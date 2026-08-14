La familia que protege un palmar de más de 300 años y recibe huéspedes para conocerlo

Tienen alojamiento en vagones, proponen cabalgatas y salidas en kayak por los arroyos de la región Ana van Gelderen 14 de agosto de 2026 00:30 4 ' minutos de lectura Escuchar Guardar Resumen Compartir Compartir LA NACION > Revista Lugares

A un par de kilómetros del Parque Nacional El Palmar, en Entre Ríos, la reserva La Aurora del Palmar protege un palmar de características similares, apenas dividido por la RN 14. “Había más del otro lado del arroyo El Palmar, pero lo tiraron para forestar con eucaliptos”, asegura Raúl Peragallo, propietario de esta reserva que recibe huéspedes, coordina actividades y tiene un muy buen restaurante, abierto todos los días durante todo el día.

Raúl Peragallo y su esposa María Eugenia son los impulsores de La Aurora del Palmar. Carolina Castagnola

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Cuenta que su padre, ganadero, les compró 1.100 hectáreas de campo a colonos de la Jewish Colonization Association en 1950. “Las palmeras tienen un gran valor biológico. Me conmueve que alcancen los 300 o 400 años... No tienen anillos de crecimiento, pero suponemos la edad viendo la inserción de las hojas. Ahora estamos asustados por los picudos, unos bichos que en Europa barrieron con palmares enteros”, dice este ingeniero forestal que tiene una reserva, pero también un sector dedicado a la explotación de eucaliptos y a la ganadería. Desde 1998, a partir del convenio con la Fundación Vida Silvestre Argentina, Peragallo se capacitó y trabaja para compatibilizar la conservación con la producción.

Para recorrerla, en compañía de Diana Canale, Leylén Benay, Fiama Aguirre y Paula Lugrin, las guías del lugar, nos subimos a un jeep Dodge de la década de 1940 y, por un camino vecinal, vamos hasta el corazón del palmar. Se suma a la travesía Ariel Batista, casado con María Eugenia, la hija de Raúl. Juntos están a cargo de la propuesta turística de La Aurora, que comenzó a recibir huéspedes en 2002. Son un gran orgullo para María Eugenia, la esposa de Raúl, porque le dan continuidad al proyecto.

El palmar vela por la conservación de palmeras yatay que son centenarias. Carolina Castagnola

Las habitaciones son cómodas y muy lindas. Carolina Castagnola

La pesca de río es parte del menú en La Aurora del Palmar. Carolina Castagnola

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Se puede salir en canoa por el arroyo El Palmar. Carolina Castagnola

En el jeep las guías llevan (y convidan) mate de té, que es un té que se ceba y se toma con bombilla en una taza, con rodajas de cítricos y azúcar. Caminamos en algunos tramos y me sorprende que no haya palmeras nuevas ni en crecimiento. Ariel me invita a buscar ejemplares entre los pastos y, de pronto, aprendo a identificarlas. Dice que no crecen porque compiten con el pastizal. Y vemos cómo sí hay palmeras jóvenes al costado de la forestación de eucaliptos, donde el pastizal no prospera y las palmeras no tienen competencia.

Al día siguiente, volvemos al palmar, ahora a caballo. Por la tarde, salimos en kayak por el arroyo El Palmar, calmo y bajito, rodeadas de la selva que crece en galería, entre el guayabo colorado, laureles y sauces. El brindis de despedida es con un muy buen Cabernet Franc de Terruño del Palmar, elaborado por Ariel y convertido en una genial revancha a la prohibición de hacer vinos en Entre Ríos que impuso Agustín P. Justo en 1934.

La Aurora tiene una casona y vagones muy bien acondicionados para recibir huéspedes. Carolina Castagnola

Postre a base del fruto de la palmera de yatay, que ya es parte del Código Alimentario Argentino. Carolina Castagnola

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Ariel Batista desarrolló los vinos Terruño del Palmar. Carolina Castagnola

Las guías comparten todo lo que saben sobre las palmeras. Carolina Castagnola

Con él también hablamos sobre el valor del fruto de la palmera yatay, que fue incorporado al Código Alimentario Argentino en junio de 2025. La maduración se produce de noviembre a mayo, con pico en febrero, y la recolección se realiza de forma manual, con escaleras y tijeras para retirar los racimos. Impulsado por María Eugenia Peragallo (h), el proyecto Alma de Yatay promueve la puesta en valor de este fruto nativo a través de científicos que estudian sus beneficios, productores que lo aprovechan y gastronómicos que lo llevan a la mesa en mermeladas, licores, salsas y postres.

Datos útiles

La Aurora del Palmar. Dentro de la reserva, 19 habitaciones (12 en vagones de tren y 7 en casona). Se destacan las guías y la amabilidad de la familia anfitriona. Excelente restaurante. Desde $130.000 la doble con desayuno. Las actividades –salir a caballo, en jeep o kayak–, $25.000 por persona. RN 14 Km 202, Entre Ríos. T: (3447) 43-1689 IG: @auroradelpalmar

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