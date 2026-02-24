El renacer del hotel que marcó el inicio de un icónico destino uruguayo

En las playas uruguayas de Rocha, lo que nació como un refugio enmarcado por un paisaje prístino a principios del siglo XX se convirtió en una refinada propuesta de alojamiento con la inmensidad del océano como telón de fondo.

Se trata de Brisas de La Pedrera, un hotel boutique cuyas paredes fueron testigos del origen y crecimiento de este pueblo de mar. En su libro “La Pedrera, vida y milagro”, María Ferrer rescata el origen de esta historia hacia 1920. Todo comenzó con doña Alfonsa Fernández de Techera, quien preparaba viandas para los viajeros que llegaban a este rincón uruguayo.

Además de estar a pasos del mar, el hotel es un oasis de paz con un amplio parque y pileta

Con un esfuerzo casi artesanal y una visión envidiable, Alfonsa fue levantando las habitaciones originales, incluso pidiendo colchones prestados para recibir a los primeros visitantes. Así nació el Hotel Brisas del Este, en un paraje que entonces se conocía como Punta Rubia y que hoy es el corazón de La Pedrera.

El pionero hotel Brisas del Este, antes de ser remodelado

El sello de una argentina

Hubo un tiempo en que el edificio estuvo en estado de abandono. En 2008, la empresaria argentina Laura Jauregui Mujica encontró el edificio casi en ruinas y decidió apostar por él. Laura no sólo recuperó el espacio físico, sino que redefinió la mística del lugar y lo transformó en una propuesta ambiciosa. Le imprimió esa impronta sofisticada y de diseño que hoy lo define: un refugio capaz de crear recuerdos a través de rincones únicos.

Uno de los livings del hotel, con detalles de diseño y confort

Tras su fallecimiento a fines de 2023, el hotel atravesó un breve paréntesis. Quedó bajo el cuidado de su familia y de la propia comunidad de La Pedrera, que custodió con celo los trece años de reconstrucción impulsados por Laura, con la convicción de que el proyecto no podía caer.

Brisas de La Pedrera volvió a abrir al público con nuevos dueños y propuestas renovadas pero con el compromiso intacto de conservar su estándar de calidad.

La propuesta gastronómica se concentra en pescados locales, como pulpo o siri

Un oasis renovado

Llegar a Brisas es entrar en un oasis a pasos del océano. La propuesta invita a la desconexión total en cualquier de sus habitaciones de categoría con vistas a un paisaje icónico de Uruguay. La Pedrera es uno de los balnearios más antiguos de Rocha, al que llegan miles de viajeros que buscan reencontrarse con un entorno natural y el modo de vida slow.

Las habitaciones, con amplios balcones que miran al mar, incluyen pequeños livings

En 2008, la empresaria argentina Laura Jauregui Mujica encontró el edificio casi en ruinas y decidió remodelarlo íntegramente

El hotel cuenta con habitaciones amplias y luminosas, desayuno completo incluido, equipo de playa —bolso, toallones y sillas—, sombrillas en la playa El Desplayado, piscina climatizada y jardines interiores protegidos de los vientos rochenses donde el descanso se acompaña, inevitablemente, por el sonido del mar.

Como broche de oro, en 2025 inauguró su propio restaurante. El cocinero platense Miguel Patronelli está al mando de los fuegos. En sus relatos, recuerda que este rincón del este uruguayo lo atrapó a los 18 años, mientras surfeaba y vacacionaba con amigos. Desde entonces visitaba La Pedrera asiduamente y hace 5 años decidió quedarse, tomar envión y aceptar las propuestas de trabajo que el destino fuera poniendo en su camino.

En 2025 inauguró su propio restaurante, que también abre a nos huéspedes

Así nació La Perrera, un espacio gastronómico desarrollado junto a amigos, definido por su gente y su espíritu joven e innovador.

En la búsqueda de nuevos desafíos, surgió Brisas Resto dentro del hotel, una propuesta ambiciosa orientada a un público que busca una experiencia gastronómica gourmet. La carta ofrece platos con productos de la zona como pesca fresca, pulpo o siri, acompañados de una selección equilibrada de opciones vegetarianas, menú infantil y una distinguida carta de vinos de la zona como Bodegas Garzón, cócteles con y sin alcohol.

El cocinero platense Miguel Patronelli está al mando de la cocina

Durante la temporada de verano, abre todos los días, consolidándose como un nuevo punto de encuentro gastronómico en La Pedrera. Fuera de temporada, la propuesta prevé continuar con aperturas los fines de semana, manteniendo viva la experiencia durante todo el año.

Uno de los platos frescos de Brisas Restó

Datos útiles

Hotel Brisas de La Pedrera se ubica en la calle Santa Teresa s/n esq Laguna Merin, La Pedrera, Uruguay. Whatsapp: +59 89 395 5795 En IG: @brisasdelapedrera