Un sillón-escultura de Alberto Churba y otros lanzamientos en Tendencia Arenales

A los 93 años, Alberto Churba sorprende por su frescura y visión del diseño actual. El jueves próximo, en una nueva edición de Tendencia Arenales, presentará una reedición limitada de 58 piezas del sillón Cinta que lo tiene tan entusiasmado como hace casi seis décadas, cuando desarrolló esa pieza escultórica por primera vez.

Alberto Churba y su sillón Cinta original

Con detalles de terminaciones, soluciones novedosas y gestos propios, Churba firmará cada ejemplar de Cinta, que se presentará el próximo jueves en el local de Gris Dimensión. Se sumará así al gran abanico de lanzamientos de esta nueva edición del circuito gratuito organizado por Distrito Arenales que se realizará ese día, de 18 a 21.

Alberto Churba en el nuevo sillón Cinta Gentileza Alberto Mazzinghi/Distrito Arenales

Figura emblemática del diseño argentino, Churba trascendió como un pionero cuya obra fusiona arte y funcionalidad. Esta vez, le rinde homenaje a uno de sus diseños icónicos, que cosechó varios premios y forma parte de las colecciones permanentes del MoMA (New York) y del Victoria & Albert Museum (Londres) desde 1970.

El sillón Cinta fue exhibido el año pasado en una muestra dedicada a Churba en el Museo Nacional de Arte Decorativo DAGURKE

En 2024 integró la exposición Crafting Modernity: diseño en América Latina, 1940-1980. Y no deja de sorprender por su resolución que esconde las costuras y por su lenguaje geométrico, que sigue vigente. Se trata de una única pieza de madera laminada, curvada, para envolver al cuerpo.

Piezas de Alberto Churba exhibidas el año pasado en el Museo Nacional de Arte Decorativo

“Este sillón nació como una escultura, pensado para ser visto desde distintos ángulos. En una época donde todos los respaldos eran rectos, esto fue una ruptura: ¡rompí con lo cuadrado!”, dice hoy Alberto, que sumó un cilindro en el respaldo y un almohadón “como detalle lúdico”.

Sus obras también fueron pioneras en la experimentación con el Photoshop DAGURKE

Churba inició su formación en la Escuela Nacional de Bellas Artes Manuel Belgrano, luego en la Prilidiano Pueyrredón y la Escuela Ernesto de la Cárcova. Interesado en un soporte contemporáneo, sus obras –objetos, textiles, pinturas y cristalería—también fueron pioneras en la experimentación con el Photoshop.

El estudio CH, en Cabildo y Juramento Bengochea Constanza (Redactora Soft News)

Su estudio CH, que funcionó entre los 60 y los 90 en Cabildo y Juramento, fue considerado un faro, un laboratorio creativo único para toda la región y un punto de referencia de la vanguardia en el corazón de Belgrano, que se proyectaba a Latinoamérica y el mundo.

Alfombras diseñadas por Alberto Churba, exhibidas el año pasado en el Museo nacional de Arte Decorativo DAGURKE

Esta semana participará del circuito que copará la zona comprendida por Arenales, Juncal, Montevideo y Cerrito, donde más de 85 locales que presentarán colecciones de mobiliario, objetos, revestimientos, textiles y arte.

El jueves habrá una nueva edición de Tendencia Arenales en el Distrito Arenales Gentileza Distrito Arenales

Las intervenciones quedarán por una semana en las vidrieras, siguiendo las consignas de la curaduría de Marcela Fibbiani, periodista y comunicadora de diseño. “Cada marca encontró una manera singular de expresarse -anticipó-, con lanzamientos, cruces con arte, música y exploraciones materiales que transforman al distrito en un recorrido vivo de ideas e inspiración contemporánea”.

Cerámicas de Chloe Henderson en Biga Art Gentileza Distrito Arenales

El arte estará presente entre las novedades de Tendencia Arenales: en Biga Art se presentan las obras de Chloe Henderson, que trabaja con cerámica, inspirada en los paisajes de los Valles Calchaquíes. Utiliza la arcilla y texturas de elementos que encuentra en la naturaleza, como fósiles, madera de quebracho y algarrobo, para crear piezas que evocan piedras, vasijas y cerros.

Más de 85 locales que presentarán colecciones de mobiliario, objetos, revestimientos, textiles y arte Tendencia Arenales

En tanto, Praxis despliega la muestra de Romina Orazi: Visiones ancestrales sobre el futuro. La artista, que también es jardinera, trabaja la materia activa, recubre mesas y sillas de musgo y “riega” su obra, invitando a tomar conciencia sobre el cuidado del medioambiente. En la planta alta, Gastón Herrera presenta Entre los árboles, una investigación centrada en el dibujo como territorio. A partir de la apropiación de imágenes de la historia del arte, la novela gráfica, el cine documental y las artes aplicadas, el artista construye una escena donde la línea es la protagonista.

Romina Orazi en Praxis FRANCISCO NOCITO

La colaboración entre Crayon Taller de Marcos, Monocopia y Poty Hernández, resultará en un diálogo inspirado en el brutalismo. La expo reunirá obras de la serie Formas Brutales de Monocopia, intervenidas a través de un nuevo desarrollo de marcos realizado especialmente por Crayon, con perfiles anchos, una nueva varilla escalonada y terminaciones quemadas realizadas con la técnica japonesa Shou Sugi Ban.

“Buenos Aires te quiero mucho” es la consigna de la librería Milia, donde la artista Agustina de Epifanía bordará en vivo postales con paisajes porteños. “Queremos revalorizar el papel”, dice Emilia Uzcudun, al frente del local de revistas y ejemplares de diseño, arquitectura y fotografía de autor.

Gastón Herrera en Praxis FRANCISCO NOCITO

En Salazar Casa se exhibirá la instalación Raíces y Mareas, que invitará a recorrer un cruce entre ecosistemas a través del diseño, el arte y la experiencia sensorial. El eje de la puesta es el mueble NAVY: una pieza cuya estructura orgánica permite que funcione como banco, mesa, pie de cama u objeto decorativo por sí solo. Un solo mueble, múltiples posibilidades. Además, la artista plástica Victoria Bone intervendrá una pared con obras en vidrio inspiradas en un universo natural, y complementará el espacio con esculturas colgantes que evocan un ecosistema marino.

Iluminación Agüero presentará luminarias que reflejan tradición artesanal e innovación tecnológica. Piezas creadas con materiales nobles como maderas, metales, papel y vidrio soplado. Se trata de dispositivos que potencian técnicas manuales y revalorizan los oficios, entendiendo lo hecho a mano como un valor vigente y contemporáneo. “El resultado es una propuesta donde pasado y futuro se encuentran en equilibrio”, señala Eli Agüero.

"Raíces y mareas" en Salazar Casa georgina colzani

En La Compañía, no de los locales pioneros de Arenales, la idea según Carlos Galli será “demostrar el apoyo al diseño, la artesanía y la fabricación argentina con muebles clásicos desarrollados en 1980 y que siguen vigentes”. En tanto, Vintage Girair pondrá el foco en el arte de oficiar de anfitriones a partir de dos puestas en escena (abundancia y banquete) con objetos de vidrio de autores icónicos.

Además, en Janeiro Casa celebran la ciudad que los inspira, Río de Janeiro, con la familia de mobiliario B//B que se inspira en sus tramas, ritmos, sombras y geometrías. “Río es una ciudad donde la arquitectura, el paisaje y lo cotidiano conviven en un mismo lenguaje visual”, apunta Eli Romano.

"Formas Brutales" de Monocopia Gentileza Distrito Arenales

Para Gonzalo Gens, presidente de Distrito Arenales, esta instancia marca “el momento del año donde el distrito vuelve a mostrar su capacidad de renovarse, presentar nuevas colecciones, materiales, ideas. Una oportunidad para recordar lo que nos hace únicos: la capacidad de trabajar de forma colaborativa”.

Para agendar:

Tendencia Arenales: el próximo jueves, de 18 a 21, más de 85 locales del Distrito Arenales (entre Arenales, Juncal, Montevideo y Cerrito) abrirán sus puertas para presentar sus lanzamientos en este circuito gratuito