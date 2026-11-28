Su silueta blanca de curvas orgánicas impacta a primera vista. Parece una nave espacial flotando en el aire. Diseñado por el arquitecto Ma Yansong, fundador de MAD Architects, en colaboración con Stantec, el Lucas Museum of Narrative Art marca un nuevo hito en el paisaje urbano de la ciudad con un gran espacio dedicado a la narración visual de todos los tiempos.

La obra llevó más de dos décadas de planificación y construcción. Fue fundada por George Lucas, creador de Star Wars, junto con su esposa, Mellody Hobson, y se ubica en Exposition Park, al sur de Los Ángeles.

Curvas orgánicas, líneas fluidas y una estructura monumental definen la impactante fachada del museo creado por George Lucas Silvina Baldino

El museo reúne la colección privada de su fundador, con más de 40.000 piezas dedicadas al arte narrativo, miles de ellas inéditas. La pasión de Lucas por el coleccionismo comenzó durante sus años universitarios, cuando adquirió una ilustración de Alley Oop, el célebre personaje de historieta creado por V. T. Hamlin. Tras más de cinco décadas incorporando obras, terminó impulsando la construcción de su propio museo abierto al público.

Un edificio futurista rodeado de arte

La colección exterior incluye obras como “Maternidad”, del colombiano Fernando Botero Silvina Baldino

Con una estética escultórica y futurista, el edificio genera un fuerte impacto visual en diálogo con el parque que lo rodea. Diseñado por Mia Lehrer (Studio-MLA), los relieves ondulados de los jardines prolongan las líneas curvas de la estructura. El parque propone un recorrido gratuito, sin necesidad de ingresar al museo, para caminar sin apuro entre senderos, espacios verdes y esculturas.

Entre las obras al aire libre sobresalen “David después del combate”, de Antonin Mercié, y “Maternidad”, del colombiano Fernando Botero.

Una de sus salas exhibe varias obras de Diego Rivera Silvina Baldino

Desde el aire se aprecia la forma aerodinámica de una obra que demandó más de veinte años de planificación y construcción

Una vez en la plaza principal, la sensación es la de estar bajo una gigantesca estructura suspendida en el aire. Un arco de 56 metros conecta los vestíbulos norte y sur. El interior reúne más de treinta galerías, dos teatros, una biblioteca de investigación, aulas, una tienda y espacios gastronómicos. En lo alto, un enorme óculo elíptico deja ver el cielo californiano y baña de luz el punto exacto donde comienza el recorrido.

El poder narrativo de las imágenes

Tres ascensores cilíndricos de cristal transportan a los visitantes hacia las salas del museo. El diseño interior rompe con los esquemas tradicionales: su distribución permite recorrer distintos períodos, temáticas y géneros artísticos.

La luz y las formas curvas son protagonistas en los espacios comunes del edificio Silvina Baldino

Se trata del primer museo dedicado exclusivamente a la narrativa visual. A través de imágenes, objetos y documentos explora la historia de la comunicación visual y coloca a los cómics, las ilustraciones, las fotografías, los libros infantiles e incluso los guiones cinematográficos al mismo nivel que las pinturas y las esculturas.

El Lucas Museum alberga obras que abarcan varios siglos. El recorrido por este espacio futurista invita a reflexionar sobre cómo los relatos visuales moldean la sociedad y las emociones humanas.

Una sala exhibe vestuarios originales, vehículos y objetos de utilería de varias películas de Star Wars

Superman, Linterna Verde y otros personajes de Marvel son parte de la colección Silvina Baldino

En la planta baja, donde se presenta The History of Narrative Art, la muestra inaugural “Heroes · Myths · The Sacred” aborda la construcción de mitos y valores comunitarios desde la prehistoria hasta nuestros días. La exhibición incluye reproducciones de alta fidelidad de piezas conservadas en los Museos Vaticanos, el Louvre y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) de México. Además, en este nivel funcionan dos salas de teatro con programación diaria, la tienda y la cafetería.

En la cuarta planta se concentran las principales exhibiciones de arte narrativo del museo, distribuidas a lo largo del edificio y organizadas por temas, géneros y artistas.

La impresionante biblioteca del museo Iwan Baan

En sus galerías conviven piezas de artistas como Norman Rockwell, Frida Kahlo, Jack Kirby, John Philip Falter, Mel Ramos, Kadir Nelson, Robert Capa y Henri Cartier-Bresson Silvina Baldino

Una de las galerías más visitadas es la dedicada a Star Wars. Diseñada especialmente para albergar piezas de gran formato, reúne naves, vehículos y personajes emblemáticos de la saga, entre ellos Darth Vader, Luke Skywalker y la princesa Leia, junto con vestuarios originales utilizados en las películas.

También se exhiben elementos destacados de las aventuras de Indiana Jones y de otras producciones de Lucasfilm, la compañía fundada por George Lucas en 1971, como Willow, Red Tails, Howard the Duck y Radioland Murders.

A medida que se avanza por las salas, el recorrido se vuelve cada vez más fascinante. Las galerías exploran conceptos como la niñez, la familia, el deporte, el trabajo, el romance y la aventura. En ellas conviven piezas de artistas como Norman Rockwell, Frida Kahlo, Diego Rivera, Jack Kirby, John Philip Falter, Mel Ramos, Kadir Nelson, Robert Capa y Henri Cartier-Bresson, entre muchos otros.

El museo emerge entre las áreas verdes de Exposition Park como una gran escultura blanca de inspiración futurista Silvina Baldino

Un gran óculo elíptico inunda de luz natural el corazón del museo Silvina Baldino

El recorrido incluye áreas de descanso con amplios ventanales que refuerzan la sensación de encontrarse dentro de una nave espacial y ofrecen vistas panorámicas de la ciudad. En el centro de la estructura, una plataforma vidriada permite observar hacia abajo a través del gran óculo central.

Murales monumentales y artistas comprometidos

Para acceder a la planta superior es necesario pasar primero por las galerías de la cuarta planta y luego subir un nivel más desde el sector sur. Allí espera una espectacular sala con techos de 7,6 metros de altura, diseñada especialmente para albergar murales de gran escala. Es el espacio dedicado a los artistas activistas.

Lucas Museum

Al ingresar, impacta la reproducción monumental de El hombre en el cruce de caminos, la célebre obra de Diego Rivera. Dividido en dos sectores, el mural contrapone capitalismo y comunismo a través de la figura de un obrero que controla una gran máquina. La obra fue creada en 1933 para el Rockefeller Center de Nueva York, pero fue destruida poco después por orden de Nelson Rockefeller, luego de que Rivera se negara a eliminar el retrato de Vladimir Lenin.

Otro de los espacios destacados es la galería dedicada al artista callejero británico Banksy. Allí se exhiben versiones de algunas de sus obras más icónicas, entre ellas “Niña con globo”, “Prohibido jugar a la pelota” y “El lanzador de flores”, montadas sobre grandes bloques que evocan escombros urbanos. También se exhibe una maqueta de “Flag Man”, creada especialmente para el museo, además de esculturas de leones atravesadas por el característico humor negro del artista.

Amplios ventanales ofrecen panorámicas de Los Ángeles y refuerzan la sensación de estar suspendido en el aire

El espacio incluye además trabajos de la activista californiana Judith F. Baca, piezas del artista francés JR y bocetos históricos de John Biggers, Dean Cornwell y Charles White.

El resultado es un recorrido que permite acercarse a los procesos creativos, técnicos y narrativos detrás de las obras, y que refuerza la vocación del museo por explorar el poder de las imágenes a través del tiempo desde múltiples perspectivas y soportes.

Lucas Museum Silvina Baldino

Datos útiles

Lucas Museum of Narrative Art

3800 S Vermont Ave, Los Ángeles.

Abre todos los días, menos martes. Entrada general: USD 25.

Se recomienda reservar con anticipación en www.lucasmuseum.org