza material que buscábamos. Me costó convencer al resto, porque no tienen las prestaciones de las de PVC, pero me gusta su flexibilidad para diseñar tamaños y jugar con colores distintos”.