Con un patio protagonista y diseño fluido, te mostramos cómo un matrimonio reinventó su departamento de 90 m2 en Palermo

Una intervención que derribó siete tabiques, integró el verde y dio una nueva vida a cada ambiente con calidez, funcionalidad y carácter propio
Un matrimonio de años decidió dejar atrás su casa familiar para mudarse a un departamento de 90m2 en Palermo. La propiedad, que había funcionado como consultorio, estaba fraccionada por siete tabiques y tenía un patio al que no se podía acceder. Para darle un giro total, convocaron a Vint Market, de Rocío y Natalia Brunet, que integraron los muebles que la pareja decidió conservar con una propuesta de líneas curvas en materiales nobles.
El punto de partida fue estructural. “Fuimos a la primera visita, justamente, para evaluar que las paredes que obstaculizaban se pudieran tirar”, recuerda Rocío. Con todo chequeado y aprobado, liberaron la planta y organizaron la circulación en torno al núcleo curvo de hormigón del ascensor original, que conservaron y transformaron en toilette.
“La arquitectura fluye como un pasaje que conecta el boulevard arbolado con el patio del fondo, atravesando la cocina como parte natural del trayecto”. Un ritmo soñado para cualquier proyecto.
“Entre vegetación y parrilla, el patio se vive como un verdadero lugar de reunión. La fuente vertical de piedra Bali negra crea una sensación de relax que también llega al interior”.
La cocina
“Este espacio retoma el lenguaje de todo el departamento: la mesada en granito negro con terminación ‘leather’ combinado con madera de incienso, para sumar un carácter rústico y atemporal. Y las curvas, por supuesto”, contaron.
Pensada en secuencia, la isla acompaña las distintas funciones: un sector de barra con banquetas junto a la coffee station, la bacha al centro y un área de apoyo enfrentada a la columna de hornos.
El living
El espacio para ver la TV funciona también como estudio y se transforma cuando los nietos vienen a dormir, juntando los sillones para convertirlos en cama.
¿Qué se hizo?
- Se demolieron siete paredes divisorias para liberar la planta.
- Se reorganizó la circulación alrededor del núcleo curvo de hormigón del ascensor, que se transformó en toilette con ducha.
- Se abrieron las ventanas hasta el piso, convirtiendo el patio antes inaccesible en un espacio de reunión.
- Se generó un pasaje lineal que conecta visual y funcionalmente el frente del departamento con el patio, atravesando cocina y comedor.
- Se proyectó iluminación indirecta con led en cocina, patio y rack de TV para generar calidez y resaltar detalles arquitectónicos.
La suite
“Es el único espacio separado dentro de la casa; un refugio íntimo dentro de un departamento que propone un estilo de vida actual, con todos los espacios integrados y comunicados”, contaron.
“Desde la cama se escucha la caída del agua de la fuente, un detalle que convierte al dormitorio en un refugio de calma”.
