Incorpora un menú diurno de la mano de un chef destacado y tienen nuevo horario

El restaurante que importó de Nueva York la costumbre de brunchear ahora se reinventa

Silvina Baldino 25 de junio de 2026 00:30 4 ' minutos de lectura Escuchar Guardar Resumen Compartir Compartir LA NACION > Revista Lugares

Hace más de 15 años, cuando Villa Crespo sonaba fuerte por el surgimiento del circuito de outlets, Malvón se instaló en una antigua casona de techos altos y un patio idílico. Su misión era disruptiva para la época: acercar al público porteño el auténtico brunch norteamericano. “En 2011, en esta zona no había un lugar atractivo para ir a tomar un café y comer algo rico los domingos a la mañana, cuando la gente se levanta tarde”, cuenta Darío Muhafara, artífice de Malvón.

“En Nueva York, descubrí que brunchear era una buena salida para hacer entre amigos, en pareja o con la familia. Recuerdo haber probado pancakes con pollo frito y maple syrup en Harlem, popovers rellenos, mantecas saborizadas y desayunos estilo mexicanos… Me pareció apasionante la versatilidad de los productos y las formas de disfrutarlos que tienen los neoyorquinos”, asegura sobre esos banquetes que desdibujan la frontera entre lo dulce y lo salado.

Chipá y laminados, entre los más pedidos. Silvina Baldino

El espacio, con sillones y muebles antiguos, tiene personalidad. Silvina Baldino

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Los platos son abundantes y se preparan con ingredientes frescos y naturales Silvina Baldino

Inspirado en los míticos delis de la Gran Manzana, el espacio se convirtió rápidamente en un secreto a voces gracias a su ambiente hogareño, su servicio cercano y una premisa inquebrantable: todo se hornea en el día con ingredientes naturales. “Fuimos rápidos en replicar en Buenos Aires lo que había visto en Nueva York. La repercusión fue genial”, agrega.

Hoy, consolidado como un hito de la zona, Malvón sigue apostando a la evolución. A 15 años de convertirse en pioneros en instalar la rutina del brunch, el restaurante se renueva y presenta un menú all-day lleno de opciones artesanales para tentar comensales a cualquier hora.

“Pasamos varias transformaciones y cada chef le puso su impronta”, dice el propietario del lugar. Y detalla: “Hace unos meses me pareció que era momento de revisar nuestra propuesta y entender que lo que ofrecíamos hace 15 años tal vez no es lo que el público busca hoy. Por eso convocamos al chef Fernando Golabeck”.

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El mostrador antiguo de Malvón. Silvina Baldino

Roll de pistachos, una delicia. Silvina Baldino

La belleza del patio interno de Malvón. Silvina Baldino

Ahora, la propuesta de brunch de fin de semana suma platos de autor e influencias de todas partes del mundo. Se destacan el croissant benedictino, con lomito ahumado, espinaca salteada, huevos poché y una untuosa salsa holandesa; el latke de papas con trucha curada que lleva huevo, crema ácida y el toque sutil del sumac; el pollo frito súper crocante, con crema de palta, cebolla morada y hierbas frescas; la salchicha parrillera con puré de boniato, demi-glace, ensalada de hierbas y pickles de cebolla. También se destacan el panqueque con banana caramelizada, mantequilla de maní, chantilly y granola. Se sirven los sábados, domingos y feriados, de 10 a 16. Y se puede armar el combo para una, dos o tres personas.

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Los huevos benedictinos, el english muffin y la contundente NY cheesecake continúan siendo los tesoros inamovibles del lugar. Los fosforitos reversionados con distintos rellenos, los chipá prensados, los tostones y los sándwiches se preparan en el momento. ¿El secreto? Panificados propios y a base de masa madre con harinas orgánicas. Además, la pastelería, exhibida con orgullo en una gran barra de campo, ofrece laminados 100% manteca, alfajores, tarteletas con frutas de estación y una riquísima torta vasca con membrillo y miel.

Ensalada de huevo poché, salmón ahumado y hojas frescas. Silvina Baldino

La propuesta de mediodía está muy bien diseñada. Silvina Baldino

Los dulces también son excelentes. Silvina Baldino

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Los días de semana, Malvón es refugio perfecto de vecinos y trabajadores que buscan una pausa con productos de calidad. De lunes a viernes, el menú de mediodía reconforta cuerpo y espíritu. Incluye una sopa o paté como entrada, y platos como risotto de osobuco, berenjena crocante (con hummus, salsa de tomates y queso sardo) o una lasaña de espinaca y ricota perfectamente gratinada. El menú de mediodía tiene un valor de $18.000 (con principal y bebida) o $21.000 si se le adiciona postre.

Además, la gran novedad es que ahora la oferta diurna no tiene límite de horario. Y con esta renovación, el clásico de Villa Crespo demuestra que se puede evolucionar manteniendo intacta la identidad que lo convirtió en un hito urbano.

Datos útiles

Malvón. Todos los días, de 8.30 a 21. Serrano 789, Capital Federal. IG: @malvonba

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