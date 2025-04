El pueblo que renació de las cenizas y exporta cerezas al mundo entero

Bien al sur, la localidad está en el límite con Chile y padeció la erupción del volcán Hudson en la década del 90.

LA NACION Ana van Gelderen Escuchar Nota

En agosto de 1991, las cenizas llegaron al pueblo y muchas familias abandonaron el pueblo. El Mercurio / GDA - Archivo

“A las 11 de la noche del 8 de agosto de 1991 sentimos que algo caía. Pensamos que era lluvia, pero salimos, y no... Entonces escuchamos explosiones, porque el viento traía lo que expulsaba”, recuerda Jorge Seguel, vecino y ex concejal de Los Antiguos, sobre la erupción del volcán que está a 114 kilómetros de la localidad. “No eran sólo cenizas, sino una especie de piedra pómez molida. Lo más grueso caía más cerca, lo más fino llegó a Puerto San Julián, sobre el Atlántico”, comenta mientras convida unas cerezas en El Tambito, su chacra que las produce con éxito.

Los Antiguos quedó sepultado por las cenizas. Archivo

“A la mañana siguiente, nos levantamos cubiertos por una capa de material gris. ¡Horrible! A las tres de la tarde llegó otra nube y así estuvimos durante cuatro días. Se acumularon 17 centímetros de un material indescriptible. Yo ya no estaba en la intendencia, pero me ofrecí a ayudar y creamos una comisión de emergencia. En tres meses aramos todas las chacras de Los Antiguos. Ese año no hubo fruta y el siguiente apenas un poquito”, cuenta mientras caminamos por su finca, entre cortinas de álamos bien pegaditos y perfectos. Agrega que la ceniza era inerte; se estudió y se comprobó que no le sumó, ni le restó al suelo.

Diana, la esposa de Seguel, cosecha frambuesas en la finca. Nicolás Janowski

Levantada junto al lago Buenos Aires y la cordillera de los Andes, Los Antiguos está a pasitos de Chile, al norte de Santa Cruz. Se puede llegar en auto desde el aeropuerto de Comodoro Rivadavia, el más cercano, a pesar de que está del otro lado, sobre el océano Atlántico. Y luego tomar la RN 3 hasta Caleta Olivia, luego la RP 12 a Pico Truncado y entrar por la RP 43, después de hacer un tramo de la RN 40.

Las cerezas de Los Antiguos se venden en todo el mundo y tienen denominación de origen. Nicolás Janowski

Con 4.600 habitantes, Los Antiguos tiene una calle central con un bulevar con pinos y banderas rasgadas por el viento, municipalidad y policía. Hay tres miradores bien distintos: Del Valle, el más lindo y ventoso, con vista a las chacras más nuevas; Uendeunk, que significa “espíritu bueno”, en tehuelche, sobre el centro y junto a la hostería Uendeunk, donde nos hospedamos; y Del Lago, al final de la costanera (que tiene un monumento al salmón), sobre una playa donde pescan truchas arcoíris y salmón del lago Buenos Aires, que es binacional. Del lado chileno se llama General Carrera y, con 1.850 km², es el más grande de toda la Patagonia.

Vista del valle de Los Antiguos desde el mirador. Nicolás Janowski

Monumento al salmón en la costanera de la localidad. Nicolás Janowski

El embrión del pueblo se remonta a la estancia La Ascensión, que se loteó en la década de 1920. Desde sus comienzos fue una colonia agrícola. Nació forrajera y en los años 80 viró a la cereza, que es la más austral que se cultiva en el mundo; por ende, la última en salir al mercado. La llegada del asfalto, hace 20 años, potenció el crecimiento del negocio. Fue un golpe de suerte, después de aquel fatídico 1991, cuando Los Antiguos quedó tapada por las cenizas del volcán chileno Hudson.

Los Antiguos está a un par de minutos del límite con Chile. Nicolás Janowski

Motor productivo de la localidad, la cereza cuenta con su monumento, en la entrada del pueblo. Hay puestitos que las venden a granel en la calle; además, es posible encontrar cerezas en una pizza de Viel Glück, un muy buen lugar para comer en el pueblo. Y varias chacras modelo, como 6 Hermanas y La Querencia. Además de una cooperativa, El Oasis, que armó Jorge Seguel y aglutina a los pequeños productores de Los Antiguos.

En temporada, las cerezas de Los Antiguos están en toda la localidad. Nicolás Janowski

Nacido y criado en el valle, Seguel tiene 75 años y es nieto de un “sirio-libanés o palestino, tal vez”, que se llamaba Ahmed Hassan Ahude, pero fue rebautizado Jorge Seguel en el puerto de Buenos Aires. “Si preguntás por la chacra del turco, te mandan para acá”, cuenta el homónimo de aquel pionero que, en la década de 1940, estableció un hotel y un negocio de ramos generales. Años más tarde, el padre de Seguel montó esta chacra modesta que vio crecer a su hijo, hasta que, corrido por la necesidad económica, a los 13 años, se fue a trabajar “de lo que fuera”. Volvió en los 70, ya convertido en albañil, y militó en el peronismo. “Era muy idealista”, resume Seguel, que fue concejal de la localidad. Y convida más cerezas enormes y riquísimas, junto con las frutillas que trajo un vecino.

El lago Buenos Aires desde el Hotel Tierra de Los Antiguos. Nicolás Janowski

Cuenta que el 82 fue un año bisagra: se casó con Diana, su compañera, e incursionó en las cerezas. “El precursor había sido Sigman, un escribano de Río Gallegos. Yo les vi potencial desde un principio y las trabajamos en la chacra hasta el día de hoy, con mi hermano Ángel. En 1988 armé la Cooperativa El Oasis, que fue fundamental. Había que coordinar empaque y transporte”, relata Seguel y destaca el impulso que les dio un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en la década de 1990. Orgulloso, cuenta junto con otras varias chacras de la zona exportan cerezas hacia España, Estonia, Emiratos Árabes y Estados Unidos. Además, acaban de lograr un hito. El Gobierno Nacional aprobó la denominación de origen de esta fruta fina como “Cerezas de Los Antiguos - Patagonia”. Logro fundamental para seguir poniéndolas en valor.

Datos útiles

Hostería Tierra de los Antiguos. Emplazado en un sitio privilegiado, las 16 habitaciones tienen vista al lago Buenos Aires, muchas con balcón. La atención es cálida y resolutiva. Bonita ambientación y espacios comunes funcionales. Desde $110.000 la doble con desayuno. RP 43 s/n. T: (2974) 26-7808. IG: @tierradelosantiguos

Hostería Mirador Uendeunk. Inaugurado post pandemia, recibe en 28 habitaciones. Hay restaurante que abre a la noche. Desde $70.000 la doble con desayuno. Mirador Uendeunk s/n. T: (2974) 17-0906. IG: @hosteria.mirador.uendeunk

Hotel Uendeunk en Los Antiguos. Nicolás Janowski

Las habitaciones del Hotel Tierra de los Antiguos son cómodas. Nicolás Janowski

Viel Glück. Se destacan por las hamburguesas y la cerveza artesanal, pero tienen también muy buenas pizzas de masa madre –incluso con cerezas– y empanadas fritas. Con tradición como cervecería, son gran novedad en gastronomía. De lunes a jueves de 19 a 24; los viernes, de 19 a 1; sábado, de 16 a 1; y domingos, 16 a 24 hs. Av. San Martin Sur 96. T: (2974) 36-0719. IG: @vielgluck.la

Buena Vista Parrilla. Salón amplio y asador a la vista. Muy buenos cortes clásicos. Consultar por cordero. Los postres son abundantes. Todos los días, de 12 a 24 hs. Héroes de Malvinas 368. T: (2974) 29-2081. IG: @buenavista.parrilla

Oficina de Turismo de Los Antiguos. Orientan con eficacia sobre actividades y prestadores. Todos los días, de 8 a 20 hs. Lago Buenos Aires 59. T: (2976) 21-2055. IG: @losantiguosturismo

Chelenco Tours. Empresa líder en excursiones por la zona y alrededores. La fundó y dirige Federico Djeordjian, que está atento a los gustos y necesidades de los visitantes. Coordina salidas a las Capillas de Mármol (en Chile), Parque Patagonia y la Cueva de las Manos, entre otros circuitos. Se lucen en la RP 41, con almuerzo o té en estancia El Álamo y muy buen picnic de Mónica Cura. Av. 11 de Julio Este 584. T: (2975) 20-4598. IG: @chelencotours

Chacra La Querencia. Finca modelo, agroecológica y pionera en la zona, ofrecen visitas guiadas con merienda y salón de ventas de productos Rubus, que son excelentes. Horarios variables y con reserva. $3.000 la entrada; menores de 6 años, gratis. Maca Tobiano y Emilio Avilez. T: (2974) 19-7603. IG: @laquerencia.chacra

Chacra 6 Hermanas. Líderes en exportación de cerezas, es un emprendimiento familiar con salón de ventas. Ideal para comprar fruta fina de alta calidad. De 9 a 21 hs. Durante la cosecha, visitas guiadas gratis. Zona de chacras. T: (2976) 24-1452. IG: @chacra6hermanas.la