Con un patio protagonista y diseño fluido, te mostramos cómo un matrimonio reinventó su departamento de 90 m2 en Palermo

Una intervención que derribó siete tabiques, integró el verde y dio una nueva vida a cada ambiente con calidez, funcionalidad y carácter propio

Un matrimonio de años decidió dejar atrás su casa familiar para mudarse a un departamento de 90m2 en Palermo. La propiedad, que había funcionado como consultorio, estaba fraccionada por siete tabiques y tenía un patio al que no se podía acceder. Para darle un giro total, convocaron a Vint Market, de Rocío y Natalia Brunet, que integraron los muebles que la pareja decidió conservar con una propuesta de líneas curvas en materiales nobles.

Rocío y Natalia Brunet de Vint Market, a cargo del proyecto de reforma del departamento. JONATHAN REICCHOLZ

El punto de partida fue estructural. “Fuimos a la primera visita, justamente, para evaluar que las paredes que obstaculizaban se pudieran tirar”, recuerda Rocío. Con todo chequeado y aprobado, liberaron la planta y organizaron la circulación en torno al núcleo curvo de hormigón del ascensor original, que conservaron y transformaron en toilette.

ANTES. El patio estaba en un estado tristísimo, no se usaba en absoluto. Para las aberturas que llevaron hasta el piso, Vint Market diseñó un sistema que permite embutir por completo sus tres hojas corredizas, lo que refuerza la invitación a salir. Jonathan Reiccholz

“La arquitectura fluye como un pasaje que conecta el boulevard arbolado con el patio del fondo, atravesando la cocina como parte natural del trayecto”. Un ritmo soñado para cualquier proyecto.

“Diseñamos canteros suspendidos revestidos con Tarquini. Detrás pasamos la iluminación y el riego automático”, contaron las arquitectas. Macetas y plantas (Ciudad Naturaleza). Fuente vertical de piedra Bali negra y piso de mármol Travertino en patrón francés. Jonathan Reiccholz

“Entre vegetación y parrilla, el patio se vive como un verdadero lugar de reunión. La fuente vertical de piedra Bali negra crea una sensación de relax que también llega al interior”.

Revestimiento color ‘Palladio’ de Tarquini. JONATHAN REICCHOLZ

La cocina

“Este espacio retoma el lenguaje de todo el departamento: la mesada en granito negro con terminación ‘leather’ combinado con madera de incienso, para sumar un carácter rústico y atemporal. Y las curvas, por supuesto”, contaron.

Antes y después. Muebles de cocina combinados en incienso y laqueado ‘Gris Visón’ de Alba (Oku Taller). Jonathan Reiccholz

Pensada en secuencia, la isla acompaña las distintas funciones: un sector de barra con banquetas junto a la coffee station, la bacha al centro y un área de apoyo enfrentada a la columna de hornos.

Artefacto sobre isla (Vint Market) y banquetas (Landmark). JONATHAN REICCHOLZ

El living

El espacio para ver la TV funciona también como estudio y se transforma cuando los nietos vienen a dormir, juntando los sillones para convertirlos en cama.

Mueble de TV hecho en melamina ‘Scotch’ de Faplac (Vint Market). Sillón (CDI). Las puertas de hierro esterilladas (Vint Market) permiten abrirlo o cerrarlo y, también, poder supervisar desde la cocina a los chicos que miran la tele. JONATHAN REICCHOLZ

La mesa estilo Chippendale que traía la dueña de casa recibió un laqueado negro mate que realza su carácter atemporal. Sillas (Asuni Señor), cuadro (Paula Vinuesa Arte) y artefacto de luz (Vint Market). Sofá y almohadones (Divanlito). JONATHAN REICCHOLZ

¿Qué se hizo?

Se demolieron siete paredes divisorias para liberar la planta.

Se reorganizó la circulación alrededor del núcleo curvo de hormigón del ascensor, que se transformó en toilette con ducha.

Se abrieron las ventanas hasta el piso, convirtiendo el patio antes inaccesible en un espacio de reunión.

Se generó un pasaje lineal que conecta visual y funcionalmente el frente del departamento con el patio, atravesando cocina y comedor.

Se proyectó iluminación indirecta con led en cocina, patio y rack de TV para generar calidez y resaltar detalles arquitectónicos.

Sillón individual (Landmark). Banqueta negra, consola, racks colgantes y artefactos de iluminación (Vint Market). Cuadro (Paula Vinuesa Arte). JONATHAN REICCHOLZ

La suite

“Es el único espacio separado dentro de la casa; un refugio íntimo dentro de un departamento que propone un estilo de vida actual, con todos los espacios integrados y comunicados”, contaron.

Ropa de cama y almohadas (Rosen/Delevie Casa). Aplique de pared y respaldo de cama (Vint Market). JONATHAN REICCHOLZ

“Desde la cama se escucha la caída del agua de la fuente, un detalle que convierte al dormitorio en un refugio de calma”.