Una angosta casa entre medianeras renació de sus cenizas y hoy ofrece un recorrido verde y luminoso

Una casa en Villa Urquiza parecía irrecuperable, pero su estructura sorprendió a los arquitectos, que decidieron aprovechar lo que fue creado para durar.
Es difícil imaginar una construcción en pésimo estado tras un incendio viendo esta casa de Villa Urquiza, donde predomina el verde. “En los huecos del centro de la planta, en las terrazas del frente, en las del contrafrente. Cada vez que esta obra se perfora, la vegetación se vuelve protagónica”, dice Matías Mosquera, de AtelierM, quien estuvo a cargo del proyecto junto al arquitecto Gonzalo Bardach.
“Lo que quedaba en pie aparentaba no tener ningún valor pero, estudiándolo mejor, entendimos que podía conservarse la estructura de hormigón, lo que nos alegró porque cambiarla hubiera implicado mayores costos y producir una alta huella de carbono”, agrega Mosquera, fiel a un estilo que procura limitar el impacto ambiental de la construcción.
Metálica y con alzadas vacías, la escalera tiene pedadas inyectadas con espuma para que no suenen a chapa al pisarlas, ya que están en el centro de la actividad cotidiana.
“Como el fondo del lote da al sur, las construcciones anteriores tenían patios internos y se aterrazaban para dejar entrar la luz. Entonces, nos centramos en un proyecto que también hablara de eso”.
Los materiales son pocos, y los colores también. “El gris y el negro transmiten calma y hacen que la vista se dirija a las plantas”, exlica Mosquera
“Los llenos y vacíos de la escalera metálica generan filtros entre la cocina y el afuera, y hacen que recorrerla sea una experiencia especial. “Subís casi sobre el patio interno”, dice el arquitecto Mosquera.
El living, con una pequeña distancia
La sucesión de patios garantiza que todos los ambientes tengan sol y ventilación cruzada.
Un paisajismo sorprendente
“El diseño del paisaje es obra del chileno Cristóbal Elgueta. Lo contactamos porque es especialista en paisajismo ecosistémico y piletas naturales. Cada una de sus instalaciones es única y tiene plantas distintas”, se entusiasma Mosquera hablando de un componente fundamental de esta obra. Para llevarlo a cabo, Elgueta colaboró con las paisajistas argentinas Fabiana Sambresqui y María Inés Beveraggi.
Las barandas, cercos y parasoles (WoodHead Studio) se hicieron con una sucesión de tubos de hierro oxidados, que luego se laquearon para detener su proceso de oxidación. Los maceteros llevan el mismo tratamiento.
Tanto las escaleras de hormigón que suben a las terrazas como las barandas de hierro se fabricaron con materiales rústicos que pasan desapercibidos entre la vegetación.
Subimos, pero por afuera
“Si bien la estética de la planta baja y la planta alta es la misma, en el sector privado aparece el piso de roble natural para dar un clima de mayor confort”, señala Mosquera hablando de lo que ocurre en este estar que precede la entrada a la suite principal.
En toda la casa, el lenguaje es sintético y el mobiliario, el estrictamente necesario. “La idea fue que no hubiera más información que las terrazas, los patios y la estructura de hormigón restaurada”.
En un guiño a la chapa de la cocina –difícil de aplicar en los baños, por la humedad–, el estucado negro con terminación brillante también refleja la luz, pese a su oscuridad.
El acero inoxidable de la mesada de la cocina se reitera en los baños privados, de modo original: cubre una cascada de agua que reemplaza la típica canilla.
