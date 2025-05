6 Hermanas: la chacra familiar que exporta las cerezas más australes del mundo a Estonia, Dubái y España

Cultivan seis variedades: lapins, sweet heart, kordia, bing, stella y santina, que pueden llegar al calibre 36.

LA NACION Ana van Gelderen Escuchar Nota

El calibre de las cerezas sirve para catalogarlas. Nicolás Janowski

De Simón Beroiza, Chacra 6 Hermanas tiene cinco hectáreas y media, y se llama así porque su dueño tiene seis hijas mujeres: Alexia, Mirna, Érica, Ludmila, Sandra y Maia. Según cuenta Simón, “ninguna se salva de la cosecha”. Y además está Elia Muños, que es como una hija más y guía a los turistas por esta chacra que se especializa en cerezas de seis variedades: lapins, sweet heart, kordia, bing, stella y santina. Las primeras tres se exportan; las otras quedan para el mercado interno. Además, venden frambuesas, frutillas, ruibarbos, grosellas y damascos.

En Los Antiguos, al norte de la provincia de Santa Cruz, en Patagonia, la historia de los Beroiza dice que Luis Beroiza, abuelo de Simón, llegó desde Neuquén a principios del siglo pasado. Quien empezó con la chacra fue Evaristo, el padre de Simón quien tiene 66 años y trabaja desde los 15. Cuenta que antes de las cerezas, acá había pastura, papas, arvejas y trigo, además de vacas.

Monumento al salmón en la costanera de la localidad. Nicolás Janowski

Sobre el boom de las cerezas, dice que las más comunes son las sweet heart, que están en uno de los cuadros más grandes de la chacra. Brillosas y perfectas, cuelgan de los árboles bien apretadas. “Es la variedad más dulce y roja, con apenas un toque ácido. La lapins, en cambio, es más oscura y toma más calibre (puede llegar a 36). Por eso va al extranjero”, detalla Elia y la compara con una sweet heart calibre 22.

“Más allá de los cerezos, es fundamental cuidar las cortinas de álamos para repararlos del viento. Sobre todo, en octubre, durante la floración. Porque sin flor, no hay cereza y el sol es vital para que cuajen y agarren tamaño”, cuenta Simón, que en la chacra también heredó pinos, mucho menos efectivos que los álamos, erguidos y estoicos. Otro problema son las heladas de noviembre, que se combaten con riego por aspersión, un sistema costoso. Se utiliza un tubo con tutor y el agua gira. Se hace una vela y no baja la helada; se escracha arriba. ¿La poda? En verano, después de la cosecha. En invierno, más a fondo. El corte de cada rama se pinta con una membrana impermeabilizante. ¿Las plagas? Babosa, arañuela y tijereta, que se combaten con insecticidas.

La recolección de cerezas es manual. Nicolás Janowski

La recolección se hace a mano, con escalera, después de Navidad, o la primera semana de enero. El color de la cereza –que se mide con un cartón guía que va del 1 al 5– da la pauta de maduración y el momento exacto. “Por su latitud austral, las nuestras tienen más sabor que las de Mendoza, donde todo ocurre más rápido. Llegan a febrero y marzo. Este año cosechamos 30.000 kilos, de los cuales vendimos 25.000, porque hay mucho descarte. No sirven si están rajadas, no brillan o no tienen el cabito verde. En ese caso, serán para dulce o para marrasquino”, cuenta Elia. Y agrega que Sandra, la madre del clan, está en la fabricación de las mermeladas y los licores. Mientras que sus hijas también están en pastelería, atención al público y el manejo de redes sociales, porque todos están involucrados en la empresa.

Las cerezas son de exportación. Nicolás Janowski

A través de la Cooperativa El Oasis, en Chacra 6 Hermanas calibran, empacan y transportan las cerezas. La mayor parte va a Estonia, Dubái y España. Ahora, además cuentan oficialmente con la Denominación de Origen (DO) “Cereza del Valle de Los Antiguos – Patagonia” para vender esta fruta fina que el mundo valora.

Datos útiles

Chacra 6 Hermanas. Líderes en exportación de cerezas, es un emprendimiento familiar con salón de ventas. Ideal para comprar fruta fina de alta calidad. De 9 a 21. Durante la cosecha, visitas guiadas gratis. Zona de chacras. T: (297) 624-1452. IG: @chacra6hermanas.la