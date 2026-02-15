El nuevo restaurante de Parque Chacabuco que pone al moscato en el centro de la carta y tiene un dueño famoso

Casa Bellucci se distingue por una selección tragos elaborados con un vino casi olvidado en las mesas porteñas

Los platos son abundantes

De a poco, Parque Chacabuco va formando un pequeño polo gastronómico lejos del ruido de otros barrios atestados de bares y restaurantes. Hace algunos años fue la cantina Mondongo y Coliflor, en la esquina de Del Barco Centenera y Saraza. Ahora, el mismo grupo de socios redobló la apuesta en la vereda de enfrente e inauguró Casa Bellucci. El restaurante apuesta por pizzas, pastas y una amplia variedad de moscatos, con la idea de revalorizar ese vino dulce y aromático que está presente en todas las pizzerías porteñas.

Está ubicado en una casa de más de 90 años con frente vidriado, puertas de madera y ventanales amplios, donde antes funcionaba una casa de suministros apícolas. El nombre de la vieja firma comercial sirvió de inspiración para el restaurante, que conserva la fachada, el techo original, el piso de damero y algunos elementos del interior del antiguo local.

“Yo soy originariamente de Flores, pero mi vida está muy ligada a Parque Chacabuco. Me bautizaron en la Parroquia Medalla Milagrosa, donde también se casaron mis padres. Cuando abrimos Mondongo y Coliflor ya habíamos visto el local histórico del frente y nos había encantado. Fue nuestra decisión ir armando este polo gastronómico”, cuenta Eduardo Massa Alcántara, conocido por todos como “Cabito”, humorista, cocinero y uno de los socios.

Casa Bellucci funciona en un edificio muy bonito

La propuesta está enfocada en las pastas y pizzas porteñas, con cocina abierta y horno a leña. A diferencia de otros restaurantes, donde apenas ocupa una línea del menú y suele limitarse a una única etiqueta, acá el moscato es protagonista.

“Registramos el nombre de moscatería. Nos definimos como un restaurante de cocina porteña y es inevitable relacionar la pizza con el moscato. El que tomamos nosotros no es el mismo que el que se consume en Italia. Tiene otro tono dulzón. Tenemos una degustación de moscatos, con uvas blancas y tintas, incluidos algunos ejemplares italianos”, cuenta “Cabito”.

El moscato no solo se puede probar por medida, en degustación o por botella. También desarrollaron una carta de tragos a base de ese vino, como el Moscato de verano (moscato infusionado, rodaja de naranja, albahaca y agua tónica) o el Penimoscato (escocés, limón, almíbar de moscato, miel y piel de limón). Otra decisión fue incorporarlo a algunos de los platos de la carta. Por ejemplo, el tiramisú lleva “mascarpone posta”, cacao y moscato.

La barra es protagonista en Casa Bellucci

La decoración del espacio, con estantes muy bien montados

“Usamos el moscato también como reducción para las salsas de nuestras ensaladas y pastas. La idea es revalorizar algunas cosas y sabores de la gastronomía que se dejaron de usar. En Mondongo y Coliflor quisimos volver al concepto de bodegón. Quizá los que tienen menos de 35 no vivieron el auge de los bodegones. Después hubo un tiempo de declive, en el que no se respetaban los procesos de la comida. Ahora conviven los antiguos y los nuevos. Tanto los bodegones como el moscato tienen que ver con el ADN de la cocina argentina”, agrega “Cabito”.

Aunque le cuesta elegir uno, el humorista y chef menciona cuáles son los platos que mejor definen el espíritu de Casa Bellucci. “Tendría que nombrar varios. En las entradas, me quedo con la Fainá Frita, que lleva queso crema de albahaca, mortadela, rúcula, miel de naranja y ají; y la Fainacotta, que es una fainá de ricota, corazón de burrata, tomates asados, rúcula y albahaca. Además de las pizzas, en las pastas podría ser el Agnolotti del Plin. Es una pasta de ternera, crema de cebolla, emulsión de guayaba y cebolla crocante”, describe.

Los ñoquis están entre los platos más pedidos

El moscatel en diferentes versiones

También destacó el trato cercano y el vínculo de varios años con productores que brindan insumos de gran calidad. “Usamos el tomate de Finca Isis, que utilizan los grandes restaurantes, y Mieles Nativa, premiada como la mejor miel de la Argentina. Son productores con los que trabajamos desde hace mucho tiempo. Confío mucho en el trabajo que hacen y ellos también confían en nuestros restaurantes”.

Entre moscato, pizza, fainá y pastas, Cabito y sus socios construyen de a poco un polo gastronómico en Parque Chacabuco, en una esquina tranquila de casas bajas y espíritu de bodegón.

Casa Bellucci. Abre de martes a sábados de 19 a medianoche; domingos, de 11 a 16. Del Barco Centenera 1699. T: (11) 3626-5197. IG: @casabellucci.ba