Recorremos la casa de una Directora de Arte con muy buen ojo para el diseño y las joyas vintage

Ubicado en un edificio racionalista, el departamento de Mariana Sourrouille despliega toda la riqueza de un universo pleno de color y creatividad

Una espectacular escalera de piedra fue la contraseña. Incluso antes de emprender la subida, Mariana Sourrouille supo que estaba llegando a su próxima casa. “Queríamos un departamento que se distinguiera por alguna característica particular, y cerca de la escuela de nuestra hija. Estuvimos mucho tiempo buscando hasta llegar acá”, repasa. El hallazgo fue esta unidad en un edifico racionalista de 1940 con balcones curvos y esa entrada que los impactó desde el minuto cero.

Papeles estampados (Tres Tintas, Barcelona) y perchero 'Modular', diseño de Alejandro Sticotti, en lenga maciza. Daniel Karp

Del trabajo a casa

Mariana es Directora de Arte, esa profesión que muchos no sabríamos definir. Así que le pedimos que lo hiciera ella. “La dirección de arte habla de la estética de un film, una publicidad o una obra de teatro. Mi tarea abarca el diseño de decorados y la búsqueda de locaciones, es decir, los escenarios donde se desarrollarán las historias“, nos explica esta creadora que empezó a estudiar escenografía y vestuario por curiosidad y terminó descubriendo un universo fascinante.

La vista hacia el hall de entrada con una serigrafía de Leopoldo Torres Agüero (Praxis). Daniel Karp

"Cuando nos mudamos, no teníamos casi nada. Empezamos con cosas heredadas, muebles que conseguí a bajo costo en las filmaciones donde trabajé, y sillones y lámparas de compraventa." Mariana Sourrouille, directora de arte

Mariana comparte el hogar con su marido, productor audiovisual, y su hija, estudiante de diseño integral. En su casa hay ojos entrenados, algo que se evidencia cuando recrea cada ambiente durante la conversación telefónica que mantenemos. En ella se cuela el rumor de un tren con rumbo a Dessau, donde los tres visitarán el icónico edificio de la Bauhaus, trayecto ideal para abundar en detalles sobre la elección de los muebles y piezas más queridas. El entusiasmo de los pasajeros llegando a la estación marcará el final de su relato, pero seguro traerá nuevas inspiraciones para la casa familiar.

Sillas 'Cesca' con estructura tubular cromada y asiento y respaldo de ratán natural. Sobre la mesa de comedor con tapa de vidrio, una fuente comprada en el Centro Pompidou. En la pared, obra de Lupe Marin. Daniel Karp

La biblioteca fue la primera gran adquisición de este hogar de lectores. ¿Su visión? Sencillamente, un comedor rodeado de libros.

Coronando la estantería 'Thai' (Eugenio Aguirre), una colección de objetos en vidrio heredada. Luminaria colgante en acrílico y alfombra de algodón plano (Graciela Churba). Daniel Karp

“Cuando propuse comprar la poltrona Eames, ni mi marido ni mi hija se mostraron muy entusiasmados. Al final, se convirtió en la favorita de todos porque, ademas de bella, es realmente muy cómoda”.

Tres elementos para un rincón de lectura perfecto: la biblioteca de madera y vidrio, la poltrona Eames tapizada en cuero y una lampara de pie vintage (Ejército de Salvación). Daniel Karp

Saber mirar

De viajes, de casas de iluminación, de diseñadores o de mercados de pulgas, aquí las lámparas son muchas y variadas. “La luz y los climas que se pueden generar con ella son súper importantes para mí”, apunta la anfitriona.

Formada con grandes maestros del género, Mariana describe el mundo detrás de cámaras como un espacio de creación y adrenalina. Daniel Karp

“Me gusta rodearme de objetos y muebles con historia, que mi casa sea personal y no un mandato de las tendencias. De alguna manera, también somos personajes en un escenario”.

Sobre el vajillero (Eugenio Aguirre), escultura 'La sonámbula', de Yoshitomo Nara. Alfombra de lana (Ilo argentino), banquito artesanal tallado en madera de palo santo y mesa ratona de mármol de Carrara y bronce. Daniel Karp

La pared reúne un conjunto ecléctico: fotografía enmarcada de Ignacio Sourrouille, cuadro de German Wendel, acuarela gato de Daniel Karp y las gallinas de Claudia Melo. Sillones en madera y cuero color natural. Daniel Karp

Con nombre propio

El espacio de trabajo se armó con una tabla enchapada en melamina sostenida por caballetes y un sillón giratorio (Harturo). Daniel Karp

¿Un tip para encontrar tesoros vintage? La experta recomienda ir en busca de cosas puntuales y siempre tratar de hacer el ejercicio de imaginar el objeto en contexto.

“Todo lo que está dando vueltas por la casa va a parar a mi escritorio”, reconoce esta Directora de arte amante de los lápices y los cuadernos, que se trae de cada viaje. Daniel Karp

El toque personal

El empapelado es fruto de una investigación familiar que se activó después de ver la estampa en una revista. Buscaron variantes y combinaciones y eligieron revestir con él los lugares de paso, porque temían aburrirse pronto de otro modo.

Wallpaper comprado en Barcelona (Tres Tintas). Sobre el banco 'V' de madera maciza (La Base Estudio), una lámpara hecha con impresión 3D y un dibujo de Leopoldo Presas. Arriba, lámina del fotógrafo Mario Testino. Daniel Karp

Con 22 años, la hija de la pareja fue armando su cuarto a medida que fue creciendo y definiendo sus gustos. Desde ya, no faltan los objetos vintage, ni tampoco algunas cosas que “tomó prestadas” del rico acervo de su mamá.

Silla tapizada (Objeto Secreto) y lámpara de pie (Ejército de Salvación). Cubreedredón (Luna Oks) y almohadones (De Levie). Daniel Karp

En su propio dormitorio, Mariana tomó un camino muy distinto al del resto de la casa. Es un lugar de descanso sin ninguna decoración o distracción: así de simple es el concepto cuarto donde solo entra lo esencial.