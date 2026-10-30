Samsung renueva su apuesta premium con las Galaxy Tab S12: inteligencia artificial, pantallas gigantes y foco en la productividad

En un mercado tecnológico que cada vez demanda mayor versatilidad para el trabajo híbrido, Samsung anunció el lanzamiento en la Argentina de su nueva línea de tablets premium: la Galaxy Tab S12 Series. Compuesta por los modelos Galaxy Tab S12 Ultra y Tab S12+, esta nueva generación pone el foco en la productividad, la creatividad y la integración de inteligencia artificial a través del ecosistema Galaxy AI.

Uno de los aspectos más llamativos de la nueva familia de dispositivos es su diseño. La versión Ultra ostenta un grosor de apenas 5,1 milímetros, convirtiéndola en la tablet más delgada de la marca hasta la fecha, sin sacrificar autonomía: la compañía promete hasta 23 horas de uso continuo (y 21 horas en el modelo Plus), con un sistema de carga rápida que completa el 100% de la batería en aproximadamente 95 minutos.

Esta nueva generación pone el foco en la productividad, la creatividad y la integración de inteligencia artificial a través del ecosistema Galaxy AI.

En su interior, el salto de hardware está impulsado por un nuevo procesador de 3 nanómetros que mejora un 61% el rendimiento de la unidad de procesamiento neuronal (NPU) frente a la generación anterior (Tab S11), un factor indispensable para correr los modelos de inteligencia artificial de forma veloz. A esto se suma un sistema de refrigeración mediante cámara de vapor 3D y certificación IP68, lo que garantiza resistencia al agua y al polvo.

Pantallas inmersivas y software potenciado

Las dimensiones de las nuevas Tab S12 están pensadas para el multitasking avanzado. La Tab S12 Ultra incorpora un panel Dynamic AMOLED 2X de 14,6 pulgadas, mientras que la S12+ llega a las 12,6 pulgadas con biseles reducidos. Ambas alcanzan picos de brillo de 1600 nits, incorporan la tecnología Vision Booster para adaptarse a las condiciones de luz en tiempo real y suman sonido espacial de 4 canales.

Las dimensiones de las nuevas Tab S12 están pensadas para el multitasking avanzado.

En el apartado de software (equipadas con Android 17 y One UI 9), el principal protagonista es la asistencia inteligente. Las pantallas permiten dividirse hasta en tres secciones, facilitando tomar apuntes con el clásico lápiz óptico S Pen (incluido de fábrica y con diseño ergonómico) en Samsung Notes, mientras se reproduce una clase virtual y se consulta a un asistente inteligente en simultáneo. De hecho, la función Note Assist permite resumir textos al instante.

Además, los equipos incluyen una prueba de seis meses de Google AI Pro, dando acceso a los modelos de lenguaje más potentes de Gemini. Herramientas como Gemini Notebook o las funciones nativas del navegador de Samsung permiten desde agrupar apuntes hasta resumir el contexto de múltiples pestañas abiertas.

Un ecosistema de nivel profesional

Buscando seducir al segmento de creativos y profesionales, Samsung selló alianzas para incluir un paquete de software que otorga beneficios por un valor aproximado de 600 dólares.

Las pantallas permiten dividirse hasta en tres secciones, facilitando tomar apuntes con el clásico lápiz óptico S Pen en Samsung Notes.

Las Tab S12 son las primeras tablets Android en traer preinstalado Adobe Photoshop con funciones de IA generativa (Firefly) y cuatro meses de acceso gratuito. El abanico de alianzas se completa con aplicaciones líderes que ofrecen meses de prueba o descuentos exclusivos: Notability (preinstalada), Goodnotes, LumaFusion (para edición de video profesional), Notion, Clip Studio Paint, Canva Pro, y herramientas específicas como MyScript Math y ArcSite (para dibujos CAD).

Para complementar la experiencia y asemejarla a la de una computadora portátil, ambas tablets son compatibles con las fundas Teclado Pro (con acabado en aluminio y una tecla dedicada a Galaxy AI) y el Teclado Book Cover Slim.

“La Serie Galaxy Tab S12 responde a las exigencias de un entorno corporativo dinámico: desde profesionales que alternan entre oficinas y reuniones, hasta operaciones en campo, salud o arquitectura. Diseñamos un ecosistema móvil ultradelgado que combina potencia de procesamiento, herramientas de inteligencia artificial avanzadas, multitarea fluida y la máxima protección de datos, permitiendo que un solo dispositivo resuelva tareas que antes requerían múltiples equipos”, señala Mariano Dascanio, Head of Product Marketing y Business Intelligence de la división Mobile de Samsung Electronics en Argentina.

Disponibilidad en la Argentina

La nueva línea Galaxy Tab S12 Series ya se encuentra disponible en el mercado local en color Gray (gris). Por su lanzamiento, Samsung anunció una serie de beneficios que incluyen opciones de financiamiento en cuotas sin interés, descuentos por pago al contado y la posibilidad de acceder al Plan Canje, entregando dispositivos usados como parte de pago.

Para obtener información adicional, ingresá a Samsung.com.

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