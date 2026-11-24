Los martes, Juan Camps sale a buscar lo que va a cocinar el fin de semana. No siempre lo encuentra. A veces hizo frío y algo no fermentó como debía, otras veces no hay ovejas para carnear. Si sopla viento, el camarón de agua dulce se esconde en el fondo y no hay manera de sacarlo. “Hay más factores que intervienen además de la predisposición y el calendario”, dice.

El nombre, Maillard, significa un conjunto de reacciones químicas que se producen cuando los aminoácidos (provenientes de las proteínas) reaccionan con azúcares reductores al aplicar calor Gentileza Maillard

Con lo que consiguió entre martes y miércoles arranca la producción, que el jueves a la tarde tiene que estar lista. El viernes ajusta detalles para no correr durante el servicio, fajina cubiertos, platos y copas, y prepara la barra. Cuando oscurece sobre la plaza de San Javier, en el valle de Traslasierra, el salón queda en penumbra y la luz se concentra sobre ese mostrador, del otro lado del cual hay lugar para seis personas.

Desde ese momento todo pasa por sus manos. Camps recibe a los comensales, cocina, monta cada plato y lo sirve mientras cuenta quién crió, pescó o cosechó lo que están por comer. Después lo retira, lo lleva a la bacha y vuelve con el siguiente. En Maillard no hay ayudantes, mozos ni bacheros. “Durante la cena hago varias cosas a la vez. Ese es el vértigo que me atrae”, confiesa. Hay quienes ya lo presentan como el restaurante más chico del país, aunque la barra está por sumar dos lugares.

"Achicarse es crecer", dice Juan Gentileza Maillard

Construcción y cocina

Camps nació en la ciudad de Córdoba, hijo de un gastroenterólogo y una nutricionista. “El aparato digestivo está presente desde siempre”, bromea. En 2001 empezó a estudiar cocina mientras cursaba Arquitectura en la Universidad Católica de Córdoba, y durante años los fogones le pagaron los estudios y algunos viajes. Se recibió de arquitecto, pero los tiempos de esa profesión nunca fueron los suyos. “Los procesos son muy largos, insoportablemente largos, y yo soy más explosivo e inquieto”, explica. En 2014 dejó los planos y apostó por la cocina, donde siente que puede experimentar mucho más.

Pasó por muchos lugares, pero fue en La Cumbre, en el valle de Punilla, donde encontró el nicho que quería desarrollar. Durante dos años fue jefe de cocina de DiqueSí, el parador a orillas del dique San Jerónimo, y ahí se hizo amigo de Santiago Blondel, creador de Gapasai, el restaurante de culto del pueblo. A Inés, la hermana de Santiago y también cocinera, la conocía desde los 14 años. Después abrió La Baguala con Nacho Dematis, Mayu Pilsen y Franco Giandana, y estuvo otros dos años a cargo del restaurante. Más tarde hizo algunos servicios en Gapasai, “ya en plan colegas, compinches”.

Con Blondel el ida y vuelta nunca se cortó. Inventan palabras y platos, piensan cuestiones conceptuales, discuten ideas. “Él me habla de construcción y yo le respondo con cocina”, resume.

El cambio de valle fue una decisión familiar. Primero vivió dos años en Las Rosas, una etapa de mucho movimiento en la que viajaba a trabajar a la Patagonia y a México, mientras la idea de montar algo propio se gestaba casi sin buscarla. Después se mudó a San Javier y encontró un paralelo con La Cumbre, la misma atmósfera bohemia, un pueblo calmo y ordenado. También halló productores, materia prima de excelente calidad y tranquilidad para criar a su hijo. Y conoció a Eugenia, su pareja.

Juan y su pareja, Eugenia, quien lo asiste con el servicio de vinos Gentileza Maillard

El amigo de Puigcerdà

El sueño de un restaurante propio lo perseguía hacía años, pero terminó de tomar forma en un viaje de escalada y trabajo por Europa. En Puigcerdà, en el Pirineo catalán, se reencontró con Martín Comamala, un amigo de la adolescencia que en aquel entonces andaba en skate y hoy es un cocinero reconocido, al frente de su propio restaurante, 539 Plats Forts. Compartieron cocina, ideas y salidas de recolección.

Camps lo vio hacer todo. Comamala buscaba la materia prima, probaba, hablaba con viñateros y productores, manejaba tres horas para conseguir pescado, lavaba, compraba vajilla, ponía la mesa, fajinaba las copas y se ocupaba de la administración. Él llamaba a eso one man army. “Me empujó a romper con la idea clásica de restaurante y a sumergirme en este dulce calvario”, cuenta Camps entre risas. Por respeto a ese sello, cuando tiene que ponerle nombre a lo suyo, prefiere hablar de una brigada unipersonal.

Oveja, mole algarroba y micro greens de mostaza Gentileza Maillard

Trabajar solo es una convicción y también una respuesta a la estructura clásica del negocio gastronómico, sobre todo en lo financiero. Los costos operativos son altos, a veces riesgosos, y los márgenes cada vez más estrechos. “Trabajando solo, la ecuación es diferente”, sostiene. Maillard se banca con austeridad, con ganas y con las esperanzas puestas en el proyecto.

Lo que cuesta es la energía. Camps siente que cada noche se parece más a una obra de teatro que a un servicio de restaurante, una función que hay que sostener de principio a fin. Si se enferma o se lastima, evalúa. Si aguanta, cocina igual. Si no puede, avisa a los comensales, les ofrece otra fecha y les pide disculpas.

La cercanía, en cambio, lo entusiasma. Le gusta que la gente esté a un metro y mire todo, y charla sin problemas. Lo aprendió durante los ocho años en que dio clases en primer año de Arquitectura, en la UCC, junto a Esteban Bondone y su equipo.

Huevas de trucha Gentileza Maillard

Algunas noches lo acompaña Eugenia, que recibe a los comensales y se encarga de las bebidas. Ella viene del mundo equino y hace diez años que trabaja con constelaciones con caballos en La Manada Traslasierra. Camps le atribuye una virtud difícil de explicar. “Tiene esa capacidad de hacer que el lugar deje de ser un local gastronómico para convertirse en un restaurante.”

Los vinos, por ahora, son todos cordobeses y casi siempre de amigos. Hay etiquetas de El Noble, que se elabora en el mismo San Javier, de Kirton, en Luyaba, y de Santos Quiroga, en Los Molles, entre otras bodegas de la provincia. “Me gusta saber quién hace los vinos, qué le ponen y qué no”, dice Camps, para quien el vínculo con los productores no puede quedar solo en lo comercial. Una carta federal no está descartada, aunque requiere tiempo para salir, conocer y probar.

Pavlova serrana Gentileza Maillard

Naranja en almíbar, espuma de queso de cabra y flores de romero Gentileza Maillard

Nísperos de la calle

El nombre del restaurante remite a un fenómeno químico. La reacción de Maillard, que estudió el francés Louis-Camille Maillard a comienzos del siglo XX, ocurre cuando el calor hace interactuar azúcares y aminoácidos y forma esa costra color caramelo que le da carácter a tantas comidas. El formato, en cambio, viene de Japón. En las barras omakase el cocinero sirve directamente, muchas veces no hay carta y el comensal queda librado a su voluntad. “Lo serrano tiene relación estrecha con el producto que sirvo. Es el diferencial, es lo de acá”, explica Camps.

El menú degustación, que cuesta 85.000 pesos por persona, recorre la evolución de la alimentación humana, desde la recolección hasta la globalización. Camps lo define como una hoja de ruta, un hilo conductor que le da sentido a lo que hace. Desconfía de las experiencias que solo recrean platos con ingredientes elegidos al azar, “generalmente costosos y atiborrados de información”. Los pasos acompañan las estaciones. Algunos se quedan un tiempo porque los considera emblemáticos de su cocina, pero cuando falta la materia prima, cambian sin drama.

Ceviche de nísperos Gentileza Maillard

El primero es su preferido. Un ceviche de nísperos que evoca al hombre primitivo, el que vivía de la recolección antes de descubrir el fuego. Camps toma los frutos de los árboles que encuentra por la zona. “Nunca vi a nadie vender nísperos.” La temporada ya terminó y en su lugar empiezan a aparecer cuaresmillos, duraznos y damascos.

En el recorrido de esta primavera, lo que seguía avanzaba por la pesca con un tartar de trucha, por el fuego con un taco de maíz nixtamalizado y quemado, y por la domesticación con alcauciles, huevos escalfados y guanciale. La globalización llegaba con un mbejú, el pan guaraní de fécula de mandioca y queso, acompañado de sardinas y jalapeños fermentados.

Detrás de cada plato hay una persona, y contar esas historias, asegura Camps, es el eje de Maillard. La trucha sale de un criadero modesto en Boca del Río, sobre el dique La Viña, a veinte kilómetros de su casa. Suele ir con Toño, su hijo, fanático de la pesca, y se quedan mirando los peces una y otra vez mientras les dan de comer. Las frutillas del postre, una pavlova criolla con ricota de cabra, las cultivan Facu y su equipo de huerteros en Verde Raíz, un proyecto que Camps define como esperanzador. La oveja viene a veces de Oscar, un poblador de las Altas Cumbres que vive cerca de Torres Gemelas, un sector de escalada, y otras de Quebracho, el carnicero del pueblo, que cría sus propios animales.

Esa oveja llega a la barra con un mole de algarroba y es el plato que mejor explica cómo piensa. “La oveja no es de acá, pero es cosmopolita. Alguien la introdujo y se quedó para siempre.” El mole es mexicano, poblano, y la algarroba le aporta cercanía. Durante años Camps se mantuvo fiel al kilómetro cero, y esa fidelidad tuvo un precio. “Hay muchas cosas ricas que me he perdido en pos de sostener esa filosofía”, admite. Hoy se siente más seguro y puede servir ingredientes cosmopolitas sin sentir que traiciona ninguna idea.

Maillard abrió hace poco y Camps todavía está en la etapa de “poner el termómetro”. Llegan viajeros vinculados al turismo, familiares de amigos que viven en otros países, gente que viaja a propósito. “Es una red muy irregular”, reconoce. En el pueblo las reacciones fueron variadas. “Algunos me preguntan si se me zafó un tornillo, otros me dan esperanzas, otros se enamoran automáticamente de la idea.” La consolidación de San Javier como polo gastronómico del valle avanza muy de a poco, casi de manera inconsciente, y exige un trabajo que excede la cocina.

“Durante la cena hago varias cosas a la vez. Ese es el vértigo que me atrae”, confiesa Gentileza Maillard

El límite lo tiene claro. Maillard dejaría de ser Maillard el día que haya mesas, mozos, bacheros y una estructura más compleja. “Achicarse es crecer”, repite, con una frase que Comamala dijo alguna vez en una entrevista. Sabe que el precio es alto. Hay noches en que preferiría estar en casa con su hijo, escalando asilvestrado o tomando un gin-tonic con Eugenia. “Pero en este momento la cosa pasa por otro lado. Ellos me apoyan, lo sé.”

Cuando se va el último comensal, levanta la barra, sella y refrigera lo que sobró, lava platos, vasos y cubiertos. Recién entonces se prepara algo para comer. Come con hambre y le cuesta sentarse. Acomoda la batería, limpia la cocina y se va. En el camino lo asalta siempre la misma duda, si habrá cerrado la llave del gas.

Datos útiles

Maillard. Frente a la plaza de San Javier, Traslasierra, Córdoba. IG: @maillard.sanjavier. Menú degustación con vinos cordobeses, $85.000 por persona. Reservas por WhatsApp al 351 591-6796.