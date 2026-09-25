Un monoambiente comprado en pozo se llevó al máximo de sus posibilidades

Cuando Franco contactó a la Arq. Malena Ungaro, de Ungaro Estudio, para ir a ver su departamento, acababan de entregarle las llaves. Con 28 años, estaba comprando su primera propiedad y -lejos de estar ansioso- quería resolver varias cosas antes de entrar.

El banco de mdf laqueado en la recepción es un zapatillero. Mercedes Christello

Él estaba relajado, quería tenerlo lindo antes de mudarse. Lo primero fue tomarse el tiempo para ver bien el proyecto y definirlo y después sí, empezamos una intervención por etapas.” — Arq. Malena Ungaro, fundadora de Ungaro Estudio

Soluciones de diseño

“Como suele ocurrir en este tipo de desarrollos, el había recibido un departamento completamente vacío, con una cocina básica, sin soluciones de guardado ni identidad”, resume la arquitecta.

En el mueble del recibidor se combinó una melamina Scotch del tótem con MDF laqueado. Mercedes Christello

“Empezamos por el mueble divisorio que era la apuesta más importante”, explica la arquitecta. Es que más allá de las motivaciones estéticas, había algunas cuestiones urgentes que resolver: la falta de espacio de guardado y la necesidad de organizar el ambiente para que cumpla mejor sus funciones, las principales.

En la isla el mueble bajo mesada es de melamina Scotch mientras que la mesada se hizo en granito Negro Brasil, respetando la existente. Mercedes Christello

“El cliente se animó a la isla en la cocina y fue un acierto rotundo por lo que sumó en general, no solo en guardado sino en la dinámica. La barra funciona tanto como espacio de trabajo como lugar de encuentro para recibir invitados”

El estante del sector de TV y la mesa ratona se hicieron en madera de paraíso laqueada en negro con poro abierto, para sumar calidez y contraste. Mercedes Christello

A nuevo

Del sillón y la mesa a las cortinas, las luces e incluso enchufes, poco y nada de los 31 metros del departamento quedó sin intervenir.

Malena Ungaro fue la responsable del diseño del monoambiente. Mercedes Christello

“Fue una obra en etapas, empezó por el mueble divisor y la isla, después en una siguiente etapa hizo el recibidor, el sofá y la mesa ratona y por último, el respaldo de la cama”, resume Ungaro.

En algunas de las paredes se aplicó un estuco, que aporta textura y profundidad. Mercedes Christello

“La idea del estuco surgió buscando una alternativa para jugar con la textura. Me parecía un lindo recurso que iba a sumar profundidad e implicaba una inversión mínima frente a otras alternativas de revestimientos, como la madera”.

Aunque se puede ver el dormitorio, el mueble divide claramente los ambientes. Mercedes Christello

La idea desde un principio fue mantener la estética masculina, con una paleta que se ajustara al estilo del dueño. “Nos fuimos a los tonos más grises y negros, con los que el se sentía representado”, asegura.

En el cuarto se eligió un sistema de doble paño con blackout y gasa de lino. Mercedes Christello

Forma y función

“El departamento tenía el gran desafío que se da en la mayoría de los monoambientes: lograr dividir los espacios sin que eso implique resignar luz”, explica.

El mueble es divisor y placard. Mercedes Christello

Si bien partían de la base de que había ventanas en ambos lados, la del cuarto (que además tiene un balcón) era la que ofrecía la mejor orientación y luz.

El MDF laqueado con puertas y cajones ranurados dialoga con el estuco de las paredes. Mercedes Christello

“La idea fue no bloquear de piso a techo con un mueble, pero a la vez necesitábamos que tenga ciertas dimensiones porque iba a ser el único lugar de guardado para la ropa”.

La base del mueble se aprovechó como cajonera. Mercedes Christello

“La idea era que separe, sume guardado y garantice cierta intimidad pero que también sume en estética”, explica. Hecho en MDF laqueado con todas las puertas y cajones ranurados, el diseño aprovecho al máximo la parte alta y la base, pero dejó abierto el espacio central para ganar luz y amplitud.

El sillón en pana verde le da un toque de color al living. Mercedes Christello

“Este proyecto muestra cómo, con decisiones de diseño estratégicas, un monoambiente puede multiplicar sus posibilidades sin aumentar los metros cuadrados”, concluye Malena.