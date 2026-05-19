Sorpresa en Colegiales: detrás de esta encantadora fachada, una casa completamente nueva

“La casa había estado abandonada durante más de 15 años y estaba muy deteriorada: salvo la losa sobre planta baja, la obra húmeda se hizo prácticamente de cero”, comparte el arquitecto Alejandro Bokser Amado, de estudio BAS, que trabajó en sociedad con sus colegas Pablo Carracedo y Florencia Oszurkiewicz en esta ambiciosa obra.

Desde lo estético, conservaron la fachada de valor histórico en un barrio donde conviven distintas arquitecturas del siglo XX. “Mantenerla no fue solo una decisión patrimonial, sino también urbana, ya que permite que la casa siga dialogando con su entorno. Nuestros clientes compartían esa mirada: querían una vivienda contemporánea en sus prestaciones, pero integrada a la identidad de Colegiales”.

Integración y usos múltiples

La planta baja se concibe como un único espacio continuo donde estar, comedor y cocina se definen por su posición, equipamiento y cualidad espacial.

El interiorismo se desarrolló de manera coordinada con Atelier Brüx, y el asesoramiento de iluminación —propuesta de artefactos como planteo general— estuvo a cargo de Arturo Peruzzoti. Federico Schapochnik

El estar ocupa el sector de mayor altura, donde se recupera la losa de bovedilla original. El comedor actúa como transición, con visuales abiertas hacia el patio. La cocina, ubicada bajo la terraza, se reconoce por un cambio en la altura y por la presencia de una isla que organiza el uso. Una lucarna sobre la medianera aporta luz y termina de delimitar el espacio sin necesidad de cerramientos.

La cocina, discretísima y bicolor, de cerca. Isla revestida en mármol negro Marquina con terminación "leather" y muebles bajomesada de MDF con lustre poliuritánico blanco. Federico Schapochnik

En el comedor, lámparas ‘Pluvial’ (Federico Churba), mesa de comedor hecha a medida, sillas ‘Try’ en cuero (Nosten). Sillón (La Decorería). Piso de terrazo (Moltrasio). Federico Schapochnik

Uno de los elementos centrales del proyecto es la escalera: una pieza liviana de acero, suspendida mediante tensores y revestida con chapa microperforada que permite graduar luz, privacidad y ventilación.” — Arq. Alejandro Bokser Amado, de estudio BAS

El metal se equilibra con maderas naturales, piedras reconstituidas y superficies textiles: una base material precisa y contemporánea, complementada por elementos que aportan textura y confort. Federico Schapochnik

“La casa logra una expresión moderna sin perder condición doméstica ni habitabilidad familiar, que fue una de las premisas centrales del proyecto”, dice el arquitecto.

Los elementos metálicos responden a una lógica técnica: permiten resolver estructura y detalles con resistencia y esbeltez, y además retoman parte de la concepción constructiva original de la casa. Federico Schapochnik

La paleta del inteiorismo trabajado con Atelier Brux se definió en continuidad con la materialidad de la casa. Sofá naranja 'Womb', alfombra 'Finlandesa plus' (El Espartano) de pura lana, mesa ratona hecha a medida y lámpara 'Arco'. Federico Schapochnik

“Se diseñaron dos patios: uno central y otro al fondo del lote. Ambos generan una apertura dentro de la manzana que permite el ingreso de sol directo, especialmente desde el noroeste a partir de la tarde”.

Una escalera livianísima lleva a los nuevos sectores de uso acompañada de enredaderas que van conquistando la trama de alambre. Federico Schapochnik

Vinculado al quincho, la parrilla y la expansión exterior, el último nivel funciona como epicentro social, aunque también permite usos más introspectivos o cotidianos, como el trabajo o el juego, sin interferir con la dinámica del resto de la casa.

Para controlar el impacto del sol, se incorporaron postigos de chapa microperforada —corredizos en dormitorios y rebatibles en planta alta— que mejoran el confort térmico y la eficiencia energética. Federico Schapochnik

Como se buscó diferenciar con claridad la ampliación y hacer evidente que es una intervención contemporánea, el volumen superior se hizo en negro.

Una sensación completamente distinta en esta planta alta. A la moderna construcción negra se la acompañó con calcáreos mandados a hacer a pedido a Moltrasio. Federico Schapochnik

En la planta alta existía una construcción precaria de madera y chapa que fue desmontada completamente.