En la vida de Hugo Echarri hay varios mojones, momentos que lo marcaron a fuego. Uno podría ser las vacaciones recurrentes en Miramar. Otro, los años de trabajo en una farmacéutica, donde llegó a desempeñarse como gerente. Y, finalmente, la decisión de dejar su casa en Morón para mudarse a la ciudad balnearia que tanto le gusta.

Durante la pandemia, su actividad cambió mucho. Perdió el “afuera”, el contacto con clientes y colegas, y pasó largas horas frente a una computadora. “Quería encontrar una actividad que me diera satisfacción”, cuenta Echarri, a quien todos conocen como “Pipa”.

Inspirado en uno de los íconos naturales de Miramar, Bosque Energético es una de las etiquetas más premiadas de la destilería

Así comenzó a elaborar gin para sus amigos, sin ninguna expectativa comercial. Disfrutaba de todo lo que rodeaba la preparación, los encuentros y el hecho de ser anfitrión. Tiempo después, el laboratorio en el que trabajaba inició una reestructuración y Echarri aceptó un retiro voluntario. Dejó la empresa y decidió fundar Viento Sur con el apoyo de su familia.

“Sentía que, si le destinaba el 100% de mi tiempo, el proyecto podía crecer. También quería ver hasta dónde podíamos llegar y si podía convertirse en un medio de vida. Sabíamos que podía ser un camino difícil. Si había que comer fideos, comeríamos fideos”, dice “Pipa”.

Entre alambiques y botánicos, "Pipa" convirtió una pasión nacida en pandemia en una marca reconocida de la costa atlántica

La intuición no falló. Como el alambique de cobre resultaba demasiado caro, encontró una alternativa en la destilación indirecta en vidrio, utilizando alcohol tridestilado de cereal de grado alimenticio. Hoy, Viento Sur produce tres variedades de gin, además de whisky, fernet, vermut y cócteles listos para tomar. Cada producto tiene su propia historia y busca reflejar una identidad vinculada con el lugar.

La calidad de sus elaboraciones también obtuvo reconocimiento en los Argentina Spirits Awards (ASA). En 2025, el gin Viento Sur Bosque Energético recibió una medalla Gran Oro y Viento Sur Boulevard Atlántico, una de Bronce. En la edición 2026, el whisky El Muelle obtuvo una medalla de Oro; el Negroni Viento Sur, en la categoría Ready to Drink, una de Plata; y el fernet Rocas Negras, una de Bronce.

El nuevo local de Miramar reúne toda la línea de destilados y funciona como vidriera de la producción regional

Además, acaba de inaugurar Estación Viento Sur, un local dedicado a los destilados de origen en el shopping Down Town de Miramar. Desde los nombres hasta las etiquetas, sus productos buscan reflejar la identidad de Miramar y del territorio costero.

El fernet, por ejemplo, se llama Rocas Negras en homenaje a una playa de Mar del Sur, muy cerca de Miramar. “Allí hay una ermita de la Virgen de la Medalla Milagrosa que tiene una particularidad: la imagen está orientada hacia el mar, cuando habitualmente las vírgenes miran hacia tierra”, cuenta Echarri.

La destilería funciona bajo la habilitación PUPAA (Pequeñas Unidades Productivas de Alimentos Artesanales) y tiene capacidad para producir hasta 600 litros mensuales.

Inspirada en los paisajes costeros, la destilería tiene capacidad para producir hasta 600 litros mensuales

Crear bebidas con identidad

La idea es reflejar, a través de los productos, un modo de vida y una filosofía vinculados con la costa atlántica. “Queríamos que fuera una producción local, pero también entendíamos que tenía que tener una relación fuerte con el turismo. Cuando uno visita un lugar quiere conocer lo que tiene para ofrecer. En nuestro caso es el mar, el vivero, los paisajes y también su gastronomía y su producción. Nos interesaba que nuestros productos contaran algo de Miramar”.

Los destilados de Viento Sur apuestan por el concepto de "origen" y la identidad local

En los últimos años, la Argentina vivió un auge en la producción de destilados artesanales, como gin, ginebra, pisco, vermut y whisky. Sin embargo, muchos emprendimientos quedaron en el camino.

“Pipa” cree que gran parte de esos proyectos nació como un hobby, pero sin una identidad sólida detrás. “Creo que los emprendimientos que no lograron construir esa base de identidad se fueron diluyendo. Hoy veo dos realidades. Por un lado, las destilerías industriales, con capacidad de producción y llegada al circuito comercial tradicional. Por otro, las artesanales, que tenemos una impronta local y cuya principal base de ventas está en el lugar de origen”, afirma el productor, que comercializa entre el 60% y el 70% de sus productos en Miramar y localidades cercanas.

Gin, whisky, vermut, fernet y cócteles listos para tomar integran el universo de Viento Sur

Gin Viento Sur

Hoy, Viento Sur es una marca consolidada en la zona y sus productos acumulan reconocimientos. Aunque quedó atrás su carrera en la industria farmacéutica, “Pipa” reconoce que aquella experiencia le aportó herramientas fundamentales para desarrollar el emprendimiento.

“La industria farmacéutica me formó como profesional y como trabajador. Es una actividad muy metódica, en la que importan la prolijidad, el orden y el cuidado de los procedimientos. Todo eso me sirvió muchísimo cuando empecé a destilar. Para elaborar una bebida y conseguir que siempre tenga las mismas características hay que registrar cantidades, temperaturas y tiempos. Si no sos metódico y no repetís los procesos, es muy difícil lograr un producto consistente. Esa formación anterior terminó siendo una herramienta fundamental para este proyecto”, concluye.